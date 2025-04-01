https://ukraina.ru/20250401/1062212004.html

Россия продолжает обсуждать с США очень сложную украинскую проблему – Песков

Россия продолжает обсуждать с США очень сложную украинскую проблему – Песков - 01.04.2025 Украина.ру

Россия продолжает обсуждать с США очень сложную украинскую проблему – Песков

Контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются. Об этом 1 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2025-04-01T13:24

2025-04-01T13:24

2025-04-01T13:24

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"Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная - субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий. Продолжаем наши контакты с американской стороной", - сказал Песков в общении с журналистами.Он также рассказал о предстоящих встречах Владимира Путин с официальными лицами из разных стран Евразии и отметил, что Россия открыта к диалогу сов всеми, кто желает нормального сотрудничества.Накануне президент Финляндии Александр Стубб посетил США и обсудил там с Дональдом Трампом ряд вопросов международных отношений, заявив по итогам, что Хельсинки необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией."Президент Путин неоднократно говорил, что наша страна открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает", - сказал Песков журналистам, оценивая заявление президента Финляндии.Песков также отметил, что у России не было проблем в отношениях с Финляндией и Швецией, развивалось взаимовыгодное сотрудничество до тех пор, пока эти члены ЕС не стали размещать на своей территории силы военно-политического блока НАТО.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища. Главное на 13:00 1 апреля

https://ukraina.ru/20250401/1062211578.html

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новости, россия, финляндия, сша, дмитрий песков, владимир путин, александр стубб, ес, нато, украина, сво, международные отношения, международная политика