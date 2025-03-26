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Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за РЭБ ВСУ

Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за РЭБ ВСУ - 26.03.2025 Украина.ру

Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за РЭБ ВСУ

Бывший главнокомандующий украинскими войсками, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признал, что из-за действий украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотники залетали в Румынию, передает агентство "Украинские новости"

2025-03-26T14:52

2025-03-26T14:52

2025-03-26T14:52

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валерий залужный

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нато

минобороны

f-16

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"Еще звонили (из Румынии ред.), говорили: "Зачем ты включил РЭБ, дроны полетели к нам". А я говорю: "Сбивайте, у вас 40 F-16 стоит", - сказал Залужный.Также он признал, что украинские ракеты периодически падали на территории Польши.Минобороны Румынии в 2024 году сообщало, что усилило наблюдение за воздушным пространством страны после обнаружения фрагментов дронов вблизи границы с Украиной.Подробнее об обвинениях Румынии - в материале Нашли обломки дронов: МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ на сайте Украина.ру.

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новости, румыния, украина, польша, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, минобороны, f-16