https://ukraina.ru/20250401/1062179777.html
Бессмертный полк издания Украина.ру. Рассказ о героях семьи Валерия Лавриненко
Бессмертный полк издания Украина.ру. Рассказ о героях семьи Валерия Лавриненко - 01.04.2025 Украина.ру
Бессмертный полк издания Украина.ру. Рассказ о героях семьи Валерия Лавриненко
Великая Отечественная война, 80-летие Победы в которой мы скоро будем отмечать, оставила свои следы в судьбах миллионов людей и практически в каждой семье - от Бреста до Камчатки. Издание Украина.ру решило в память о героях, одержавших победу в той войне, создать свой Бессмертный полк.
2025-04-01T10:07
2025-04-01T10:07
2025-04-01T10:35
эксклюзив
днепр
одесса
ленинград
томас ванек
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Мы уже опубликовали рассказы наших журналистов о своих родных, участвовавших в той войне. Сегодня публикуем рассказ и фотоматериалы одного из наших читателей - Валерия Лавриненко, который он, откликнувшись на нашу просьбу, прислал в редакцию. Ждем рассказов других читателей. Присылайте их по адресу: editors@ukraina.ruПриближается 80-летие Великой Победы. Я хочу рассказать о героях нашей семьи, защищавших Родину в Великой Отечественной войне.Лавриненко Иван Степанович (брат моего дедушки) ушёл на фронт осенью 1943 года. Он был разведчиком, рядовым, а как он воевал - видно из Наградных листов.При форсировании Днепра Иван Степанович одним из первых переправился на другой берег, окопался на выгодном рубеже и открыл огонь по противнику, прикрывая переправу своих товарищей. В ходе боя уничтожил пять гитлеровцев. За этот подвиг в феврале 1944 года он был награждён орденом Красной Звезды.Через два месяца, в апреле 1944 года, Иван Степанович получил высокую солдатскую награду - медаль "За отвагу". Во время уличных боёв в Одессе, увидев в окне жилого дома ведущих огонь вражеских снайперов, Иван Степанович по водосточной трубе взобрался наверх и броском гранаты в окно уничтожил двух снайперов. Прочёсывая улицы города от вражеских автоматчиков, Иван Степанович ещё и захватил в плен вражеского офицера, ехавшего на мотоцикле.А через три месяца Иван Степанович умер от ран. Ему было 19 лет...Когда 18-летнего Ваньку-сорвиголову призвали в армию, все дедушки и бабушки на улице облегчённо вздохнули - наконец-то на улице станет поспокойнее. Никто и не удивился, что Ваньку сразу взяли в разведку - куда ж ещё такого разбойника брать?! А когда на Ваньку пришла похоронка - вся улица плакала...Филиппов Афанасий Васильевич (брат моей бабушки) - ушёл на войну в ноябре 1941 года, был водителем и пропал без вести в мае 1942 года.Филиппов Александр Васильевич (брат моей бабушки, она называла его "Шурка") - был сапёром и погиб при выполнении боевого задания в ноябре 1943 года на Керченском полуострове.Богатырёв Михаил Тимофеевич (дедушка моей жены по отцу) ушёл на войну в декабре 1941 года. Он воевал в пехоте и пропал без вести под Ленинградом в апреле 1942 года. Дома остались жена и четверо детей. Жена была красавицей, и после войны к ней многие сватались. Но она так и не вышла замуж и всю жизнь ждала своего мужа.Корнев Иван Васильевич (дедушка моей жены по матери) воевал более шести лет с 1939 по 1945 год и, кроме Великой Отечественной, прошёл ещё три войны: финскую, на Халхин-Голе в Монголии и войну с Японией. В апреле 1944 года Иван Васильевич был награждён орденом Красной Звезды: будучи старшим водителем, в ночное время под вражеским огнём он организовал и, в том числе, своим личным примером обеспечил срочную перевозку строительных материалов для восстановления взорванного фашистами моста.