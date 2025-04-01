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Festung Breslau: штурм последней нацистской крепости

Festung Breslau: штурм последней нацистской крепости - 01.04.2025 Украина.ру

Festung Breslau: штурм последней нацистской крепости

Все мы конечно знаем, что на Украине не может быть нацизма, потому что президент – еврей. Соответственно все совпадения символики, терминологии и политической... Украина.ру, 01.04.2025

2025-04-01T08:04

2025-04-01T08:04

2025-04-01T08:04

история

вторая мировая война

великая отечественная война

ссср

красная армия

германия

польша

штурм

1945

история

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Все мы конечно знаем, что на Украине не может быть нацизма, потому что президент – еврей. Соответственно все совпадения символики, терминологии и политической практики двух режимов следует считать случайными и несущественными. В частности, относится это к концепции "фёстунгов" – городов-крепостей, из которых запрещалось отступать. Тут в одном ряду стоят Мариуполь, Артёмовск, Вроцлав… А, нет, извините. Не Вроцлав – Бреслау.6 мая 1945 года, после почти трёх месяцев обороны в окружении, гарнизон "крепости Бреслау" капитулировал.Хотя нынешний Вроцлав был основан в начале X века чешским князем Вратиславом, а в 990 году попал под власть Польши, с конца XIII века это был германский город. В 1261 году город Бреслау (Breslau) получил магдебургское право, в 1355 перешёл под власть Чешского королевства, вместе с которым в начале XVI века оказался в составе империи Габсбургов.После "Войны за австрийское наследство" в 1741 году Бреслау был присоединён к Пруссии (Габсбурги отказались от прав на него только в 1764 году), и более двух веков немецкий статус этого города никто не ставил под сомнение, а немцы составляли подавляющее большинство его населения.К примеру, из 471 тысяч жителей Бреслау в 1904 году было только 6 тысяч евреев и 20 тысяч поляков. Бреслау был одним из самых больших и развитых городов Германии.На выборах 1933 года нацисты получили в этом городе абсолютное большинство голосов. Адольф Гитлер очень любил Бреслау, несколько раз приезжал в него в статусе рейхсканцлера и выступал перед горожанами.До осени 1944 года на Бреслау не упала ни одна бомба, он даже носил неофициальный титул "Бомбоубежище Рейха". Город был расположен в зоне, недосягаемой для авиации союзников, в его окрестностях концентрировалось большое количество предприятий военно-промышленного комплекса, сюда даже был переведён ряд правительственных учреждений. Также в город прибыли несколько сотен тысяч беженцев из тех городов Германии, которые подвергались регулярным бомбардировкам.Однако жалеть их Гитлер не собирался. Летом 1944 года, когда стало очевидным, что в недалёком будущем Красная Армия может появиться на территории Германии, в городе начались оборонительные работы, а в августе 1944 года Бреслау был объявлен "городом-крепостью" (Festung Breslau).Этот статус подразумевал оборону до последнего даже в условиях полного окружения — правда, до него ещё оставалось несколько месяцев (первые советские бомбардировщики появились над городом только в октябре 1944).Сама природа способствовала превращению города в неприступную крепость: юго-восточная, восточная и северная стороны Бреслау были прикрыты реками Одер, Вейде, Оле и многочисленными каналами, а с севера подступы к городу представляли собой заболоченную местность, труднопроходимую для военной техники.В декабре 1944-го население города увеличилось почти до миллиона человек — ведь в него постоянно прибывали немцы с территорий Польши, уже занятых Красной Армией. Комендант "крепости Бреслау" Йоханнес Краузе обратился к гауляйтеру Нижней Силезии, группенфюреру СС Карлу Ханке с просьбой эвакуировать около 200 тысяч человек, в первую очередь женщин, детей и стариков. Но Ханке отказал — мол, это вызовет в гарнизоне пораженческие настроения.Лишь в январе 1945-го, после визита в Бреслау министра вооружений Третьего Рейха Альберта Шпеера, Ханке отдал приказ об эвакуации большинства гражданского населения города. Она началась 19 января, но в связи с отсутствием необходимого транспорта на следующий день людям было приказано уходить из города пешком.Судьба значительной части населения Бреслау была трагичной: более 90 тысяч людей умерло во время пешего похода (морозы в том году превышали 20 градусов), а оставшиеся оказались на улицах Дрездена, который 13-14 февраля 1945 года был стёрт с лица земли ковровыми бомбардировками авиации Великобритании и США.К тому времени "крепость Бреслау" была уже в кольце советских войск. Началом осады города считается 13 февраля 1945-го — именно в этот день его окружили части 6-й армии под командованием генерала Владимира Глуздовского.