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Мир против перемирия. Почему СВО продолжится несмотря на усилия Трампа

Мир против перемирия. Почему СВО продолжится несмотря на усилия Трампа - 20.03.2025 Украина.ру

Мир против перемирия. Почему СВО продолжится несмотря на усилия Трампа

Энергетическое перемирие между Украиной и Россией, о котором вечером 18 марта договорились президенты Трамп и Путин, так и не началось. Срыв договорённости был ожидаемым, даже несмотря на то, что отказ от взаимных ударов по энергетической инфраструктуре выгоден как Москве, так и Киеву в военном плане. Однако на первый план вновь вышла политика.

2025-03-20T06:10

2025-03-20T06:10

2025-03-20T06:24

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Мир VS перемирияЛюбая попытка заключить перемирие между воюющими сторонами сейчас имеет куда больше политического, чем военного смысла.ВС России обладают военной инициативой и теснят ВСУ практически на всех участках фронта, поэтому отказываться от этой инициативы, давая ВСУ возможность зализать раны, не намерены. Тем более, с учётом абсолютной недоговороспособности Украины. Интерес России — устойчивый мир с выполнением её требований, включая изменение архитектуры безопасности в Европе, предотвращающей возвращение к боевым действиям в ближайшие годы и признающий за Россией её территориальные приобретения. Россия может себе позволить и дальше бороться с Украиной в приемлемом для себя темпе. Запас прочности в экономике позволяет вести боевые действия ещё пару лет.А вот Украине такое перемирие было бы выгодно, но лишь при условии того, что после его заключения Киев не станут принуждать к прекращению войны и на других фронтах. А таких гарантий Киеву никто не даст. Киеву в принципе никто никаких гарантий не даёт так как США изначально воспринимали Украину исключительно как своего прокси, а к ним применима логика "Успехи моего прокси — мои успехи, провалы моего прокси — его провалы". А с середины 2023 года ВСУ — даже несмотря на вторжение в Курскую область — подлинных военных успехов не демонстрируют.Поэтому интереса к прекращению огня со стороны Зеленского нет — есть интерес продолжать войну до последнего украинца, тем более что пока война создаёт Зеленскому куда меньше проблем, чем гипотетический мир. Перемирие создаст для Зеленского такое количество проблем, которые он в принципе не в состоянии решить. Таким образом, никакое перемирие Зеленскому не интересно — ему нужна война.А вот США крайне заинтересованы в заключении перемирия.Интерес Дональда Трампа — вывести США из украинской войны, заключив сепаратный мир с Россией, однако так, чтобы при этом не выглядеть ни проигравшим, ни предавшим ставшего неинтересным прокси. И в это плане любое перемирие — шаг к выходу США из войны, что недопустимо для киевской власти. Вот только Трамп не в состоянии принудить Киев к завершению войны. Не факт, что он вообще осознаёт масштаб украинской проблемы, унаследованной им от администрации Байдена и своего же первого президентского срока.Украина — строптивый прокси, которого будет крайне непросто принудить к покорности без создания критических проблем для него самого и больших репутационных рисков для самого же Трампа, которого непременно обвинят в сдаче ценного союзника заклятому врагу. И нерешительность Трампа к сбросу Украины с содержания рискует превратить доставшуюся ему в наследство войну в его личную войну, которую придётся продолжать против своей воли.И в этой логике противостояния мира и перемирия не суть важно, где — на земле, воде или воздухе — Трампу захочется прекратить боевые действия между Россией и Украиной. Не важно и когда ему захочется это сделать: завтра или через две недели. Логика мира и перемирия от этого не изменится, в отличие от траектории дипломатических манёвров.Движение — всёВ целом, несостоявшееся перемирие вполне можно назвать фальш-стартом.Во-первых, Киев, хоть оттуда и впервые прозвучала инициатива о прекращении войны на море и в воздухе, поставили перед фактом — США не согласовывали свою инициативу с киевской властью. Согласование (или уведомление) Вашингтон осуществил вечером 19 марта, после разговора Зеленского и Трампа.