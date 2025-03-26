Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России - 26.03.2025 Украина.ру
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Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России
Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России - 26.03.2025 Украина.ру
Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России
Участники боевых действий в зонах СВО и КТО получат всестороннюю помощь государства. Об этом 26 марта сообщил российским парламентариям премьер-министр России Михаил Мишустин.
2025-03-26T15:12
2025-03-26T15:12
новости
россия
курская область
украина
михаил мишустин
владимир путин
социальная политика
социальные расходы
социальные выплаты
социальное государство
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Председатель правительства России выступил в Государственной Думе и сообщил парламентариям об успехах экономического роста в условиях санкций. По его словам, второй год подряд темпы развития российской экономики превышают среднемировые. Рост реальных доходов населения достиг почти 8,5% при безработице, достигшей исторического минимума. Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на более чем 14,5% и дополнительно поддержат участников СВО.Мишустин выразил надежду на поддержку парламентом России законопроекта о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников, выполняющих задачи в Курской области.Владимир Путин недавно выступил с целым рядом новых инициатив, напомнил глава правительства. Инициативы эти направлены на социальную поддержку ветеранов специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Он также сообщил, что в апреле планируется детально обсудить подключение центров "Мой бизнес" большинства регионов к работе с участниками СВО. Этот вопрос рассмотрит правительственная комиссия по вопросам малого и среднего предпринимательства.По его словам, на это будет ориентирована специальная программа. Помощь будет усовершенствована по линии фонда "Защитники Отечества".Ветеранам СВО помогут "по налоговым мерам, по списаниям кредитов, по помощи в трудоустройстве", заверил Мишустин.Он также рассказал, какие выплаты получают жители российских регионов, пострадавших от агрессии киевского режима. Подробности в публикации Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области
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новости, россия, курская область, украина, михаил мишустин, владимир путин, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, сво, ветераны, российская экономика
Новости, Россия, Курская область, Украина, Михаил Мишустин, Владимир Путин, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, СВО, ветераны, российская экономика

Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России

15:12 26.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШтурмовая бригада (ОДШБ) "Ветераны" Добровольческого корпуса в Судже
Штурмовая бригада (ОДШБ) Ветераны Добровольческого корпуса в Судже - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Участники боевых действий в зонах СВО и КТО получат всестороннюю помощь государства. Об этом 26 марта сообщил российским парламентариям премьер-министр России Михаил Мишустин.
Председатель правительства России выступил в Государственной Думе и сообщил парламентариям об успехах экономического роста в условиях санкций. По его словам, второй год подряд темпы развития российской экономики превышают среднемировые. Рост реальных доходов населения достиг почти 8,5% при безработице, достигшей исторического минимума. Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на более чем 14,5% и дополнительно поддержат участников СВО.
- РИА Новости, 1920, 20.03.2025
20 марта, 17:02
Центробанк России отчитался за рост резервовМеждународные резервы России в середине марта существенно выросли. Об этом 20 марта сообщил сообщил Банк России.
Мишустин выразил надежду на поддержку парламентом России законопроекта о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников, выполняющих задачи в Курской области.
"Благополучие защитников, их родных – абсолютный приоритет в работе правительства", - заверил Мишустин.
Владимир Путин недавно выступил с целым рядом новых инициатив, напомнил глава правительства. Инициативы эти направлены на социальную поддержку ветеранов специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
"Президентом была одобрена инициатива, совместная с правительством и Госсоветом, о расширении перечня регионов, которые могут списать кредиты, направить эти средства на поддержку участников СВО", - сказал премьер-министр.
Он также сообщил, что в апреле планируется детально обсудить подключение центров "Мой бизнес" большинства регионов к работе с участниками СВО. Этот вопрос рассмотрит правительственная комиссия по вопросам малого и среднего предпринимательства.
"Им будет оказываться там всесторонняя помощь", - сказал Мишустин.
По его словам, на это будет ориентирована специальная программа. Помощь будет усовершенствована по линии фонда "Защитники Отечества".
Ветеранам СВО помогут "по налоговым мерам, по списаниям кредитов, по помощи в трудоустройстве", заверил Мишустин.
"Будем продолжать системно помогать нашим ребятам во всех делах, направлениях и защищать их семьи", - подчеркнул премьер-министр России.
Он также рассказал, какие выплаты получают жители российских регионов, пострадавших от агрессии киевского режима. Подробности в публикации Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаМихаил МишустинВладимир Путинсоциальная политикасоциальные расходысоциальные выплатысоциальное государствосоциальная справедливостьСВОветераныроссийская экономика
 
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