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Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России

Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России - 26.03.2025 Украина.ру

Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России

Участники боевых действий в зонах СВО и КТО получат всестороннюю помощь государства. Об этом 26 марта сообщил российским парламентариям премьер-министр России Михаил Мишустин.

2025-03-26T15:12

2025-03-26T15:12

2025-03-26T15:12

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Председатель правительства России выступил в Государственной Думе и сообщил парламентариям об успехах экономического роста в условиях санкций. По его словам, второй год подряд темпы развития российской экономики превышают среднемировые. Рост реальных доходов населения достиг почти 8,5% при безработице, достигшей исторического минимума. Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на более чем 14,5% и дополнительно поддержат участников СВО.Мишустин выразил надежду на поддержку парламентом России законопроекта о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников, выполняющих задачи в Курской области.Владимир Путин недавно выступил с целым рядом новых инициатив, напомнил глава правительства. Инициативы эти направлены на социальную поддержку ветеранов специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Он также сообщил, что в апреле планируется детально обсудить подключение центров "Мой бизнес" большинства регионов к работе с участниками СВО. Этот вопрос рассмотрит правительственная комиссия по вопросам малого и среднего предпринимательства.По его словам, на это будет ориентирована специальная программа. Помощь будет усовершенствована по линии фонда "Защитники Отечества".Ветеранам СВО помогут "по налоговым мерам, по списаниям кредитов, по помощи в трудоустройстве", заверил Мишустин.Он также рассказал, какие выплаты получают жители российских регионов, пострадавших от агрессии киевского режима. Подробности в публикации Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области

https://ukraina.ru/20250320/1061934689.html

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