Немецкий историк Курт фон Типпельскирх считает, что к тому времени оборона Бреслау не имела никакого смысла: хотя его гарнизон и сковывал действия нескольких советских дивизий, но помешать Красной Армии в достижении её стратегических целей уже не мог.Однако назначенный 2 марта 1945 года новый комендант "крепости Бреслау" генерал вермахта Герман Нихоф решил сражаться до конца.Его задача облегчалась тем, что город не лежал на направлении главного удара частей Красной Армии, которая шла на Берлин, и общая численность советской группировки в районе Бреслау поначалу была сопоставима с количеством обороняющихся.Оборону Бреслау держали около 50 тысяч солдат вермахта и более 40 тысяч бойцов фольксштурма. Они были хорошо вооружены, в том числе новинкой того времени — фаустпатронами, особенно эффективными в борьбе с бронетехникой противника в густой городской застройке. Большинство оборонявшихся были местными уроженцами, хорошо знавшими местность.Удачным решением командования гарнизона Бреслау стал перенос линии сопротивления внутрь кварталов (т.н. "линия Нихофа"), что позволило снизить эффективность действий советских штурмовых групп. Дома массивной каменной кладки и железобетонные объекты промышленности создавали почти идеальные условия для обороняющихся.Снабжение Бреслау велось за счёт "воздушного моста", хотя немецкая авиация и несла большие потери.Немцы превратили город в сплошное минное поле, умело маскируя мины под обломки кирпичей. С помощью удочек гитлеровцы умудрялись выставлять новые минные поля под самым носом у наших солдат. Советские сапёры тоже придумали новшество: чтобы быстро пробивать проходы в каменных стенах, проводились направленные взрывы, где в качестве отражателей взрывной волны использовали крышки водопроводных люков.А танкисты научились растаскивать вражеские баррикады при помощи… якорей речных судов, которых было в достатке. Танк подбирался к завалу, сапёры цепляли якорь за брёвна или брусья, машина давала задний ход и разрушала укрепление.Но изобретательность и мужество обеих сторон не позволяли склонить чашу весов в ту или другу сторону.К 11 марта 1945-го Красная армия взяла под контроль лишь четверть территории города, овладев кварталами на юге и западе. В Берлине начали говорить о "чуде Бреслау", ставя его в пример другим частям, а в самом городе жили надеждой на деблокаду — однако у немецкого командования на это не было сил.1 апреля 1945 года советские войска захватили последний аэродром в районе Бреслау. В ответ гауляйтер Ханке приказал собрать население на строительство нового аэродрома прямо в центре города, сравняв для этого с землёй несколько кварталов. Неизвестно, верил ли он сам в успех этого предприятия, но гражданские были заняты работой, а значит, им было не до разговоров о капитуляции.Оборона Бреслау не прекратилась даже после взятия советскими войсками Берлина и смерти Гитлера.Правда, уже мёртвый фюрер своеобразно способствовал капитуляции своей последней крепости: Гитлер, объявивший Гиммлера изменником, в своём политическом завещании назначил Карла Ханке рейхсфюрером СС и начальником германской полиции.5 мая, переодевшись в форму унтер-офицера ваффен-СС, Ханке покинул окружённый советскими войсками Бреслау на лёгком разведывательном самолете "Fieseler Storch". При этом днём ранее он отклонил просьбу генерала Нихофа и христианских священников (католиков и протестантов) о сдаче города, который находился в безвыходном положении. Дальнейшая судьба Ханке неизвестна, по одной из версий, он погиб в окрестностях Праги. Оставшись без опеки нацистского руководства, генерал Герман Нихоф согласился вступить в переговоры с советским командованием.После этого ситуация успокоилась, 6 мая 1945 года гарнизон "крепости Бреслау" капитулировал, и 45 тысяч немецких военных отправились в лагерь для немецких военнопленных в Хундсфельде. Это позволило избежать ненужных жертв, ведь к моменту капитуляции немецкие войска продолжали контролировать большую часть города.Всего же в боях за город погибли более 7 тысяч советских военных и 6 тысяч немецких, а также, по разным оценкам, до 170 тысяч гражданских жителей Бреслау.По состоянию на 6 мая 1945 года в городе оставалось около 200 тысяч мирных жителей, и большинство из них приветствовали советских солдат как освободителей.Однако судьба горожан Бреслау была предрешена ещё в начале февраля 1945-го, когда на Ялтинской конференции было принято решение о передаче города и всей Нижней Силезии в состав Польши и выселении оттуда всех немцев.С конца мая 1945-го сюда начали массово переселять поляков из Львова — на основании "Соглашения между Правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР" от 9 сентября 1944 года.

https://ukraina.ru/20220507/1033929010.html

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https://ukraina.ru/20220428/1033862856.html

https://ukraina.ru/20221127/1041222316.html

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история, вторая мировая война, великая отечественная война, ссср, красная армия, германия, польша, штурм, 1945, 80 лет победы