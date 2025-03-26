https://ukraina.ru/20250326/1062066176.html
Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области
Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области - 26.03.2025 Украина.ру
Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области
Оставшимся без крова жителям Курской области ежемесячно выплачивают денежное пособие, и президент России держит это на контроле. Об этом 26 марта сообщил российским парламентариям премьер-министр России Михаил Мишустин.
2025-03-26T14:43
2025-03-26T14:43
2025-03-26T14:49
новости
курская область
россия
белгородская область
михаил мишустин
вооруженные силы украины
владимир путин
кто
социальные выплаты
социальное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062066342_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_2876494349e2193fe1c9532ab74bed36.jpg
Выступая в Государственной Думе, глава правительства рассказал о социальной поддержке ветеранам СВО и жителям пострадавших от интервенции ВСУ российских приграничных районов.Он также обратил внимание на то, как пристально Владимир Путин следит за социальной поддержкой российских граждан в зоне контртеррористической операции.По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее сообщалось, что СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области
курская область
россия
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062066342_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c80033b7ec6729b61ca4dab472fa584.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, белгородская область, михаил мишустин, вооруженные силы украины, владимир путин, кто, социальные выплаты, социальное государство, беженцы
Новости, Курская область, Россия, Белгородская область, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, КТО, социальные выплаты, социальное государство, беженцы
Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области
14:43 26.03.2025 (обновлено: 14:49 26.03.2025)
Оставшимся без крова жителям Курской области ежемесячно выплачивают денежное пособие, и президент России держит это на контроле. Об этом 26 марта сообщил российским парламентариям премьер-министр России Михаил Мишустин.