https://ukraina.ru/20250401/1062211578.html

Тайные операции ЦРУ в военном конфликте на Украине и "красные линии" Москвы

Тайные операции ЦРУ в военном конфликте на Украине и "красные линии" Москвы - 01.04.2025 Украина.ру

Тайные операции ЦРУ в военном конфликте на Украине и "красные линии" Москвы

Прямое участие в конфликте на Украине Соединенных Штатов, которые сейчас при Дональде Трампа пытаются рядиться в тогу миротворца, давно не является секретом. Тем не менее, подлинный масштаб этого вмешательства еще только предстоит оценить

2025-04-01T13:17

2025-04-01T13:17

2025-04-01T13:58

эксклюзив

россия

украина

сша

владимир зеленский

александр сырский

дональд трамп

вооруженные силы украины

цру

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061874573_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_66cb8ba3246a985f057d0d35362da88c.jpg

Провал контрнаступленияНекоторые подробности о подлинной роли Запада в действиях Украины за последние три года дает вышедшая на днях статья в газете The New York Times.Издание отмечает, что в последнее время, до возвращения к власти Дональда Трампа, Вашингтон и Киев создали уникальное партнерство и взаимодействовали на различных уровнях, в том числе разведывательном и технологическом.Статья американской газеты начинается с описания прибытия украинских генералов в немецкий город Висбаден, где расположена военная база США. Этот эпизод датируется весной 2022 года, а именно двумя месяцами спустя после начала российской спецоперации. Именно тогда, полагают американские журналисты, было оформлено тесное военное сотрудничество Соединенных Штатов и Украины на ближайшие годы.Для координации всех вопросов американцы создали оперативную группу "Дракон", а намеченные ею цели стали называть "объектами, вызывающими интерес".Именно там, в Висбадене, отмечает газета, и планировались ключевые операции ВСУ, в том числе провальный "контрнаступ" летом 2023 года. История с этим контрнаступлением сквозь оптику The New York Times вообще предстает весьма любопытной.Ключевой вывод – в неудаче виноваты сами украинцы. Впрочем, вся статья практически полностью выдержана в духе апологетики Соединенных Штатов, которые во всем помогали, везде советовали, всячески опекали и т.д., но горячие головы в Киеве не вняли внушениям и окончательно отбились от рук. Итогом чего и стал провал с летним наступлением 2023-го."Стратегия, разработанная в Висбадене, пала жертвой внутренней политики Украины", - констатирует автор статьи, имея ввиду интриги Владимира Зеленского против тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного.Первоначально планировалось, что наступление начнется 1 мая. Его основное направление – Мелитополь, чтобы оттуда организовать давление на Крым. На этой дате настаивали американцы, чья разведка докладывала о быстром строительстве на этом направлении укреплений ВС РФ и формировании новых соединений российской армии. Однако украинские власти медлили, считая, что США еще недостаточно снабдили ВСУ необходимым для этого вооружением.Большую часть боеприпасов собирались отгрузить тем 12 бригадам, которые должны были быть двинуты на Мелитополь под командованием генерала Александра Тарнавского. Обманный маневр параллельно с этим должны были осуществить войска под руководством генерала Юрия Содоля, а генерал Александр Сырский должен был начать отвлекающее наступление в районе Артемовска (Бахмута).На так называемой ставке верховного командования под председательством Зеленского Сырский предложил изменить план, добиться разгрома россиян силами его группы в Артемовске и двигаться после этого на восток в сторону Луганска. Естественно, для этого будущий украинский главком выбил себе подкрепление и дополнительное оружие, которое забрали у группировки в Запорожской области.Активность Сырского вообще у многих в верхушке ВСУ вызывала вопросы. Залужный даже называл его "русским генералом" за то, что тот плохо владел украинским языком. Соединенные Штаты в известность обо всей этой импровизации ставить не стали. Об изменившихся планах ВСУ им пришлось догадываться самим, когда они заметили, что вопреки договоренностям украинские войска начали передислокацию. В итоге 5 бригад с мелитопольского направления передали Сырскому под Артемовск.Американцы в конце концов умыли руки. Они настоятельно советовали оставить Мелитополь как главное направление удара, однако Сырский будто бы был непреклонен, в результате чего ВСУ в попытке отбить Артемовск потерпели неудачу.Оставался Мелитополь. Американцы по-прежнему снабжали ВСУ всеми необходимыми разведданными, однако украинское командование начало испытывать недоверие и перепроверять данные.Когда они подошли к населенному пункту Работино, ВС РФ отходили с этого участка, однако ВСУ заметили группу российских военнослужащих на вершине холма. США выяснили, что это взвод в два десятка человек, передали соответствующие координаты и потребовали открыть по ним огонь. Вместо этого генерал Тарнавский поднял в небо разведывательные дроны, чтобы оценить ситуацию. Только затем по этой вершине был открыт артиллерийский огонь. А потом еще раз подняты в небо дроны, чтобы удостовериться в результатах. Захват села из-за этого эпизода затянулся, что позволило ВС РФ отойти и подготовить позиции на следующей линии обороны.