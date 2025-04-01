Европейские лидеры обсуждают, когда свяжутся с Путиным — президент Финляндии - 01.04.2025 Украина.ру
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Европейские лидеры обсуждают, когда свяжутся с Путиным — президент Финляндии
Европейские лидеры обсуждают, когда свяжутся с Путиным — президент Финляндии - 01.04.2025 Украина.ру
Европейские лидеры обсуждают, когда свяжутся с Путиным — президент Финляндии
Европейские лидеры начали обсуждать, когда им следует связаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил на пресс-конференции президент Финляндии Александр Стубб, трансляцию вели финские СМИ
2025-04-01T12:50
2025-04-01T12:51
новости
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финляндия
европа
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европейская комиссия
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"Мы в целом согласились, что в какой-то момент контакт будет поддерживаться, но это должно быть сделано скоординировано. Поэтому я не могу назвать конкретную дату. Затем посмотрим, как это будет координироваться, кто будет поддерживать контакт, какие, так сказать, спикеры", - сказал Стубб.По его словам, это обсуждение началось в ходе прошедшей встречи так называемой "коалиции желающих".Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, прошел 27 марта в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.О затягивании конфликта Европой - в материале Если Трамп хочет мира на Украине, он должен дать Путину разгромить Украину. А ему надо разгромить Европу на сайте Украина.ру.
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новости, украина, финляндия, европа, владимир путин, александр стубб, ес, европейская комиссия, нато
Новости, Украина, Финляндия, Европа, Владимир Путин, Александр Стубб, ЕС, Европейская комиссия, НАТО

Европейские лидеры обсуждают, когда свяжутся с Путиным — президент Финляндии

12:50 01.04.2025 (обновлено: 12:51 01.04.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
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Европейские лидеры начали обсуждать, когда им следует связаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил на пресс-конференции президент Финляндии Александр Стубб, трансляцию вели финские СМИ
"Мы в целом согласились, что в какой-то момент контакт будет поддерживаться, но это должно быть сделано скоординировано. Поэтому я не могу назвать конкретную дату. Затем посмотрим, как это будет координироваться, кто будет поддерживать контакт, какие, так сказать, спикеры", - сказал Стубб.
По его словам, это обсуждение началось в ходе прошедшей встречи так называемой "коалиции желающих".
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, прошел 27 марта в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
О затягивании конфликта Европой - в материале Если Трамп хочет мира на Украине, он должен дать Путину разгромить Украину. А ему надо разгромить Европу на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаФинляндияЕвропаВладимир ПутинАлександр СтуббЕСЕвропейская комиссияНАТО
 
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