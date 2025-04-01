"Купянск уже не устоит": эксперт рассказал, почему целью летней кампании России будет дойти до Днепра - 01.04.2025 Украина.ру
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"Купянск уже не устоит": эксперт рассказал, почему целью летней кампании России будет дойти до Днепра
"Купянск уже не устоит": эксперт рассказал, почему целью летней кампании России будет дойти до Днепра - 01.04.2025 Украина.ру
"Купянск уже не устоит": эксперт рассказал, почему целью летней кампании России будет дойти до Днепра
Часов Яр – это последняя господствующая высота на пути к Днепру. Славянск и Краматорск находятся в низине. То есть из Часова Яра бойцы могут эффективно обстреливать ВСУ в радиусе двух километров, нанести врагу серьезные потери и продвигаться быстрее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Сергей Богатырев
2025-04-01T05:30
2025-04-01T05:30
новости
россия
днепр
славянск
дональд трамп
ес
купянск
вс рф
покровск/красноармейск
часов яр
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Если по Украине не будет принято политического решения, основной целью летней кампании ВС РФ будет дойти до Днепра, если она состоится, считает эксперт.Потому что Днепр – это удобный рубеж и для перемирия, и для постоянного мира. В связи с этим имеют особое значение наступление российской армии на Покровск и Часов Яр, указал он."Часов Яр – это последняя господствующая высота на пути к Днепру. Оттуда мы спускаемся в низину. А мы же все учили в школе физику: любая пуля, которая выпускается с точки повыше, летит быстрее, чем то, что выпускается с точки пониже вверх", — подчеркнул Богатырев.То есть из Часов Яра ВС РФ смогут эффективно обстреливать ВСУ в радиусе двух километров, нанести врагу серьезные потери и продвигаться быстрее. При этом Славянск и Краматорск находятся в низине, объяснил эксперт."Купянск уже охватывается и не устоит. ВСУ, конечно, попробуют зацепиться за Изюм и Балаклею, но в целом до Харькова у них серьезных рубежей обороны тоже нет", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Богатырева: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250331/1062189043.html
россия
днепр
славянск
купянск
покровск/красноармейск
часов яр
днепр (река)
украина
изюм
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новости, россия, днепр, славянск, дональд трамп, ес, купянск, вс рф, покровск/красноармейск, часов яр, днепр (река), перемирие, мир, наступление, украина, изюм, краматорск
Новости, Россия, Днепр, Славянск, Дональд Трамп, ЕС, Купянск, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, Часов Яр, Днепр (река), перемирие, мир, наступление, Украина, Изюм, Краматорск

"Купянск уже не устоит": эксперт рассказал, почему целью летней кампании России будет дойти до Днепра

05:30 01.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШтурмовая бригада (ОДШБ) "Ветераны" Добровольческого корпуса в Судже
Штурмовая бригада (ОДШБ) Ветераны Добровольческого корпуса в Судже - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Часов Яр – это последняя господствующая высота на пути к Днепру. Славянск и Краматорск находятся в низине. То есть из Часова Яра бойцы могут эффективно обстреливать ВСУ в радиусе двух километров, нанести врагу серьезные потери и продвигаться быстрее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Сергей Богатырев
Если по Украине не будет принято политического решения, основной целью летней кампании ВС РФ будет дойти до Днепра, если она состоится, считает эксперт.
Потому что Днепр – это удобный рубеж и для перемирия, и для постоянного мира. В связи с этим имеют особое значение наступление российской армии на Покровск и Часов Яр, указал он.
"Часов Яр – это последняя господствующая высота на пути к Днепру. Оттуда мы спускаемся в низину. А мы же все учили в школе физику: любая пуля, которая выпускается с точки повыше, летит быстрее, чем то, что выпускается с точки пониже вверх", — подчеркнул Богатырев.
То есть из Часов Яра ВС РФ смогут эффективно обстреливать ВСУ в радиусе двух километров, нанести врагу серьезные потери и продвигаться быстрее. При этом Славянск и Краматорск находятся в низине, объяснил эксперт.
"Купянск уже охватывается и не устоит. ВСУ, конечно, попробуют зацепиться за Изюм и Балаклею, но в целом до Харькова у них серьезных рубежей обороны тоже нет", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Богатырева: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.
Александр Полищук (СВО) - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Вчера, 16:59
Военный эксперт Александр Полищук о трех сражениях, которые ведет генерал Лапин и группировка "Север"Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияДнепрСлавянскДональд ТрампЕСКупянскВС РФПокровск/КрасноармейскЧасов ЯрДнепр (река)перемириемирнаступлениеУкраинаИзюмКраматорск
 
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