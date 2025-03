https://ukraina.ru/20250326/1062048366.html

Экономика Украины и война. Отъём АЭС, контроль над минералами и перезапуск "зерновой сделки"

Экономика Украины и война. Отъём АЭС, контроль над минералами и перезапуск "зерновой сделки"

Переход к трёхсторонним переговорам — киевская власть до сих пор не сняла самозапрет на дипломатические контакты с Россией — вновь актуализировал тему минеральной сделки, а также реанимировал почившую в бозе "зерновую сделку". Заодно Трамп выразил заинтересованность в передаче контроля над украинскими АЭС американскому бизнесу.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058457510_11:440:2253:1701_1920x0_80_0_0_16283b2a9784ef328b6b2cc5964a367c.jpg.webp

Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Будни одностороннего энергетического перемирияСпустя неделю после беседы Путина и Трампа энергетическое перемирие так и не заработало, что, впрочем, было ожидаемо. За это время ВСУ успели атаковать два крупных объекта.· Первый — ГИС "Суджа", которая с лета 2022 года стала единственной ГИС для прокачки газа из России в ЕС — уничтожены две из четырёх труб, которые проходят через ГИС.· Второй — нефтеперекачивающая станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарской крае. По КТК международные нефтяные ТНК (включая американские) прокачивали нефть из Казахстана, а затем танкерами из порта Новороссийска доставляли в Евросоюз.Россия за это время целенаправленных ударов по украинской энергетической инфраструктуре не наносила. По сути, перемирие пока носит односторонний характер, а Киев продолжает удары по России так как список "неприкосновенных" объектов украинской энергетической инфраструктуры ещё не согласован с США и Россией.Минеральная сделка и контроль над АЭСНардеп Алексей Гончаренко* сообщил, что Минфин США готовит 40-страничный проект договора по недрам с Украиной, который представители киевской власти ещё в глаза не видели. Впоследствии информацию подтвердила газета Financial Times. Содержание документа неизвестно, равно как и дата его подписания.Заодно США хотели бы взять под контроль объекты украинской энергетики, включая АЭС. Последние являются становым хребтом украинской энергетической системы и контроль над ними означает полную передачу контроля над украинкой энергетикой США. К тому же АЭС отличаются стабильной выработкой недорогой по сравнению с другими видами генерации электроэнергии, а значит могут рассматриваться Вашингтоном как прибыльные предприятия. В итоге платить за всё гражданам Украины, которым что так, что так будут поднимать тарифы на электроэнергию.При должном упорстве США получат контроль над украинскими АЭС, а вот ЗАЭС им никто не отдаст. Любые аргументы, включая то, что станция не работает и оттого приносит "Росатому" убытки, лишены смысла: "Росатом" хоть и является госкорпорацией (ГК), но в России это одна из форм НКО, а значит "Росатом" может сколько угодно содержать ЗАЭС на своём балансе так как его целью является не максимизация прибыли, а реализация госполитики в сфере атомной энергетики.Поэтому — даже без учёта запрета на отторжение территорий, вписанной в Конституцию России — никаких резонов отдавать кому-либо контроль над ЗАЭС нет и не будет. А со стороны Зеленского заявления о том, что США хотят "забрать ЗАЭС у россиян" являются попыткой сместить их фокус внимания с украинских АЭС на борьбу с Россией.А пока же работники ЗАЭС времени зря не теряют: её ремонтируют, модернизирую и доводят до российских стандартов атомной безопасности, которые жёстче украинских.