Лавриненко Николай Михайлович (мой любимый папка) родился в 1930 году. Он прожил 90 лет и последние 6 лет своей жизни стойко и несгибаемо боролся с последствиями тяжёлого инсульта. Мой отец тоже герой войны. Нет, он не воевал с фашистами, но будучи 12-летним мальчишкой, видел фашистов прямо перед собой и ненавидел их по-взрослому. Осенью 1942 года в его родной город Котельниково Сталинградской области вошла танковая армия Манштейна, которая рвалась к окружённой под Сталинградом армии Паулюса. У моего папки в доме несколько месяцев жили фашисты. Он рассказывал мне, как голодный таскал у фашистов тушёнку (а ведь если б увидели, расстреляли бы на месте). Однажды на окраине Котельниково после перестрелки наших разведчиков с фашистами 12-летний Колька даже завладел автоматом убитого фашиста и спрятал автомат дома. Но мама (моя бабушка) всё-таки нашла автомат и выбросила его в выгребную яму (это рассказала мне бабушка).Именно в тех краях, недалеко от Котельниково, происходит действие книги и фильма "Горячий снег" великого советского писателя-фронтовика Юрия Васильевича Бондарева, ушедшего от нас 5 лет назад в возрасте 96 лет.Вот короткая история героического подвига великих предков нашей семьи, погибших и выживших, отстоявших свободу и независимость нашей Великой Родины, завоевавших право на жизнь для всех нас - ныне живущих.Как я могу забыть об этом?Как мой сын и мои внуки могут забыть об этом?КАК ВСЕ МЫ МОЖЕМ ЗАБЫТЬ ОБ ЭТОМ?Лавриненко Валерий Николаевич, 61 год, г. Москва, уроженец г. Червонограда Львовской области, читатель издания Украина.руОт редакции. Уважаемые друзья, читатели и посетителя нашего издания. Присылайте фотокопии имеющихся у вас документов, электронные копии сохранившихся в семейных архивах фотографий тех военных лет, обязательно напишите и то, что запомнилось вам из рассказов ваших отцов, дедов и прадедов, участвовавших в той войне. Мы будем их публиковать на нашем сайте. Сегодня, в канун 80-летия Победы давайте вопреки всему - и западным попыткам исказить историю той Победы, и беспамятству украинцев, разрушающих памятники, оставленные Советской властью на территории их страны, и всех тех остальных, кто пытается либо уничтожить, либо смешать с грязью подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, вспоминать наших героев, публиковать их фотографии и рассказывать о том, как они победили фашистскую нечисть. Это будет наш маленький, но важный вклад в историю Победы. Ждем ваши письма по адресу: editors@ukraina.ru
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Бессмертный полк издания Украина.ру. Рассказ о героях семьи Валерия Лавриненко
10:07 01.04.2025 (обновлено: 10:35 01.04.2025)
Великая Отечественная война, 80-летие Победы в которой мы скоро будем отмечать, оставила свои следы в судьбах миллионов людей и практически в каждой семье - от Бреста до Камчатки. Издание Украина.ру решило в память о героях, одержавших победу в той войне, создать свой Бессмертный полк.
Мы уже опубликовали рассказы наших журналистов о своих родных, участвовавших в той войне. Сегодня публикуем рассказ и фотоматериалы одного из наших читателей - Валерия Лавриненко, который он, откликнувшись на нашу просьбу, прислал в редакцию. Ждем рассказов других читателей. Присылайте их по адресу: editors@ukraina.ru
Приближается 80-летие Великой Победы. Я хочу рассказать о героях нашей семьи, защищавших Родину в Великой Отечественной войне.
Лавриненко Иван Степанович (брат моего дедушки) ушёл на фронт осенью 1943 года. Он был разведчиком, рядовым, а как он воевал - видно из Наградных листов.
При форсировании Днепра
Иван Степанович одним из первых переправился на другой берег, окопался на выгодном рубеже и открыл огонь по противнику, прикрывая переправу своих товарищей. В ходе боя уничтожил пять гитлеровцев. За этот подвиг в феврале 1944 года он был награждён орденом Красной Звезды.
Через два месяца, в апреле 1944 года, Иван Степанович получил высокую солдатскую награду - медаль "За отвагу". Во время уличных боёв в Одессе
, увидев в окне жилого дома ведущих огонь вражеских снайперов, Иван Степанович по водосточной трубе взобрался наверх и броском гранаты в окно уничтожил двух снайперов. Прочёсывая улицы города от вражеских автоматчиков, Иван Степанович ещё и захватил в плен вражеского офицера, ехавшего на мотоцикле.
А через три месяца Иван Степанович умер от ран. Ему было 19 лет...
