Минобороны привело примеры срыва Киевом договоренностей России, Украины и США
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Продолжая атаковать российские объекты энергетики, Киев пытается сорвать договоренности Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Об этом 26 марта заявило Минобороны РФ
В публикации военного ведомства уточняется, что ВСУ продолжили нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России. Это делается, несмотря на публичное заявление Владимира Зеленского о принятии достигнутых Россией и США в Эр-Рияде договоренностей по прекращению подобных атак.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки было нанесено несколько таких ударов. Украинские подразделения атаковали инфраструктуру "Россетей" в Брянской и Курской областях. Кроме того, российскими подразделениями были перехвачены беспилотники ВСУ, летевшие в направлении Глебовского подземного хранилища газа в Крыму.
Между тем сегодня, 26 марта, издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники написало, что в военных кругах ВСУ признают, что ВС РФ не били по энергообъектам Украины после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Россияне почти неделю не целили в энергетику. Со дня 19 марта таких ударов не фиксировалось", – заявил собеседник издания, пожелавший остаться анонимным.
Ранее в Кремле заявили, что приказ Путина о запрете ударов по энергообъектам Украины действует, российская армия его исполняет. Стоит отметить, что накануне вечером на сайте Кремля появилось сообщение о том, что Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, попадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. Подробности в материале На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США.
13:00Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00 Российские подразделения поразили военные объекты Украины сразу в нескольких областях; стала известна причина неадекватного поведение ВСУ на поле боя; Киев и Лондон выступили с признаниями; появились новые подробности из операции "Поток"
Между тем пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта.