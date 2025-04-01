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Президент Финляндии призвал страну "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией

Президент Финляндии призвал страну "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией - 01.04.2025 Украина.ру

Президент Финляндии призвал страну "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции заявил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией

2025-04-01T11:27

2025-04-01T11:27

2025-04-01T11:58

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"В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений", - сказал он.Стубб добавил, что это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и того, как будет вестись обсуждение о восстановлении отношений.За последние годы отношения РФ и Финляндии ухудшились, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.Подробнее о высказываниях президента Финляндии об РФ - в материале Президент Финляндии заявлением о России продемонстрировал стремление к вечной войне – Малинен на сайте Украина.ру.

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новости, финляндия, россия, москва, александр стубб, нато