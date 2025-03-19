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Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце

Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце - 19.03.2025 Украина.ру

Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце

Украина получила независимость в августе 1991 года. В результате распада СССР это было окончательно подтверждено в декабре того же года в Беловежской пуще. В подписании документа участвовал первый президент Украины Леонид Кравчук

2025-03-19T16:00

2025-03-19T16:00

2025-03-19T16:09

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С этого момента Украина начала непрекращающуюся борьбу за независимость. От России.В результате за каденцию Кравчука было полностью утрачено Черноморское пароходство – крупнейшее в мире.Борьба за независимость продолжалась при втором президенте Украины Леониде Кучме.В результате за две каденции Кучмы практически вся промышленность Украины была утрачена и перешла в частную собственность. То же самое касалось СМИ (газеты, телевидение, сайты) – почти все перешло в руки тех же олигархов. Борьба за независимость продолжалась при президенте Викторе Ющенко. Она вылилась при поддержке посольства США в Оранжевый Майдан и проведение незаконного третьего тура выборов президента. А еще через два года - в госпереворот, когда Ющенко незаконно распустил парламент и объявил досрочные парламентский выборы.В результате каденции Ющенко было признано, что в предвоенные годы Россия на Украине организовала Голодомор, в СМИ разрешено было иметь только 25 процентов публикаций на русском языке, остальное на украинском. Часть территорий безвозмездно были переданы Румынии, за что румынское руководство разрешило Украине разместить на территории украинского посольства в Бухаресте памятник Шевченко (открывал его Ющенко). Борьба Украины за независимость от России продолжалась при президенте Викторе Януковиче. В результате русский язык был признан региональным, то есть разрешен к использованию в нескольких регионах (тех, где за это проголосовали облсовета), а в других, западноукраинских, например, перестал функционировать в официальных документах и госучреждениях.В феврале 2014 года при поддержке посольства США и дипломатических ведомств ряда европейских стран (Франция, Германия, Польша, Швеция и т.д.) в Киеве был совершен госпереворот, в результате которого к власти пришло правительство, избранное прямыми голосованием на Майдане Незалежности (Площади Независимости). А в марте 2014 года в результате референдума, прошедшего в Крыму, полуостров перешел под юрисдикцию России.Борьба за независимость Украины продолжилась при президенте Петре Порошенко (с июня 2014 года). Была объявлена антитеррористическая операция против Донецкой и Луганской республик, которые не признали итогов госпереворота. В результате, между ДНР и ЛНР с одной стороны и Украиной с другой были подписаны Минские соглашения (сентябрь 2014 года и февраль 2015 года), по которым они должны были получить широкую автономию в составе Украины. В Одессе противники госпереворота - 47 человек были сожжены сторонниками майданной власти в Доме профсоюзов. Виновные до сих пор не найдены, хотя это аутодафе снималось на видео местными и центральными ТВ-каналами, а так же самими участниками конфликта. Минские соглашения реализованы украинской стороной не были, а республики были осаждены украинской армией.Кроме того, Порошенко при поддержке посольства США создал новую государственную православную церковь – ПЦУ, которая стала претендовать на православные храмы канонической УПЦ, на ее священников начались первые гонения..В те же дни стало известно, что США потратили более 5 млрд. долларов на поддержку борьбы Украины за независимость.Борьба за независимость продолжилась при президенте Владимире Зеленском. Фактически русский язык запрещен к общению в учебных, государственных и общественных заведениях и торговле. У УПЦ отняты часть храмов и Киево-Печерская лавра. Украину покинули от 6,5 до 8 млн человек, от 800 тысяч до 1 млн человек погибли на фронте в результате войны с Россией. Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области вслед за Крымом перешли в состав России. В результате военных действий часть промышленности и энергетических мощностей либо полностью утрачены, либо находится в предсмертном состоянии.Наиболее известные священники УПЦ оказались за решеткой, снесены сотни памятников истории и культуры, в том числе Толстому, Пушкину, Булгакову и др.Долг Украины составляет два годовых бюджета страны а, кроме того, более 300 млрд долларов было потрачено в виде кредитов Запада на войну с Россией за независимость от нее Украины. В настоящее время рассматривается вопрос о передаче под контроль США наиболее ценных месторождений ископаемых (редкоземельные металлы, уран, титан, газ и нефть), а также логистики и трубопроводных систем (перекачка газа, нефти и аммиака). Ранее, почти 80 процентов территории страны (черноземы Украины) были переданы под управления (читай, в вечную собственность) американской компании BlakRock.В результате, Украина превращается по меткому замечанию западных экспертов в европейскую колонию США и отчасти Европы (ждет денег и войск от Европы для дальнейшей борьбы за "независимость").Вопрос: Что в формуле "Борьба Украины за независимость от России на деньги США и Европы", было неправильно?

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украина, россия, сша, виктор ющенко, леонид кравчук, леонид кучма, упц, мнения