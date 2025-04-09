https://ukraina.ru/20250409/vsu-atakuyut-rossiyskuyu-energetiku-es-kredituet-kiev-rossiyskimi-dengami-itogi-9-aprelya-1062417192.html

ВСУ атакуют российскую энергетику, ЕС кредитует Киев российскими деньгами. Итоги 9 апреля

ВСУ атакуют российскую энергетику, ЕС кредитует Киев российскими деньгами. Итоги 9 апреля - 09.04.2025 Украина.ру

ВСУ атакуют российскую энергетику, ЕС кредитует Киев российскими деньгами. Итоги 9 апреля

Киев не соблюдет мораторий на удары по энергетике. ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру Донбасса. ЕС кредитует Киев деньгами из "замороженных" активов РФ

2025-04-09T18:23

2025-04-09T18:23

2025-04-09T18:23

эксклюзив

россия

украина

курская область

денис шмыгаль

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владимир путин

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война

ес

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Украинская сторона не соблюдает решение о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, констатировали 9 апреля в Москве. Мораторий стал результатом договорённостей президентов России и США, достигнутых 18 марта. Причём Дональд Трамп был инициатором этого решения, которое Москва обязалась выполнять в течение 30 дней.С тех пор российская сторона прекратила удары по украинской энергетической инфраструктуре, что признали также в Киеве. При этом Минобороны России еженедельно сообщало о нарушении моратория украинской стороной .Очередной инцидент произошёл в ночь на 9 апреля. Украинская армия в ночь на 9 апреля атаковала компрессорную станцию "Кореновская" и газораспределительную станцию "Темрюк" в Краснодарском крае.Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами, констатировали в Минобороны РФ. Там также отметили, что это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту."Таким образом в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 суток ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак по объектам российской энергетической инфраструктуре", - подчеркнули в Минобороны РФ.Там отметили, что за прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", - заявили в министерстве.По факту обстрела украинской армией двух энергообъектов в Курской области СК РФ возбудил уголовное дело. Следователи установили, что 8 апреля украинские военнослужащие, используя беспилотники, целенаправленно атаковали высоковольтные линии "Курскэнерго". В итоге мирные жители сёл Большое Солдатское, Камышное и Крупец остались без электричества.ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру Донбасса, сообщили в правительстве ДНР. Там указали на ночной обстрел населенных пунктов Горловка и Мироновский крупнокалиберной артиллерией (снарядами 155-мм стандарта НАТО). После этого ВСУ дважды атаковали Горловку беспилотниками."В результате украинской вооружённой агрессии ранены два мирных жителя Горловки", - сообщил в своём телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько.СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области, сообщила 9 апреля официальный представитель СК России Светлана Петренко. В частности, следователями устанавливаются обстоятельства убийств мирных жителей недавно освобождённого российской армией села Гуево Суджанского района Курской области.По фактам совершения вооружёнными формированиями Украины мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области возбуждено уголовное дело. С августа 2024 года в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Власти регионов и федеральный центр, волонтёры и общественные организации помогают лишившимся крова жителям с временным жильём, обеспечивают их гуманитарной помощью. В это же время США и ЕС, Канада и Британия – всего около полусотни стран сотрудничают в "формате Рамштайн" над снабжением ВСУ и иностранных наёмников, творящих чудовищные военные преступления в том числе на тех территориях, которые Запад не считает украинскими.Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов 9 апреля представил свой новый доклад "Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области". В ходе пресс-конференции председатель трибунала - член Общественной палаты РФ Максим Григорьев отметил, что свидетели преступлений украинских интервентов рассказали о многочисленных случаях расстрелов мирного населения и других деяниях."