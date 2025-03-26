https://ukraina.ru/20250326/1062066686.html

Минобороны привело примеры срыва Киевом договоренностей России, Украины и США

Минобороны привело примеры срыва Киевом договоренностей России, Украины и США - 26.03.2025 Украина.ру

Минобороны привело примеры срыва Киевом договоренностей России, Украины и США

Продолжая атаковать российские объекты энергетики, Киев пытается сорвать договоренности Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Об этом 26 марта заявило Минобороны РФ

2025-03-26T15:10

2025-03-26T15:10

2025-03-26T15:10

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В публикации военного ведомства уточняется, что ВСУ продолжили нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России. Это делается, несмотря на публичное заявление Владимира Зеленского о принятии достигнутых Россией и США в Эр-Рияде договоренностей по прекращению подобных атак.По данным Минобороны, за прошедшие сутки было нанесено несколько таких ударов. Украинские подразделения атаковали инфраструктуру "Россетей" в Брянской и Курской областях. Кроме того, российскими подразделениями были перехвачены беспилотники ВСУ, летевшие в направлении Глебовского подземного хранилища газа в Крыму.Между тем сегодня, 26 марта, издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники написало, что в военных кругах ВСУ признают, что ВС РФ не били по энергообъектам Украины после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа."Россияне почти неделю не целили в энергетику. Со дня 19 марта таких ударов не фиксировалось", – заявил собеседник издания, пожелавший остаться анонимным.Ранее в Кремле заявили, что приказ Путина о запрете ударов по энергообъектам Украины действует, российская армия его исполняет. Стоит отметить, что накануне вечером на сайте Кремля появилось сообщение о том, что Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, попадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. Подробности в материале На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США.Между тем пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта.

https://ukraina.ru/20250326/1062054633.html

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новости, россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, вс рф