"Хороших решений не будет": экс-депутат Рады объяснил, зачем Зеленский привез вэсэушников в Эр-Рияд
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
Отправка представителей ВСУ на переговоры с США в Саудовской Аравии говорит о желании офиса Владимира Зеленского переложить на них ответственность за те договоренности, которые там будут достигнуты. Такое заявление сделал в комментарии агентству РИА Новости экс-депутат Верховной Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров
"Это сделано для того, чтобы за результаты этих переговоров несли ответственность не политики, а военные. Это старая тактика офиса президента - они понимают, что хороших решений там не будет, поэтому кто-то должен взять на себя ответственность", - предположил Килинкаров, отметив, что офис Зеленского хочет представить все так, будто это военные пришли к каким-либо договоренностям, а Киев вынужден на них согласиться.
Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Резюмируя, глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что разговор был "продуктивным", а стороны, в свою очередь, обсудили "ключевые моменты, включая энергетику".
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание на то, что Владимира Зеленского в очередной раз не допустили до переговоров с США: Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона.
В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде проходят переговоры делегаций России и США. В состав российской делегации вошли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Украинский телеканал "Рада" уточнил, что делегация Киева остается в городе в ожидании результатов контактов между представителями Москвы и Вашингтона.
10:51Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми"Переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта проходят в Эр-Рияде. Украинский телеканал "Рада" уточнил, что украинская делегация остается в городе в ожидании результатов контактов между представителями Москвы и Вашингтона
Издания The New York Times и Reuters заявили, что на обеих встречах стороны сосредоточатся на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам.
Между тем, американская газета New York Times уточнила, что Москва рассматривает переговоры с Вашингтоном по Украине и по российско-американским отношениям как два отдельных направления.
11:13The New York Times о переговорах РФ и США: есть кое-что поважнее УкраиныМосква рассматривает переговоры с Вашингтоном по Украине и по российско-американским отношениям как два отдельных направления. Об этом написало американское издание New York Times, комментируя встречу РФ и США в Саудовской Аравии
На прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам РФ: Удар по энергетическому союзу США и РФ: подрыв ГИС "Суджа" квалифицирован как теракт.