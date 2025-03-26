Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области - 26.03.2025 Украина.ру
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Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области
Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области - 26.03.2025 Украина.ру
Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области
Оставшимся без крова жителям Курской области ежемесячно выплачивают денежное пособие, и президент России держит это на контроле. Об этом 26 марта сообщил российским парламентариям премьер-министр России Михаил Мишустин.
2025-03-26T14:43
2025-03-26T14:49
новости
курская область
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белгородская область
михаил мишустин
вооруженные силы украины
владимир путин
кто
социальные выплаты
социальное государство
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Выступая в Государственной Думе, глава правительства рассказал о социальной поддержке ветеранам СВО и жителям пострадавших от интервенции ВСУ российских приграничных районов.Он также обратил внимание на то, как пристально Владимир Путин следит за социальной поддержкой российских граждан в зоне контртеррористической операции.По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее сообщалось, что СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области
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новости, курская область, россия, белгородская область, михаил мишустин, вооруженные силы украины, владимир путин, кто, социальные выплаты, социальное государство, беженцы
Новости, Курская область, Россия, Белгородская область, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, КТО, социальные выплаты, социальное государство, беженцы

Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области

14:43 26.03.2025 (обновлено: 14:49 26.03.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкОтчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Оставшимся без крова жителям Курской области ежемесячно выплачивают денежное пособие, и президент России держит это на контроле. Об этом 26 марта сообщил российским парламентариям премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая в Государственной Думе, глава правительства рассказал о социальной поддержке ветеранам СВО и жителям пострадавших от интервенции ВСУ российских приграничных районов.
"Начали выплачивать ежемесячно по 65 тысяч рублей тем, кто был вынужден покинуть свои дома в Курской области", - сообщил Мишустин.
Он также обратил внимание на то, как пристально Владимир Путин следит за социальной поддержкой российских граждан в зоне контртеррористической операции.
"Помощь нашим гражданам была и остается одним из приоритетов для нас, - сказал глава правительства. - И вы знаете, как внимательно следит за этим президент".
По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Ранее сообщалось, что СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области
 
НовостиКурская областьРоссияБелгородская областьМихаил МишустинВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКТОсоциальные выплатысоциальное государствобеженцы
 
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