Чтобы спасти наступление, США разработали операцию "Раскат грома", которая определяла цели, порядок и способ их поражения, однако украинские генералы снова стали протестовать и все перепроверять дронами, на что уходило драгоценное время. Кроме того, с санкции Вашингтона на Украину секретным порядком доставили небольшое количество кассетных боеголовок.Вместо Мелитополя целью стал небольшой город Токмак на этом же направлении, однако успеха добиться там также не удалось. Американцы советовали Сырскому возглавить наступление там, но получили отказ. Контрнаступление на этом было фактически свернуто.Нужна большая победа, атака на Крымский мостПосле провала "контрнаступа", пишет The New York Times, Зеленский продолжал настаивать на необходимости большой победы, которая должна была бы укрепить моральный дух внутри Украины и сплотить Запад в деле поддержки Киева."Всего за несколько недель до этого президент поручил генералу Залужному оттеснить русских к границам Украины 1991 года к осени 2024 года. Затем генерал шокировал американцев, представив план, который требовал 5 млн снарядов и 1 млн беспилотников. На что генерал [командующий армией США в Европе и Африке Кристофер] Каволи ответил на беглом русском языке: "Откуда?", - говорится в статье.Американцы же считали, что Киеву следует умерить аппетиты. В качестве компромисса они предложили украинцам "бомбардировочную кампанию с использованием дальнобойных ракет и беспилотников", чтобы заставить РФ вывести военную инфраструктуру из Крыма. Все это получило название "Лунный град", именно под эту идею Киеву был одобрено использование американских дальнобойных ракет ATACMS вглубь территории РФ."Американские и британские офицеры будут контролировать практически каждый аспект каждого удара, от определения координат до расчета траекторий полета ракет", - пишет автор материала.В рамках "Лунного града" Белый дом уполномочил военных и ЦРУ вместе с британцами тайно готовить удар ВСУ по Крымскому мосту. Предполагалось атаковать мост при помощи ATACMS, в то время, как морские дроны будут пытаться повредить его опоры. Но пока удары готовили, Россия укрепила опоры и приняла меры к их защите, поэтому ВСУ дали залп по Крымскому мосту исключительно американскими ракетами, что не имело эффекта.Тем не менее, совсем провальной операцию "Лунный град" признавать не стали, в ее актив занесли то, что Москва была вынуждена перебросить с полуострова материально-техническое оборудование и боевые подразделения.Американские военачальники были против такого расходования собственных ракет, однако эта неудача только укрепила администрацию Джо Байдена в необходимости и дальше способствовать более эффективным действиям ВСУ.Так, правилами запрещалось предоставление ЦРУ Украине данных по целям на территории РФ, однако разведывательному управлению позволили в виде исключения при необходимости делать запросы на разрешения передачи такой информации Киеву.Именно так был спланирован удар по военному складу в городе Торопец Тверской области 18 сентября прошлого года. ЦРУ снабдили украинцев разведданными об уязвимостях объекта и даже подсчитали, сколько дронов понадобиться для уничтожения этого арсенала. Министерство обороны РФ факт поражения этого склада не подтверждало.Одна из основных проблем, на которую указывает издание, заключалось в том, что США настаивали на массированных ударах по ограниченному числу стратегически важных военных объектов, в то время как Киев с подачи Зеленского проводил атаки по более широкому спектру целей, в т.ч. вглубь РФ, в Москве и т.д."Российское общественное мнение отвернется от [Владимира] Путина", — заявил г-н Зеленский госсекретарю США Энтони Блинкену в Киеве в сентябре [2024 года]. "Вы ошибаетесь. Мы знаем русских", - говорится в статье.Как известно, американцы оказались проницательнее своих украинских коллег, никакой внутренней дестабилизации в России из-за действий Украины не произошло.Материал The New York Times, кроме настоящей роли США в украинском конфликте также демонстрирует, насколько Вашингтон опасался пересекать российские красные линии, которые с каждым разом только лишь отодвигались Москвой дальше и дальше. Возможно, что если бы адекватная реакция РФ последовала бы своевременно, то ситуация могла бы сложиться иначе.О том, как Украина может без всяких сложных планов сорвать переговоры - в интервью политолога Ростислава Ищенко изданию Украина.ру Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины.

https://ukraina.ru/20250401/1062193529.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, сша, владимир зеленский, александр сырский, дональд трамп, вооруженные силы украины, цру, нато, сво, контрнаступление