Торговая неопределённостьГлава украинского Минфина Сергей Марченко в интервью Financial Times сообщил, что отказ Евросоюза от продления с Украиной соглашения о беспошлинной торговле окажет разрушительное воздействие на украинскую экономику. От пошлин украинский экспорт в ЕС освободили в начале СВО, чтобы поддержать киевскую власть и украинский бизнес на фоне потери выхода в мировой океан из-за морской блокады со стороны России. Тогда в Евросоюз хлынула украинская сельскохозяйственная продукция, что уже к началу 2023 года привело к протестам фермеров в странах Восточной Европы и постепенному закрытию их рынков для украинского АПК. Реагируя на этот кризис евробюрократия, прибегла к квотированию части украинского импорта, при превышении объёмов которого вводились таможенные пошлины. Однако закрытие части европейского рынка Украине удалось компенсировать за счёт перезапуска морской торговли — с октября 2023 года заработал морской коридор из портов Большой Одессы, который никак не контролировался Россией. Заодно Черноморский флот России удалось закрыть на его базах атаками морских беспилотников. Это позволило вернуть часть утраченных рынков дальнего зарубежья.Теперь, судя по всему, евробюрократия исходит из того, что Украине есть куда девать своё продовольствие, да и в целом Киеву чем могли, тем уже помогли. Естественно, в Киеве с такой постановкой вопроса не согласны и хотят сохранить беспошлинную торговлю с ЕС, которая обеспечила около 10% (4,11 млрд долларов) от экспортной выручки Украины за прошлый год. Но переговоры между Киевом и Брюсселем результата для Украины пока не принесли из-за нежелания стран Восточной Европы идти на уступки Украине. Время на решение проблемы у киевской власти есть: соглашение, предоставляющее киевской власти преференции при торговле с ЕС, действует до 5 июня текущего года.На этом фоне в треугольнике Киев-Вашингтон-Москва нежданно-негаданно всплыла в тема перезапуска "зерновой сделки". Перезапуск "сделки", судя по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, лоббирует Трамп, Россия возражений по этому вопросу не имеет.Зато возражения найдутся в Киеве. В 2023 году был эпизод с обменом ударами ВС РФ и ВСУ по гражданским судам, однако после между сторонами было заключено неписанное соглашение: торговые суда вне зависимости от флага в Чёрном море стороны не топят. С того времени из портов "Большой Одессы" вывозятся любые грузы без какого-либо досмотра со стороны России, а ввозится что угодно, включая оружие. Изредка со стороны ВС РФ прилетает по портовой инфраструктуре, крайне редко достаётся судам в портах. Зачем в таких условиях киевской власти возвращение к "зерновой сделке" с досмотрами судов со стороны России — не ясно.России "зерновая сделка" в прежнем формате не нужна: с/х экспорт полностью переориентирован на нейтральные и дружественные страны, ЕС от зерновых из России и Белоруссии отгородился пошлинами, надежды на выполнение обязательств по сделке со стороны Евросоюза у России нет. Тем более, что Россию за нос со сделкой водили полтора года как Киев, так и Брюссель.Впрочем, если есть вероятность снятия каких-либо ограничений со стороны США, особенно в сфере финансов, то резон от их проведения есть. Тем более, что Трампу, судя по всему, страшно хочется добиться какого-либо успеха в деле дипломатического урегулирования.ЕС и "независимая" журналистикаЕС выделяет 10 млн евро на поддержку "независимых" украинских СМИ, которые остались без финансирования после того, как Трамп закрыл программы USAID, откуда эти самые "независимые" СМИ получали финансирование для своего "независимого" освещения общественно-политических процессов в стране.Из 10 млн евро 7 млн евро уже поделили: 2 млн выделят "Репортёрам без границ", 3 млн достанутся Internews и Фонду развития медиа для последующей выдачи ими в качестве грантов, ещё 1 млн выделят Институту массовой информации для финансирования малых и средних СМИ, а 1 млн персонально достанутся Black Sea Foundation, Docudays та Culture vs War. Ещё 3 млн распределят в мае, выделив их региональным СМИ и отдельным "независимым" журналистам. Поэтому, встречая материалы этих структур, стоит помнить, что они очень "независимы" от Евросоюза и оттого страшно "объективны".А всего с 2017 года по начало 2022 года Евросоюз выделил своим пропагандистским медиа на Украине и прочим медийным иноагентам свыше 100 млн евро. С началом СВО на эти цели подбросили ещё 37 млн евро, а затем ещё 20 млн евро специально для региональных СМИ, чтобы охватить как можно больше граждан Украины своей пропагандой.