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Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области

Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области - 26.03.2025 Украина.ру

Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области

Оставшимся без крова жителям Курской области ежемесячно выплачивают денежное пособие, и президент России держит это на контроле. Об этом 26 марта сообщил российским парламентариям премьер-министр России Михаил Мишустин.

2025-03-26T14:43

2025-03-26T14:43

2025-03-26T14:49

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Выступая в Государственной Думе, глава правительства рассказал о социальной поддержке ветеранам СВО и жителям пострадавших от интервенции ВСУ российских приграничных районов.Он также обратил внимание на то, как пристально Владимир Путин следит за социальной поддержкой российских граждан в зоне контртеррористической операции.По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее сообщалось, что СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области

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новости, курская область, россия, белгородская область, михаил мишустин, вооруженные силы украины, владимир путин, кто, социальные выплаты, социальное государство, беженцы