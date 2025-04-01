https://ukraina.ru/20250401/1062179777.html

Бессмертный полк издания Украина.ру. Рассказ о героях семьи Валерия Лавриненко

Бессмертный полк издания Украина.ру. Рассказ о героях семьи Валерия Лавриненко - 01.04.2025 Украина.ру

Бессмертный полк издания Украина.ру. Рассказ о героях семьи Валерия Лавриненко

Великая Отечественная война, 80-летие Победы в которой мы скоро будем отмечать, оставила свои следы в судьбах миллионов людей и практически в каждой семье - от Бреста до Камчатки. Издание Украина.ру решило в память о героях, одержавших победу в той войне, создать свой Бессмертный полк.

2025-04-01T10:07

2025-04-01T10:07

2025-04-01T10:35

эксклюзив

днепр

одесса

ленинград

томас ванек

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Мы уже опубликовали рассказы наших журналистов о своих родных, участвовавших в той войне. Сегодня публикуем рассказ и фотоматериалы одного из наших читателей - Валерия Лавриненко, который он, откликнувшись на нашу просьбу, прислал в редакцию. Ждем рассказов других читателей. Присылайте их по адресу: editors@ukraina.ruПриближается 80-летие Великой Победы. Я хочу рассказать о героях нашей семьи, защищавших Родину в Великой Отечественной войне.Лавриненко Иван Степанович (брат моего дедушки) ушёл на фронт осенью 1943 года. Он был разведчиком, рядовым, а как он воевал - видно из Наградных листов.При форсировании Днепра Иван Степанович одним из первых переправился на другой берег, окопался на выгодном рубеже и открыл огонь по противнику, прикрывая переправу своих товарищей. В ходе боя уничтожил пять гитлеровцев. За этот подвиг в феврале 1944 года он был награждён орденом Красной Звезды.Через два месяца, в апреле 1944 года, Иван Степанович получил высокую солдатскую награду - медаль "За отвагу". Во время уличных боёв в Одессе, увидев в окне жилого дома ведущих огонь вражеских снайперов, Иван Степанович по водосточной трубе взобрался наверх и броском гранаты в окно уничтожил двух снайперов. Прочёсывая улицы города от вражеских автоматчиков, Иван Степанович ещё и захватил в плен вражеского офицера, ехавшего на мотоцикле.А через три месяца Иван Степанович умер от ран. Ему было 19 лет...Когда 18-летнего Ваньку-сорвиголову призвали в армию, все дедушки и бабушки на улице облегчённо вздохнули - наконец-то на улице станет поспокойнее. Никто и не удивился, что Ваньку сразу взяли в разведку - куда ж ещё такого разбойника брать?! А когда на Ваньку пришла похоронка - вся улица плакала...Филиппов Афанасий Васильевич (брат моей бабушки) - ушёл на войну в ноябре 1941 года, был водителем и пропал без вести в мае 1942 года.Филиппов Александр Васильевич (брат моей бабушки, она называла его "Шурка") - был сапёром и погиб при выполнении боевого задания в ноябре 1943 года на Керченском полуострове.Богатырёв Михаил Тимофеевич (дедушка моей жены по отцу) ушёл на войну в декабре 1941 года. Он воевал в пехоте и пропал без вести под Ленинградом в апреле 1942 года. Дома остались жена и четверо детей. Жена была красавицей, и после войны к ней многие сватались. Но она так и не вышла замуж и всю жизнь ждала своего мужа.Корнев Иван Васильевич (дедушка моей жены по матери) воевал более шести лет с 1939 по 1945 год и, кроме Великой Отечественной, прошёл ещё три войны: финскую, на Халхин-Голе в Монголии и войну с Японией. В апреле 1944 года Иван Васильевич был награждён орденом Красной Звезды: будучи старшим водителем, в ночное время под вражеским огнём он организовал и, в том числе, своим личным примером обеспечил срочную перевозку строительных материалов для восстановления взорванного фашистами моста.Лавриненко Николай Михайлович (мой любимый папка) родился в 1930 году. Он прожил 90 лет и последние 6 лет своей жизни стойко и несгибаемо боролся с последствиями тяжёлого инсульта. Мой отец тоже герой войны. Нет, он не воевал с фашистами, но будучи 12-летним мальчишкой, видел фашистов прямо перед собой и ненавидел их по-взрослому. Осенью 1942 года в его родной город Котельниково Сталинградской области вошла танковая армия Манштейна, которая рвалась к окружённой под Сталинградом армии Паулюса. У моего папки в доме несколько месяцев жили фашисты. Он рассказывал мне, как голодный таскал у фашистов тушёнку (а ведь если б увидели, расстреляли бы на месте). Однажды на окраине Котельниково после перестрелки наших разведчиков с фашистами 12-летний Колька даже завладел автоматом убитого фашиста и спрятал автомат дома. Но мама (моя бабушка) всё-таки нашла автомат и выбросила его в выгребную яму (это рассказала мне бабушка).Именно в тех краях, недалеко от Котельниково, происходит действие книги и фильма "Горячий снег" великого советского писателя-фронтовика Юрия Васильевича Бондарева, ушедшего от нас 5 лет назад в возрасте 96 лет.Вот короткая история героического подвига великих предков нашей семьи, погибших и выживших, отстоявших свободу и независимость нашей Великой Родины, завоевавших право на жизнь для всех нас - ныне живущих.Как я могу забыть об этом?Как мой сын и мои внуки могут забыть об этом?КАК ВСЕ МЫ МОЖЕМ ЗАБЫТЬ ОБ ЭТОМ?Лавриненко Валерий Николаевич, 61 год, г. Москва, уроженец г. Червонограда Львовской области, читатель издания Украина.руОт редакции. Уважаемые друзья, читатели и посетителя нашего издания. Присылайте фотокопии имеющихся у вас документов, электронные копии сохранившихся в семейных архивах фотографий тех военных лет, обязательно напишите и то, что запомнилось вам из рассказов ваших отцов, дедов и прадедов, участвовавших в той войне. Мы будем их публиковать на нашем сайте. Сегодня, в канун 80-летия Победы давайте вопреки всему - и западным попыткам исказить историю той Победы, и беспамятству украинцев, разрушающих памятники, оставленные Советской властью на территории их страны, и всех тех остальных, кто пытается либо уничтожить, либо смешать с грязью подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, вспоминать наших героев, публиковать их фотографии и рассказывать о том, как они победили фашистскую нечисть. Это будет наш маленький, но важный вклад в историю Победы. Ждем ваши письма по адресу: editors@ukraina.ru

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эксклюзив, днепр, одесса, ленинград, томас ванек