Президент Финляндии призвал страну "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией
11:27 01.04.2025 (обновлено: 11:58 01.04.2025)
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / alexstubb
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / alexstubb
Президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции заявил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией
"В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений", - сказал он.
Стубб добавил, что это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и того, как будет вестись обсуждение о восстановлении отношений.
За последние годы отношения РФ и Финляндии ухудшились, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Подробнее о высказываниях президента Финляндии об РФ - в материале Президент Финляндии заявлением о России продемонстрировал стремление к вечной войне – Малинен на сайте Украина.ру.