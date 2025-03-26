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Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговоры

Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговоры - 26.03.2025 Украина.ру

Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговоры

После небольшой паузы были обнародованы детали договорённостей между Россией и США в Саудовской Аравии. Как и ожидалось, они касаются безопасности в Чёрном море и прекращение обстрелов энергетических объектов.

2025-03-26T15:54

2025-03-26T15:54

2025-03-26T15:54

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Перечень это подробный, как и вполне конкретные условия возобновление судоходства в море. Публичная позиция трёх сторон разная, каждый говорит о диаметрально разных акцентах. Это, конечно, не вселят большого оптимизма, что договорённости будут исполнены. Однако некоторые важные сдвиги в переговорах наметились. А именно такие, что США фактически перестала быть арбитром в украинском конфликте, а стала непосредственным участником, взяв на себя обязательства по исполнению сделки, а значит и ответственность. Что дальше? Анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Юрий БаранчикГлавный итог 12 часовых переговоров российской и американской делегации в Эр-Рияде – это то, что соглашения были достигнуты. Ситуация явно висела на волоске, если пресс-секретарь российского президента Д. Песков первоначально говорил о том, что итоги переговоров делегаций не будут опубликованы, а первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности С. Чижов прямо заявил о срыве переговоров из-за позиции Украины. Однако к вечеру вторника США удалось прогнуть Украину на дополнительном раунде переговоров, и итоги договоренностей были опубликованы Белым домом, а затем и Кремлем. У Белого дома было два отдельных пресс-релиза – по итогам переговоров с делегацией России и с делегацией Украины, они оба почти идентичны, в них говорится, что США и стороны договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование торговых судов в военных целях в Чёрном море.В то же время в пресс-релизе Кремля говорится, что США помогут восстановить доступ к мировому рынку экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платёжным системам для таких транзакций. В пресс-релизе Кремля уточняется, что РФ обеспечит безопасное судоходство только с досмотром украинских судов, и только после того, как будут сняты санкции с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, осуществлено их подключение к SWIFT для обеспечения операций по международной торговле. Кроме того, должны быть сняты санкции с компаний, производящих сельхозпродукцию и удобрения, сняты ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом. Это значит, что впервые за время переговоров по урегулированию конфликта Украине, обязательства возложены непосредственно на США (по крайней мере, на бумаге) и только после их выполнений со стороны России реализуется этап "прекращения огня". По этому вопросу Трамп, в частности, уже заявил: "Мы рассмотрим российские запросы по снятию санкций". Теперь продвижение вперед по "мирному треку" в этой части целиком и полностью лежит на США. Следует отметить, что в пресс-релизе Кремля говорится о том, что РФ и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года. Однако Зеленский на вчерашней пресс-конференции заявил, что мораторий на удары по объектам энергетики России и Украины вступает в силу только с момента текущих договоренностей, то есть с 25 марта. Это довольно серьезное разногласие. Стоит также напомнить, что Зеленский говорил о том, что США будет представлен список энергетических и инфраструктурных объектов, по которым удары наноситься не будут. Однако по итогам переговоров список представил только Кремль, где речь идет об НПЗ, нефтехранилищах и газопроводах, включая насосные станции, плюс все объекты энергетики, вырабатывающие и передающие электричество, в том числе, АЭС и ГЭС. Таким образом, иные инфраструктурные объекты были исключены, и такой перечень играет лишь на пользу России, так как самый серьезный ущерб от украинских ударов приходился на НПЗ, а в последнее время на нефте- и газопроводы. Удары по украинской энергетике, которые бы не затрагивали ЛЭП АЭС, стали не эффективны, ввиду разрушения основных ТЭЦ. Резюмируя переговоры в Эр-Рияде, можно сказать, что России удалось заставить США взять на себя (пока только на бумаге) конкретные шаги для урегулирования конфликта, невыполнение которых невозможно будет списать на Россию. Украине явно пришлось умерить свои ожидания и согласиться на досмотр своих судов, чего давно уже не было. Только этот вопрос еще придется серьезно прорабатывать, т.к. Россия перестала досматривать украинские суда после отказа от продления "зерновой сделки" в июле 2023 года и блокировки российских военных кораблей на базах украинскими БЭКами.