Мои коллеги по Международному общественному трибуналу, наши сотрудники работали в Курской области, заходили в населенные пункты сразу после их освобождения Вооруженными силами РФ. Конечно, как и всегда, фиксировали показания пострадавших людей, свидетелей", - сказал Григорьев.На этом же мероприятии начальник отдела общественных связей ОДКБ Юрий Шувалов выразил уверенность, что представленные в докладе свидетельства будут представлены международному сообществу и получат соответствующую оценку.Тем временем правительство Украины получило от ЕС €1 млрд кредитной помощи евро в рамках инициативы ERA. Об этом 9 апреля сообщил украинский премьер-министра Денис Шмыгаль, находящийся в Брюсселе с целью участия в 10-м заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.Шмыгаль отметил, что это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от "замороженных" российских активов. По его словам, средства будут направлены на приоритетные расходы украинского госбюджета, среди которых – военные расходы. Всего по программе ERA руководство Евросоюза выделило украинским властям пять млрд евро."Заявил на встрече, что наш приоритет — полная конфискация замороженных российских суверенных активов, которые должны быть использованы как ресурс для восстановления Украины. Уделили этому вопросу особое внимание", - сообщил украинский премьер-министр.Владимир Зеленский ранее заявлял, что считает все "замороженные" Западом российские активы принадлежащими Украине. После состоявшихся 8 апреля переговоров с бельгийским премьер-министром Бартом де Вевером украинский политик вновь прокомментировал вопрос чужих денег, подчеркнув, что российские активы на Западе должны быть переданы нынешнему руководству Украины.Руководство России называет заблокированные в ЕС активы своих юридических и физических лиц кражей, неприкрытым воровством. Именно так характеризовали политику Запада глава МИД РФ Сергей Лавров, президент России Владимир Путини другие официальные лица.После этого Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка ещё €300 млн на восстановление инфраструктуры."Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 млн евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры. Соответствующие соглашения подписали в Брюсселе во время встречи с президентом банка Надеждой Кальвино", - сообщил Шмыгаль в своем телеграм-канале.По словам Шмыгаля, ЕИБ с начала СВО оказал руководству Украины экстренную финансовую поддержку на сумму свыше двух млрд евро. В целом инвестпортфель этого банка в постсоветской республике оценивается в 4,3 млрд евро.Несмотря на поддержку Евросоюза и США, а также Британии и десятков других партнёров, которых Киев называет "союзниками" (не состоя с ними в союзных отношениях), дела ВСУ идут плохо. Пресловутый "обменный фонд" из захваченных российских территорий в Курской области сократился до двух населённых пунктов.Потери ВСУ в Курской области отражены в сводке Минобороны России от 9 апреля. Подразделениями российской группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Олешня, а также Александрия, Беловоды, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области."За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, а также четыре пункта управления БпЛА и склад боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.Всего за время боевых действий на Курском направлении потери украинской стороны составили более 72 990 военнослужащих, 405 танков, 331 БМП, 300 БТР, 2 260 боевых бронемашин, 2 652 автомобиля, 597 артиллерийских орудий, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы,10 РЛС ПВО, 53 пусковые установки РСЗО и множество другой техники.В зоне СВО потери ВСУ также были значительными и в личном составе, и в матчасти. Наибольшие потери в живой силе за минувшие сутки противник понёс в боях с подразделениями группировки войск "Запад" - более 200 военнослужащих, в боях с подразделениями российской "Южной" группировки - до 300 военнослужащих, в боях с подразделениями группировки войск "Центр" - до 435 военнослужащих, не считая техники.Актуальное интервью на эту тему: Военный эксперт Александр Зимовский: Россия создаст мини-буферную зону у Сум и будет держать порох сухим

https://ukraina.ru/20250409/1062401383.html

https://ukraina.ru/20250409/plennyy-rossiyskiy-boets-otkazalsya-oskorblyat-putina-1062402856.html

https://ukraina.ru/20250409/ocherednoy-primer-ukrainskogo-pravosudiya-shest-let-tyurmy-za-to-chto-spasal-zhizni-odnoselchan-1062406385.html

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