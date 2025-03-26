Минобороны привело примеры срыва Киевом договоренностей России, Украины и США - 26.03.2025 Украина.ру
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Минобороны привело примеры срыва Киевом договоренностей России, Украины и США
Минобороны привело примеры срыва Киевом договоренностей России, Украины и США - 26.03.2025 Украина.ру
Минобороны привело примеры срыва Киевом договоренностей России, Украины и США
Продолжая атаковать российские объекты энергетики, Киев пытается сорвать договоренности Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Об этом 26 марта заявило Минобороны РФ
2025-03-26T15:10
2025-03-26T15:10
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В публикации военного ведомства уточняется, что ВСУ продолжили нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России. Это делается, несмотря на публичное заявление Владимира Зеленского о принятии достигнутых Россией и США в Эр-Рияде договоренностей по прекращению подобных атак.По данным Минобороны, за прошедшие сутки было нанесено несколько таких ударов. Украинские подразделения атаковали инфраструктуру "Россетей" в Брянской и Курской областях. Кроме того, российскими подразделениями были перехвачены беспилотники ВСУ, летевшие в направлении Глебовского подземного хранилища газа в Крыму.Между тем сегодня, 26 марта, издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники написало, что в военных кругах ВСУ признают, что ВС РФ не били по энергообъектам Украины после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа."Россияне почти неделю не целили в энергетику. Со дня 19 марта таких ударов не фиксировалось", – заявил собеседник издания, пожелавший остаться анонимным.Ранее в Кремле заявили, что приказ Путина о запрете ударов по энергообъектам Украины действует, российская армия его исполняет. Стоит отметить, что накануне вечером на сайте Кремля появилось сообщение о том, что Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, попадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. Подробности в материале На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США.Между тем пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта.
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новости, россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Минобороны привело примеры срыва Киевом договоренностей России, Украины и США

15:10 26.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Продолжая атаковать российские объекты энергетики, Киев пытается сорвать договоренности Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Об этом 26 марта заявило Минобороны РФ
В публикации военного ведомства уточняется, что ВСУ продолжили нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России. Это делается, несмотря на публичное заявление Владимира Зеленского о принятии достигнутых Россией и США в Эр-Рияде договоренностей по прекращению подобных атак.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки было нанесено несколько таких ударов. Украинские подразделения атаковали инфраструктуру "Россетей" в Брянской и Курской областях. Кроме того, российскими подразделениями были перехвачены беспилотники ВСУ, летевшие в направлении Глебовского подземного хранилища газа в Крыму.
Между тем сегодня, 26 марта, издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники написало, что в военных кругах ВСУ признают, что ВС РФ не били по энергообъектам Украины после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Россияне почти неделю не целили в энергетику. Со дня 19 марта таких ударов не фиксировалось", – заявил собеседник издания, пожелавший остаться анонимным.
Ранее в Кремле заявили, что приказ Путина о запрете ударов по энергообъектам Украины действует, российская армия его исполняет. Стоит отметить, что накануне вечером на сайте Кремля появилось сообщение о том, что Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, попадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. Подробности в материале На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
13:00
Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00 Российские подразделения поразили военные объекты Украины сразу в нескольких областях; стала известна причина неадекватного поведение ВСУ на поле боя; Киев и Лондон выступили с признаниями; появились новые подробности из операции "Поток"
Между тем пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
15:55У Путина - победа, у Зеленского - депрессия. Что говорят на Украине о результатах переговоров в Эр-Рияде
15:54Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговоры
15:12Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России
15:10Минобороны привело примеры срыва Киевом договоренностей России, Украины и США
14:52Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за РЭБ ВСУ
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