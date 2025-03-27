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Зеленский рассказал о ненависти к русским, которая помогает ему в ходе конфликта
Зеленский рассказал о ненависти к русским, которая помогает ему в ходе конфликта - 27.03.2025 Украина.ру
Зеленский рассказал о ненависти к русским, которая помогает ему в ходе конфликта
Владимир Зеленский в интервью французской газете Figaro ответил на вопрос, что поддерживает его с начала российской спецоперации на Украине
2025-03-27T09:50
2025-03-27T09:50
2025-03-27T10:15
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"Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире... Вторая мотивация - это ненависть к русским... Я хорошо знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово... Моя третья мотивация - это просто достоинство. Нашей страны и ее жителей", - заявил Зеленский.В январе Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Позднее в марте Зеленский после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко погибающих в ходе конфликта россиян.Подробнее об отношении Зеленского к русским - в материале Зеленский с супругой попытались "украинизировать" русских художников на выставке в США на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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сша, новости, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
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Зеленский рассказал о ненависти к русским, которая помогает ему в ходе конфликта
09:50 27.03.2025 (обновлено: 10:15 27.03.2025)
Владимир Зеленский в интервью французской газете Figaro ответил на вопрос, что поддерживает его с начала российской спецоперации на Украине