Когда 18-летнего Ваньку-сорвиголову призвали в армию, все дедушки и бабушки на улице облегчённо вздохнули - наконец-то на улице станет поспокойнее. Никто и не удивился, что Ваньку
сразу взяли в разведку - куда ж ещё такого разбойника брать?! А когда на Ваньку пришла похоронка - вся улица плакала...
Филиппов Афанасий Васильевич (брат моей бабушки) - ушёл на войну в ноябре 1941 года, был водителем и пропал без вести в мае 1942 года.
Филиппов Александр Васильевич (брат моей бабушки, она называла его "Шурка") - был сапёром и погиб при выполнении боевого задания в ноябре 1943 года на Керченском полуострове.
Богатырёв Михаил Тимофеевич
(дедушка моей жены по отцу) ушёл на войну в декабре 1941 года. Он воевал в пехоте и пропал без вести под Ленинградом
в апреле 1942 года. Дома остались жена и четверо детей. Жена была красавицей, и после войны к ней многие сватались. Но она так и не вышла замуж и всю жизнь ждала своего мужа.
Корнев Иван Васильевич
(дедушка моей жены по матери) воевал более шести лет с 1939 по 1945 год и, кроме Великой Отечественной, прошёл ещё три войны: финскую, на Халхин-Голе в Монголии
и войну с Японией
. В апреле 1944 года Иван Васильевич был награждён орденом Красной Звезды: будучи старшим водителем, в ночное время под вражеским огнём он организовал и, в том числе, своим личным примером обеспечил срочную перевозку строительных материалов для восстановления взорванного фашистами моста.
Лавриненко Николай Михайлович
(мой любимый папка) родился в 1930 году. Он прожил 90 лет и последние 6 лет своей жизни стойко и несгибаемо боролся с последствиями тяжёлого инсульта. Мой отец тоже герой войны. Нет, он не воевал с фашистами, но будучи 12-летним мальчишкой, видел фашистов прямо перед собой и ненавидел их по-взрослому. Осенью 1942 года в его родной город Котельниково Сталинградской области вошла танковая армия Манштейна, которая рвалась к окружённой под Сталинградом
армии Паулюса. У моего папки в доме несколько месяцев жили фашисты. Он рассказывал мне, как голодный таскал у фашистов тушёнку (а ведь если б увидели, расстреляли бы на месте). Однажды на окраине Котельниково после перестрелки наших разведчиков с фашистами 12-летний Колька даже завладел автоматом убитого фашиста и спрятал автомат дома. Но мама (моя бабушка) всё-таки нашла автомат и выбросила его в выгребную яму (это рассказала мне бабушка).
Именно в тех краях, недалеко от Котельниково, происходит действие книги и фильма "Горячий снег" великого советского писателя-фронтовика Юрия Васильевича Бондарева, ушедшего от нас 5 лет назад в возрасте 96 лет.
Вот короткая история героического подвига великих предков нашей семьи, погибших и выживших, отстоявших свободу и независимость нашей Великой Родины, завоевавших право на жизнь для всех нас - ныне живущих.
Как я могу забыть об этом?
Как мой сын и мои внуки могут забыть об этом?
КАК ВСЕ МЫ МОЖЕМ ЗАБЫТЬ ОБ ЭТОМ?
Лавриненко Валерий Николаевич, 61 год, г. Москва, уроженец г. Червонограда Львовской области, читатель издания Украина.ру
От редакции. Уважаемые друзья, читатели и посетителя нашего издания. Присылайте фотокопии имеющихся у вас документов, электронные копии сохранившихся в семейных архивах фотографий тех военных лет, обязательно напишите и то, что запомнилось вам из рассказов ваших отцов, дедов и прадедов, участвовавших в той войне. Мы будем их публиковать на нашем сайте.
Сегодня, в канун 80-летия Победы давайте вопреки всему - и западным попыткам исказить историю той Победы, и беспамятству украинцев, разрушающих памятники, оставленные Советской властью на территории их страны, и всех тех остальных, кто пытается либо уничтожить, либо смешать с грязью подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, вспоминать наших героев, публиковать их фотографии и рассказывать о том, как они победили фашистскую нечисть. Это будет наш маленький, но важный вклад в историю Победы. Ждем ваши письма по адресу: editors@ukraina.ru