Россия продолжает обсуждать с США очень сложную украинскую проблему – Песков - 01.04.2025 Украина.ру
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Россия продолжает обсуждать с США очень сложную украинскую проблему – Песков
Россия продолжает обсуждать с США очень сложную украинскую проблему – Песков - 01.04.2025 Украина.ру
Россия продолжает обсуждать с США очень сложную украинскую проблему – Песков
Контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются. Об этом 1 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-04-01T13:24
2025-04-01T13:24
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"Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная - субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий. Продолжаем наши контакты с американской стороной", - сказал Песков в общении с журналистами.Он также рассказал о предстоящих встречах Владимира Путин с официальными лицами из разных стран Евразии и отметил, что Россия открыта к диалогу сов всеми, кто желает нормального сотрудничества.Накануне президент Финляндии Александр Стубб посетил США и обсудил там с Дональдом Трампом ряд вопросов международных отношений, заявив по итогам, что Хельсинки необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией."Президент Путин неоднократно говорил, что наша страна открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает", - сказал Песков журналистам, оценивая заявление президента Финляндии.Песков также отметил, что у России не было проблем в отношениях с Финляндией и Швецией, развивалось взаимовыгодное сотрудничество до тех пор, пока эти члены ЕС не стали размещать на своей территории силы военно-политического блока НАТО.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища. Главное на 13:00 1 апреля
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новости, россия, финляндия, сша, дмитрий песков, владимир путин, александр стубб, ес, нато, украина, сво, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Финляндия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Стубб, ЕС, НАТО, Украина, СВО, международные отношения, Международная политика

Россия продолжает обсуждать с США очень сложную украинскую проблему – Песков

13:24 01.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются. Об этом 1 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная - субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий. Продолжаем наши контакты с американской стороной", - сказал Песков в общении с журналистами.
Он также рассказал о предстоящих встречах Владимира Путин с официальными лицами из разных стран Евразии и отметил, что Россия открыта к диалогу сов всеми, кто желает нормального сотрудничества.
Накануне президент Финляндии Александр Стубб посетил США и обсудил там с Дональдом Трампом ряд вопросов международных отношений, заявив по итогам, что Хельсинки необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
"Президент Путин неоднократно говорил, что наша страна открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает", - сказал Песков журналистам, оценивая заявление президента Финляндии.
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Тайные операции ЦРУ в военном конфликте на Украине и "красные линии" МосквыПрямое участие в конфликте на Украине Соединенных Штатов, которые сейчас при Дональде Трампа пытаются рядиться в тогу миротворца, давно не является секретом. Тем не менее, подлинный масштаб этого вмешательства еще только предстоит оценить
Песков также отметил, что у России не было проблем в отношениях с Финляндией и Швецией, развивалось взаимовыгодное сотрудничество до тех пор, пока эти члены ЕС не стали размещать на своей территории силы военно-политического блока НАТО.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища. Главное на 13:00 1 апреля
 
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13:24Россия продолжает обсуждать с США очень сложную украинскую проблему – Песков
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13:14Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища. Главное на 13:00 1 апреля
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