Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за РЭБ ВСУ - 26.03.2025 Украина.ру
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Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за РЭБ ВСУ
Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за РЭБ ВСУ - 26.03.2025 Украина.ру
Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за РЭБ ВСУ
Бывший главнокомандующий украинскими войсками, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признал, что из-за действий украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотники залетали в Румынию, передает агентство "Украинские новости"
2025-03-26T14:52
2025-03-26T14:52
новости
румыния
украина
польша
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
минобороны
f-16
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"Еще звонили (из Румынии ред.), говорили: "Зачем ты включил РЭБ, дроны полетели к нам". А я говорю: "Сбивайте, у вас 40 F-16 стоит", - сказал Залужный.Также он признал, что украинские ракеты периодически падали на территории Польши.Минобороны Румынии в 2024 году сообщало, что усилило наблюдение за воздушным пространством страны после обнаружения фрагментов дронов вблизи границы с Украиной.Подробнее об обвинениях Румынии - в материале Нашли обломки дронов: МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ на сайте Украина.ру.
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новости, румыния, украина, польша, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, минобороны, f-16
Новости, Румыния, Украина, Польша, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, Минобороны, F-16

Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за РЭБ ВСУ

14:52 26.03.2025
 
© APВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP
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Бывший главнокомандующий украинскими войсками, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признал, что из-за действий украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотники залетали в Румынию, передает агентство "Украинские новости"
"Еще звонили (из Румынии ред.), говорили: "Зачем ты включил РЭБ, дроны полетели к нам". А я говорю: "Сбивайте, у вас 40 F-16 стоит", - сказал Залужный.
Также он признал, что украинские ракеты периодически падали на территории Польши.
"Страны Балтии понимают, что нет никакой пятой статьи НАТО (о коллективной обороне - ред.), никогда не было. Польша это понимает, где периодически падают то наши ракеты, то российские. Румыния все понимает, только молчит", - добавил Залужный.
Минобороны Румынии в 2024 году сообщало, что усилило наблюдение за воздушным пространством страны после обнаружения фрагментов дронов вблизи границы с Украиной.
Подробнее об обвинениях Румынии - в материале Нашли обломки дронов: МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРумынияУкраинаПольшаВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТОМинобороныF-16
 
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