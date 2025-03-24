"Хороших решений не будет": экс-депутат Рады объяснил, зачем Зеленский привез вэсэушников в Эр-Рияд - 24.03.2025 Украина.ру
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"Хороших решений не будет": экс-депутат Рады объяснил, зачем Зеленский привез вэсэушников в Эр-Рияд
"Хороших решений не будет": экс-депутат Рады объяснил, зачем Зеленский привез вэсэушников в Эр-Рияд - 24.03.2025 Украина.ру
"Хороших решений не будет": экс-депутат Рады объяснил, зачем Зеленский привез вэсэушников в Эр-Рияд
Отправка представителей ВСУ на переговоры с США в Саудовской Аравии говорит о желании офиса Владимира Зеленского переложить на них ответственность за те договоренности, которые там будут достигнуты. Такое заявление сделал в комментарии агентству РИА Новости экс-депутат Верховной Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров
2025-03-24T12:09
2025-03-24T12:09
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Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Резюмируя, глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что разговор был "продуктивным", а стороны, в свою очередь, обсудили "ключевые моменты, включая энергетику".Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание на то, что Владимира Зеленского в очередной раз не допустили до переговоров с США: Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона.В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде проходят переговоры делегаций России и США. В состав российской делегации вошли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Украинский телеканал "Рада" уточнил, что делегация Киева остается в городе в ожидании результатов контактов между представителями Москвы и Вашингтона.Издания The New York Times и Reuters заявили, что на обеих встречах стороны сосредоточатся на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам.Между тем, американская газета New York Times уточнила, что Москва рассматривает переговоры с Вашингтоном по Украине и по российско-американским отношениям как два отдельных направления."Украина идет своим чередом… Наступление продолжается… Но я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем конкретно вопрос Украины", - привело издание слова первого замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслава Никонова.На прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам РФ: Удар по энергетическому союзу США и РФ: подрыв ГИС "Суджа" квалифицирован как теракт.
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новости, сша, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, спиридон килинкаров, рада, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Спиридон Килинкаров, Рада, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

"Хороших решений не будет": экс-депутат Рады объяснил, зачем Зеленский привез вэсэушников в Эр-Рияд

12:09 24.03.2025
 
© Политика Страны / Telegram
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Отправка представителей ВСУ на переговоры с США в Саудовской Аравии говорит о желании офиса Владимира Зеленского переложить на них ответственность за те договоренности, которые там будут достигнуты. Такое заявление сделал в комментарии агентству РИА Новости экс-депутат Верховной Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров

"Это сделано для того, чтобы за результаты этих переговоров несли ответственность не политики, а военные. Это старая тактика офиса президента - они понимают, что хороших решений там не будет, поэтому кто-то должен взять на себя ответственность", - предположил Килинкаров, отметив, что офис Зеленского хочет представить все так, будто это военные пришли к каким-либо договоренностям, а Киев вынужден на них согласиться.

Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Резюмируя, глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что разговор был "продуктивным", а стороны, в свою очередь, обсудили "ключевые моменты, включая энергетику".
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание на то, что Владимира Зеленского в очередной раз не допустили до переговоров с США: Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона.
В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде проходят переговоры делегаций России и США. В состав российской делегации вошли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Украинский телеканал "Рада" уточнил, что делегация Киева остается в городе в ожидании результатов контактов между представителями Москвы и Вашингтона.
Переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
10:51
Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми"Переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта проходят в Эр-Рияде. Украинский телеканал "Рада" уточнил, что украинская делегация остается в городе в ожидании результатов контактов между представителями Москвы и Вашингтона
Издания The New York Times и Reuters заявили, что на обеих встречах стороны сосредоточатся на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам.
Между тем, американская газета New York Times уточнила, что Москва рассматривает переговоры с Вашингтоном по Украине и по российско-американским отношениям как два отдельных направления.
"Украина идет своим чередом… Наступление продолжается… Но я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем конкретно вопрос Украины", - привело издание слова первого замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслава Никонова.
Переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
11:13
The New York Times о переговорах РФ и США: есть кое-что поважнее УкраиныМосква рассматривает переговоры с Вашингтоном по Украине и по российско-американским отношениям как два отдельных направления. Об этом написало американское издание New York Times, комментируя встречу РФ и США в Саудовской Аравии
На прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам РФ: Удар по энергетическому союзу США и РФ: подрыв ГИС "Суджа" квалифицирован как теракт.
 
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