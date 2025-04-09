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ЕС разрушает свою экономику отказом от российских энергоресурсов – Захарова

ЕС разрушает свою экономику отказом от российских энергоресурсов – Захарова - 09.04.2025 Украина.ру

ЕС разрушает свою экономику отказом от российских энергоресурсов – Захарова

Отказ от российских энергоресурсов обошёлся Евросоюзу в почти триллион евро, пострадали благополучие обывателей и интересы крупного бизнеса. Об этом 9 апреля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-04-09T20:50

2025-04-09T20:50

2025-04-09T20:50

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"Евросоюз продолжает лихорадить в связи с введением Белым домом повышенных тарифов на импорт из ЕС. Руководство евроинститутов обещает защитить интересы своих граждан и производителей. При этом эксперты рисуют мрачные перспективы для ЕСовской экономики. По их оценкам, экономические потери Евросоюза за четыре года при новой американской администрации могут составить порядка 750 млрд евро", - сказала официальный представитель МИД России.Власти ЕС в угоду идеологам разрушения экономических связей с Россией обрушили экономическое благополучие, констатировала дипломат. Пострадал и крупный бизнес Евросоюза."В Брюсселе старательно замалчивают, не говорят, во сколько Евросоюзу обошлись введённые с начала специальной военной операции массированные антироссийские санкции и другие действия (мягко говоря, непродуманные или намеренно очень даже продуманные) по сворачиванию экономических связей с нашей страной. Здесь ярче всего здесь высвечивается фактор отказа от российских энергоносителей, но не только это", - обратила внимание Захарова.При этом она напомнила о потерях западного бизнеса от ответных российских санкций. По её словам, Евросоюз в стремлении нанести России ущерб взял деструктивный курс на отказ от российского энергосырья. Эта самоубийственная политика не только не привела к желаемому результату в отношении России, но и ударила по самому Евросоюзу. Ведь именно устойчивые поставки российских энергоносителей на выгодных условиях десятилетиями были залогом благосостояния и конкурентоспособности ЕС, констатировала Захарова.Сильнее всего в ФРГ пострадали химическая промышленность и автопром."В 2024 году на германских заводах было произведено не более 4 млн автомобилей - это на четверть меньше, чем в допандемийный период. Верный признак деиндустриализации", - обратила внимание дипломат.Она также отметила, что вследствие такой политкии ЕС закрываются предприятия, сворачиваются наиболее перспективные проекты, в частности - в сфере производства полупроводников и водорода. Производственный потенциал мигрирует в США, так как европейским компаниям приходится платить за электроэнергию в два-три раза больше, чем американским, а за газ – почти в пять раз больше.По словам Захаровой, с учётом упущенной выгоды, вреда от энергетических экспериментов и отказа от российских ущерб "чудовищный". Она сослалась на расчёты экспертов, согласно которым за период 2022-2024 годов из-за необходимости покупать энергоносители дороже ЕС потерял порядка 50-60 млрд евро.При сохранении закупок российского сырья экономика союза могла превысить 500 млрд евро, сообщила она со ссылкой на экспертов. Накопленные потери ВВП стран Евросоюза к 2024 году достигают 3,8%, а в среднем за период 2022-2024 гг. – 2,4%."В совокупности речь идёт об ущербе в размере порядка 1,3 трлн евро. Есть оценки даже выше", - заявила Захарова.По её словам, такова истинная цена антироссийского курса Евросоюза."Да, русофобия – дорогостоящая мания", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Она обратила внимание на то, что больнее всего деструктивная политика ЕС ударила по простым западноевропейцам.Сославшись на данные Еврокомиссии, она отметила, что в 2024 году порядка 47 млн европейцев (каждый десятый) не могли позволить себе достаточное отопление домов."Не удивительно, что еврочиновники прилагают все более серьезные усилия по поддержанию градуса антироссийской риторики. Давить на простых граждан ЕС, которым приходится все туже затягивать пояса, становится всё сложнее", - подчеркнула Захарова.При этом, заметила ла, Брюссель продолжает упорно идти по самоубийственному пути и "пускать на ветер" в своем русофобском запале сотни миллиардов евро. Они тратятся в том числе на поддержку киевского режима, милитаризацию европейской экономики, оплату поставок дорогих американских энергоресурсов."Это опять к вопросу о том, чьи интересы реально отстаивает нынешний состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен",- резюмировала официальный представитель МИД РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ атакуют российскую энергетику, ЕС кредитует Киев российскими деньгами. Итоги 9 апреля

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