Во-вторых, в политики в перемирии пока куда больше, чем военных соображений, в том числе со стороны Москвы.ВКС России в 2024 году нанесли такой ущерб украинской электроэнергетике, выбив почти всю тепловую генерацию и основательно потрепав гидроэнергетику, что теперь бить нужно уже по АЭС и электроподстанциям, обеспечивающим с них выдачу электроэнергии с её последующим распределением по территории Украины. И тут Россию сдерживает ряд обстоятельств.1. АЭС — объекты повышенной опасности, удары по которым рискуют привести к непредсказуемым последствиям, даже если они будут проведены с ювелирной точностью.2. Россия считает недопустимым удары ВСУ по Запорожской АЭС, поэтому бить самой по украинским АЭС политически и имиджево невыгодно.3. На украинских АЭС и электроподстанциях с прошлого года на постоянной основе находятся наблюдатели от МАГАТЭ, которых Киеву заботливо оплатил Евросоюз.4. Непонятна цель ударов: Россия может ввергнуть Украину в абсолютную тьму — вопрос желания и средств поражения — но для чего это делать — не ясно. Тем более, в условиях, когда сил, способных повлиять на Зеленского изнутри самой Украины нет и не предвидится, а самому Зеленскому страдания граждан Украины совершенно безразличны.Схожая история и с ударами ВКС России по газовым промыслам. Если верить оценкам со стороны Украины (а других нет), от выбито 40% украинской газодобычи. Так это или нет — не суть важно: в любом случае Украина уже закупила свыше 570 млн м3 газа в Европе и будет вынуждена купить ещё 4 млрд м3 газа, лишь бы пройти следующий отопительный сезон. И это уже серьёзная проблема для киевской власти, создание дополнительных проблем не приведёт к их диалектическому переходу из количества в качество просто потому, что Зеленскому совершенно безразличны страдания граждан Украины.Парадоксально, но и самой киевской власти невыгодно отказываться от ударов по энергетической инфраструктуре России, ставя "на паузу" налёты на НПЗ и нефтебазы. И не важно, что подобные удары обладают крайне ограниченной эффективностью: несмотря на то, что статистика производства светлых нефтепродуктов в России засекречена, а экспорт бензина (по нему запас мощностей составлял 10%, в отличие от 50% по дизтопливу) запрещён, но дефицита бензина в России нет, равно как и его массового импорта. Если отказаться от ежедневных налётов беспилотников на Россию, то чем тогда бодрить сторонников войны с Россией в условиях тотального уныния? Особенно если США не будут предоставлять разведанные о перемещениях российских войск по международно признанной территории России.А вот принудить Россию к сокращению количества воздушных ударов по территории Украины было бы крайне выгодно киевской власти, особенно на фоне сокращения боекомплекта к зенитно-ракетным комплексам. А большая площадь Украины вместе с привычкой использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях позволят Украине практически бесконечно говорить о срыве Россией перемирия.***В общем, разговоров о перемирии и мире в ближайшее время меньше уж точно не станет, а вот толку от них не будет никакого.СВО будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут военный разгром Украины или не будет достигнут катарсис внутри самой Украины. Военный разгром позволит резко снизить вероятность попытки реванша со стороны Киева — не будет возможности в дальнейшем сконструировать миф о ноже в спину доблестным ВСУ. А катарсис отобьёт желание у самих украинцев воевать с Россией, сократив количество тех, в чьих головах сможет прорасти миф о предательстве Украины Западом.Поэтому даже в случае заключения перемирия на словах, на деле боевые действия продолжатся. Только стороны кроме взаимных ударов смогут ещё и обвинять друг друга в нарушении договорённостей.Подробнее о том, что обсуждали во время последнего телефонного разговора Трамп и Зеленский - в статье Алексея Туманова "Провокация Киева сорвалась. Трамп предложил Зеленскому отдать США электростанции"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

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