Американист-международник Алексей НаумовЧто мы узнали после новой встречи России и США в Саудовской Аравии: важно не то, что пишут в медиа. Формально встреча действительно получилась технической: собственно, неудивительно, что Россия вообще не хотела выпускать заявлений, но сделала это после отчета Белого дома. Конкретики мало, и очевидно, что это не все, что обсуждали на протяжении 12 часов. Пока мы получили договоренность о перемирии на Черном море и постепенное возобновление свободы судоходства там со всех сторон при условии снятия санкций с Россельхозбанка и подключения его к SWIFT, а также обещание со стороны США помочь России вернуться на мировой рынок продовольствия и удобрений. Россия причем подчеркнула, что мирные инициативы будут только после снятий санкций. Это результат предметный, позитивный, но пока далеко не основной. На мой взгляд, важно другое: собственно, изменение модальности отношений в треугольнике США-Россия-Украина. Зеленский постепенно отходит от всех своих первоначальных требований: давно не звучат не то что границы 2022 или 1991 года, забыто и каноническое "ничего про Украину без Украины". Как писал Саймон Шустер в своей большой статье про Зеленского, его программа-максимум это теперь, по сути, убедить Трампа, что Путин не столь хорош, каким кажется самому Трампу. Украина в значительной степени поставлена в роль объекта переговоров: США ведут переговоры с Россией, а потом доводят результаты до Украины, иногда учитывая встречные пожелания Киева. Россия ведет с США прямой диалог касательно Украины и системы безопасности в Европе: собственно, именно этого Путин добивался с самого начала и именно это заставляет сейчас считать, что мир действительно возможен.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаОфициальные заявления Москвы и Вашингтона по итогам очередного раунда переговоров в Саудовской Аравии подтвердили то, что: 1. США, с их челночной дипломатией, как ни пытались, не смогли претендовать на роль посредника в урегулировании конфликта на Украине и вынуждены договариваться с Россией напрямую — и явно не только по украинскому вопросу. Без привлечения к совместному процессу различных "квази", "прокси" и "блюд на столе". 2. Вся ответственность за выполнение киевским режимом продиктованных ему соглашений ложится на Вашингтон. Нелепые ужимки Зеленского, догадавшегося обвинять Москву в манипуляциях, лишь доказывают очевидную истину: "Всё об Украине без Украины". Трампу сложнее. Ему теперь придётся давить на Киев, давить на Лондон, Париж и Брюссель, давить на собственный Deep State. Если что-то сорвётся — у Москвы тут же будут развязаны руки. Мяч — уже не на стороне США, а в воротах США. Впрочем, это тот самый случай, когда не стоит придавать бумагам слишком уж большое значение. Следует смотреть не на бумаги — а на реализацию изложенного в них. В каком виде договорённости будут воплощены — то и станет сверкающей истиной.Бизнесмен Влад КоваленкоЕсли читать по диагонали, то выходит, что мы меняем 4 области на возвращение завтраков в макдональдс. С одной стороны радости от этих завтраков ой как много, а с другой даже несмотря на столько горя и пролитой крови рядовой гражданин который не очень-то и принимал участие в этой войне, уже не так и нуждается в тех областях и справедливости, потому что Киев, Львов, Карпаты, все же стоит на месте. В интересное время живем, когда консюмеризм преобладает здравый смысл. Правильно когда-то сказал Ювенал - народ стремится к хлебу и зрелищам в разы больше, чем ко всему остальному.Профессор бизнес-школы и политический аналитик Валерий ПекарКажется, я понял, чем наконец закончатся переговоры (не текущий раунд, а вообще). 1. Переговоры полностью провалятся, потому что у Украины и России нет точки соприкосновения своих красных линий. 2. Трамп объявит, что переговоры завершились полным успехом, и он триумфально остановил войну. 3. Тем временем война будет продолжаться. 4. Американским медиа будет запрещено писать, что война продолжается, и приказано говорить о величии миротворца. 5. За отрицание миротворчества и утверждение, что война продолжается, у США будет уголовная ответственность. 6. Сторонники Трампа будут его превозносить, противники будут молчать, хотя будут знать правду по европейским и канадским новостям. 7. США снимут санкции с России. 8. США будут охотно продавать Европе оружие для Украины и даже будут секретно поставлять нам какую-то информацию. Это позволит максимально всех удовлетворить: Трамп получит среди своих сторонников лавры крупнейшего миротворца (на противников ему плевать), в то же время ни Украина, ни Россия не уступят свои несовместимые красные линии, а американский ВПК продолжит получать заказы. Тема Украины исчезнет из американских медиа (ведь скажут, что война завершилась), а в то же время не произойдет катастрофы вроде Афганистана, которую нельзя умолчать. Ведь в мире постправды война, исчезнувшая с экранов и колонок, считается завершенной, вне зависимости от того, что там на поле боя. Да и вообще, война – это мир, а правда – это ложь (думаю, вы помните источник). Что вы думаете, возможен сценарий?Подробнее о других результатах переговоров в Саудовской Аравии Украину вынесли за скобки. Промежуточные итоги переговоров в Эр-Рияде и бонусы России при участии США

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