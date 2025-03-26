Прилетело по 143 районам Украины: Минобороны раскрыло места ударов ВС РФ - 26.03.2025 Украина.ру
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Прилетело по 143 районам Украины: Минобороны раскрыло места ударов ВС РФ
Прилетело по 143 районам Украины: Минобороны раскрыло места ударов ВС РФ - 26.03.2025 Украина.ру
Прилетело по 143 районам Украины: Минобороны раскрыло места ударов ВС РФ
В течении минувших суток российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в 143 районах. Об этом 26 марта сообщило Минобороны РФ
2025-03-26T16:27
2025-03-26T16:27
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запорожская область
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Военное ведомство написало, что в ходе атаки было поражено предприятие, где ремонтировалась и обсуживалась военная техника украинской армии. Кроме того, ВС РФ ударили по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, цехам производства и пунктам управления БПЛА, скоплениям живой силы и техники противника.По данным Минобороны, российские подразделения атаковали место запуска беспилотников ВСУ в Запорожской области. Отмечается, что украинские операторы дронов дислоцировались в районе села Долинское, временно находящегося под контролем украинской армии.Министерство уточнило, что этот удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами "Герань-2". Все цели были поражены, подчеркнули в военном ведомстве. Так уточняется, что атаки осуществлялись силами подразделений оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.Стоит отметить, что ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о том, что ВС РФ атаковали несколько областей Украины, нанеся в общей сложности 29 ударов, из которых массированными стали прилеты по Черкассам и Кривому Рогу. О других новостях, произошедших за сегодняшний день – в публикации Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00.
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новости, россия, украина, запорожская область, минобороны, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, Запорожская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Прилетело по 143 районам Украины: Минобороны раскрыло места ударов ВС РФ

16:27 26.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В течении минувших суток российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в 143 районах. Об этом 26 марта сообщило Минобороны РФ
Военное ведомство написало, что в ходе атаки было поражено предприятие, где ремонтировалась и обсуживалась военная техника украинской армии. Кроме того, ВС РФ ударили по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, цехам производства и пунктам управления БПЛА, скоплениям живой силы и техники противника.
По данным Минобороны, российские подразделения атаковали место запуска беспилотников ВСУ в Запорожской области. Отмечается, что украинские операторы дронов дислоцировались в районе села Долинское, временно находящегося под контролем украинской армии.
Министерство уточнило, что этот удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами "Герань-2". Все цели были поражены, подчеркнули в военном ведомстве. Так уточняется, что атаки осуществлялись силами подразделений оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.
Стоит отметить, что ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о том, что ВС РФ атаковали несколько областей Украины, нанеся в общей сложности 29 ударов, из которых массированными стали прилеты по Черкассам и Кривому Рогу.
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
09:44
Самая массированная атака ВС РФ на Кривой Рог. Лебедев рассказал, куда еще прилетели "Гераньки"Российские войска атаковали несколько областей Украины, нанеся в общей сложности 29 ударов, из которых массированными стали прилеты по Черкассам и Кривому Рогу. Об этом 26 марта в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
О других новостях, произошедших за сегодняшний день – в публикации Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00.
 
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