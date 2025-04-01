Россия продолжает обсуждать с США очень сложную украинскую проблему – Песков
Контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются. Об этом 1 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная - субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий. Продолжаем наши контакты с американской стороной", - сказал Песков в общении с журналистами.
Он также рассказал о предстоящих встречах Владимира Путин с официальными лицами из разных стран Евразии и отметил, что Россия открыта к диалогу сов всеми, кто желает нормального сотрудничества.
Накануне президент Финляндии Александр Стубб посетил США и обсудил там с Дональдом Трампом ряд вопросов международных отношений, заявив по итогам, что Хельсинки необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
"Президент Путин неоднократно говорил, что наша страна открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает", - сказал Песков журналистам, оценивая заявление президента Финляндии.
13:17Тайные операции ЦРУ в военном конфликте на Украине и "красные линии" МосквыПрямое участие в конфликте на Украине Соединенных Штатов, которые сейчас при Дональде Трампа пытаются рядиться в тогу миротворца, давно не является секретом. Тем не менее, подлинный масштаб этого вмешательства еще только предстоит оценить
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища. Главное на 13:00 1 апреля