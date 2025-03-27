Зеленский рассказал о ненависти к русским, которая помогает ему в ходе конфликта - 27.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250327/1062083579.html
Зеленский рассказал о ненависти к русским, которая помогает ему в ходе конфликта
Зеленский рассказал о ненависти к русским, которая помогает ему в ходе конфликта - 27.03.2025 Украина.ру
Зеленский рассказал о ненависти к русским, которая помогает ему в ходе конфликта
Владимир Зеленский в интервью французской газете Figaro ответил на вопрос, что поддерживает его с начала российской спецоперации на Украине
2025-03-27T09:50
2025-03-27T10:15
сша
новости
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061483347_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_4cbe64171b4726e29ece67b03fcf95b7.jpg.webp
"Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире... Вторая мотивация - это ненависть к русским... Я хорошо знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово... Моя третья мотивация - это просто достоинство. Нашей страны и ее жителей", - заявил Зеленский.В январе Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Позднее в марте Зеленский после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко погибающих в ходе конфликта россиян.Подробнее об отношении Зеленского к русским - в материале Зеленский с супругой попытались "украинизировать" русских художников на выставке в США на сайте Украина.ру.
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061483347_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_cc6247f315fb340f152e3178efb5d920.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, новости, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
США, Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп

Зеленский рассказал о ненависти к русским, которая помогает ему в ходе конфликта

09:50 27.03.2025 (обновлено: 10:15 27.03.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский в интервью французской газете Figaro ответил на вопрос, что поддерживает его с начала российской спецоперации на Украине
"Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире... Вторая мотивация - это ненависть к русским... Я хорошо знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово... Моя третья мотивация - это просто достоинство. Нашей страны и ее жителей", - заявил Зеленский.
В январе Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию.
Позднее в марте Зеленский после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко погибающих в ходе конфликта россиян.
Подробнее об отношении Зеленского к русским - в материале Зеленский с супругой попытались "украинизировать" русских художников на выставке в США на сайте Украина.ру.
 
СШАНовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:46Путин объявил благодарность военкорам Украина.ру
10:28Белгородская область: тяжелые бои в Демидовке и Поповке. Генерал Лапин лично возглавил нашу контратаку
10:08На Совбезе ООН окончательного стало понятно, кому нужен мир, а кому кровавый реванш
09:50Зеленский рассказал о ненависти к русским, которая помогает ему в ходе конфликта
09:42Зеленский ополчился на Уиткоффа, Залужный признал немощь ВСУ. Главное на утро 27 марта
09:12Какую ловушку приготовил Путин для Украины и как быть России с Одессой — Сорокин
09:05Зеленского может ждать участь "жуткого беженца" - Константинов
08:28ВС РФ ударили по ремонтной базе танков Leopard в Кривом Роге — Рогов
08:04Главное за ночь 27 марта
08:001994 год: первые парламентские
07:54Рубио признал, что достижение мира на Украине не будет быстрым и простым
07:34CША готовы рассмотреть переподключение РФ к SWIFT - министр финансов Бессент
07:16Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной — Зеленский
06:30Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге
06:00Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа
05:45"Могут рвануть на Белгород": Сазонов о том, почему ситуация на границе требует пристального внимания
05:30"Все идет к наступлению на юге": эксперт раскрыл, когда ВС РФ смогут осуществить прорыв на Запорожье
05:13"Зерновая сделка 2.0", подключение к SWIFT и упрямство Евросоюза. Украина в международном контексте
05:00Там должны стоять российские корабли: Сорокин рассказал, почему Одесса не будет "условным порто-франко"
04:45"Страх войны охватил всю страну". Украинские эксперты и военные о ситуации в своей стране
Лента новостейМолния