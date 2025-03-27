https://ukraina.ru/20250327/1062083579.html

Зеленский рассказал о ненависти к русским, которая помогает ему в ходе конфликта

Зеленский рассказал о ненависти к русским, которая помогает ему в ходе конфликта - 27.03.2025 Украина.ру

Зеленский рассказал о ненависти к русским, которая помогает ему в ходе конфликта

Владимир Зеленский в интервью французской газете Figaro ответил на вопрос, что поддерживает его с начала российской спецоперации на Украине

2025-03-27T09:50

2025-03-27T09:50

2025-03-27T10:15

сша

новости

украина

россия

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061483347_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_4cbe64171b4726e29ece67b03fcf95b7.jpg.webp

"Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире... Вторая мотивация - это ненависть к русским... Я хорошо знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово... Моя третья мотивация - это просто достоинство. Нашей страны и ее жителей", - заявил Зеленский.В январе Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Позднее в марте Зеленский после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко погибающих в ходе конфликта россиян.Подробнее об отношении Зеленского к русским - в материале Зеленский с супругой попытались "украинизировать" русских художников на выставке в США на сайте Украина.ру.

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, новости, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп