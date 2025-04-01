"Купянск уже не устоит": эксперт рассказал, почему целью летней кампании России будет дойти до Днепра
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШтурмовая бригада (ОДШБ) "Ветераны" Добровольческого корпуса в Судже
Часов Яр – это последняя господствующая высота на пути к Днепру. Славянск и Краматорск находятся в низине. То есть из Часова Яра бойцы могут эффективно обстреливать ВСУ в радиусе двух километров, нанести врагу серьезные потери и продвигаться быстрее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Сергей Богатырев
Если по Украине не будет принято политического решения, основной целью летней кампании ВС РФ будет дойти до Днепра, если она состоится, считает эксперт.
Потому что Днепр – это удобный рубеж и для перемирия, и для постоянного мира. В связи с этим имеют особое значение наступление российской армии на Покровск и Часов Яр, указал он.
"Часов Яр – это последняя господствующая высота на пути к Днепру. Оттуда мы спускаемся в низину. А мы же все учили в школе физику: любая пуля, которая выпускается с точки повыше, летит быстрее, чем то, что выпускается с точки пониже вверх", — подчеркнул Богатырев.
То есть из Часов Яра ВС РФ смогут эффективно обстреливать ВСУ в радиусе двух километров, нанести врагу серьезные потери и продвигаться быстрее. При этом Славянск и Краматорск находятся в низине, объяснил эксперт.
Полный текст интервью Сергея Богатырева: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра на сайте Украина.ру.
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