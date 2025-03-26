https://ukraina.ru/20250326/1062066537.html
Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за РЭБ ВСУ
Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за РЭБ ВСУ - 26.03.2025 Украина.ру
Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за РЭБ ВСУ
Бывший главнокомандующий украинскими войсками, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признал, что из-за действий украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотники залетали в Румынию, передает агентство "Украинские новости"
2025-03-26T14:52
2025-03-26T14:52
2025-03-26T14:52
новости
румыния
украина
польша
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
минобороны
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058239712_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_33101a2595eb44b31d653868ad771c04.jpg
"Еще звонили (из Румынии ред.), говорили: "Зачем ты включил РЭБ, дроны полетели к нам". А я говорю: "Сбивайте, у вас 40 F-16 стоит", - сказал Залужный.Также он признал, что украинские ракеты периодически падали на территории Польши.Минобороны Румынии в 2024 году сообщало, что усилило наблюдение за воздушным пространством страны после обнаружения фрагментов дронов вблизи границы с Украиной.Подробнее об обвинениях Румынии - в материале Нашли обломки дронов: МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ на сайте Украина.ру.
румыния
украина
польша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058239712_45:0:968:692_1920x0_80_0_0_2aa3548b0467335461fafd03ba5fb952.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, украина, польша, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, минобороны, f-16
Новости, Румыния, Украина, Польша, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, Минобороны, F-16
Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за РЭБ ВСУ
Бывший главнокомандующий украинскими войсками, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признал, что из-за действий украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотники залетали в Румынию, передает агентство "Украинские новости"
"Еще звонили (из Румынии ред.), говорили: "Зачем ты включил РЭБ, дроны полетели к нам". А я говорю: "Сбивайте, у вас 40 F-16 стоит", - сказал Залужный.
Также он признал, что украинские ракеты периодически падали на территории Польши
.
"Страны Балтии понимают, что нет никакой пятой статьи НАТО (о коллективной обороне - ред.), никогда не было. Польша это понимает, где периодически падают то наши ракеты, то российские. Румыния все понимает, только молчит", - добавил Залужный.
Минобороны
Румынии в 2024 году сообщало, что усилило наблюдение за воздушным пространством страны после обнаружения фрагментов дронов вблизи границы с Украиной.