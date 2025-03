https://ukraina.ru/20250324/1061999939.html

"Хороших решений не будет": экс-депутат Рады объяснил, зачем Зеленский привез вэсэушников в Эр-Рияд

Отправка представителей ВСУ на переговоры с США в Саудовской Аравии говорит о желании офиса Владимира Зеленского переложить на них ответственность за те договоренности, которые там будут достигнуты. Такое заявление сделал в комментарии агентству РИА Новости экс-депутат Верховной Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров

Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Резюмируя, глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что разговор был "продуктивным", а стороны, в свою очередь, обсудили "ключевые моменты, включая энергетику".Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание на то, что Владимира Зеленского в очередной раз не допустили до переговоров с США: Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона.В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде проходят переговоры делегаций России и США. В состав российской делегации вошли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Украинский телеканал "Рада" уточнил, что делегация Киева остается в городе в ожидании результатов контактов между представителями Москвы и Вашингтона.Издания The New York Times и Reuters заявили, что на обеих встречах стороны сосредоточатся на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам.Между тем, американская газета New York Times уточнила, что Москва рассматривает переговоры с Вашингтоном по Украине и по российско-американским отношениям как два отдельных направления."Украина идет своим чередом… Наступление продолжается… Но я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем конкретно вопрос Украины", - привело издание слова первого замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслава Никонова.На прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам РФ: Удар по энергетическому союзу США и РФ: подрыв ГИС "Суджа" квалифицирован как теракт.