Железнодорожные новости"Укржелдорога" на собственных мощностях начала производство рельсовых накладок Р-65, которые ранее производил меткомбинат "Азовсталь". Он же был единственным производитель рельсов, однако в середине прошлого года их начали производить на одном из меткомбинатов Днепропетровской области, тогда как в 2022–2023 году Украина импортировала рельсы из Франции за средства французского льготного кредита. В текущем году планируется произвести около 300 тонн рельсовых накладок при накопленной и неудовлетворённой потребности в 1 тыс. тонн.Европейская бизнес-ассоциация лоббирует снятие ограничений на эксплуатацию иностранных вагонов на территории Украины. Дело в том, что с 16 марта вагоны иностранных железных дорог, а также собственные вагоны украинских компаний, приписанные к другим железнодорожным администрациям, допускаются исключительно для международных перевозок. Интерес бизнеса очевиден: у УЗ часто не хватает вагонов, да и зачем платить госкомпании за непрерывно дорожающие перевозки, если можно купить подержанные вагоны в Евросоюзе. Логика УЗ также очевидна: менеджмент компании желает увеличить свои доходы. Не только в этом противостоянии государства, которое — при желании — могло бы создать условия для покупки вагонов украинского производства, загрузив мощности железнодорожного машиностроения. Впрочем, отсутствие какой-либо внятной промышленной политики на Украине уже давно является абсолютной нормой.Тем временем хакеры (если верить самой УЗ) обрушили систему онлайн-покупки билетов, из-за чего у касс выстроили гигантские очереди. Представители УЗ предполагают, что целью атаки были данные о графике движения военных составов.Прочие новостиПресс-служба Государственной таможенной службы сообщила, что в январе-феврале 2025 года нефтепродукты стали лидером по таможенным поступлениям, обеспечив 21,5 млрд гривен государственному бюджету. Радости от этой новости не должно быть самых упрямых патриотов Украины: когда-то у неё было потребности в импорте нефтепродуктов так как украинские НПЗ были в состоянии перерабатывать сырую нефть на доставшихся в наследство от УССР НПЗ. Но те времена давно прошли.Зеленский подписал закон, увеличивающий акцизный сбор на табачные изделия с 2025 года. Вскоре стоимость пачки сигарет увеличится на 40 гривен. Теперь ставка акцизов на табачные изделия будет привязана к евро, а не гривне, что означает ещё и дополнительный рост стоимости сигарет по мере девальвации гривны.Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что Украине нужно будет ежегодно ввозить по 400 тыс. трудовых мигрантов, чтобы сбалансировать рынок труда, на котором "огромная структурная безработица" в виде избытка гуманитариев и дефицита "технарей", а также представителей рабочих профессий. На фоне анонсированных закупок украинской полицией специальных средств для подавления массовых беспорядков и предоставления силовикам дополнительных полномочий в сфере поддержания общественного порядка (то есть подавления несогласных), а также сохраняющегося и ужесточающегося запрета на выезд мужчин за границу, Украина чем дальше тем сильнее будет похожа на концентрационный/трудовой лагерь, в котором трудовые мигранты будут обладать даже большим объёмом прав, чем сами граждане Украины.ВОЗ изменила возрастную классификацию и рекомендовала считать молодыми тех, кому меньше 45 лет. С одной стороны решение логичное: в среднем продолжительность жизни в мире растёт, однако из уст главы Института демографии НАН Украины Эллы Либановой подобное заявление звучит как чистое издевательство.В Украинских ПХГ к 21 марта остался всего 1 млрд м3 природного газа, который можно поднять без создания проблем для работы самих хранилищ.О том, как Украина пришла к своей независимости в нынешнем ее виде - в статье Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце" *Признан в России иноагентом и террористом

