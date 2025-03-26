https://ukraina.ru/20250326/1062050081.html

Прогресс в переговорах, провалы ВСУ, "возвращение к нормальности". Главное на Украине на утро 26 марта

Прогресс в переговорах, провалы ВСУ, "возвращение к нормальности". Главное на Украине на утро 26 марта - 26.03.2025 Украина.ру

Прогресс в переговорах, провалы ВСУ, "возвращение к нормальности". Главное на Украине на утро 26 марта

Трамп заявил о прогрессе по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Российские военные уничтожают противника и технику. Лавров назвал возобновление диалога между РФ и США возвращением к нормальности

2025-03-26T09:00

2025-03-26T09:00

2025-03-26T09:54

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Белый дом сообщил, что по итогам встреч американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде была достигнута договоренность обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.Президент США Дональд Трамп в среду выразил уверенность в том, что и Москва, и Киев хотят положить конец конфликту на Украине."Я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось. И я думаю, что (Владимир - ред.) Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось", - заявил Трамп телеканалу Newsmax.Он отметил прогресс в переговорах представителей Штатов, России и Украины в Саудовской Аравии.В свою очередь Кремль по итогам переговоров указал, что РФ и Штаты согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток (с 18 марта 2025 года) с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон."Согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме: нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции, вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции, дамбы гидроэлектростанций", - говорится в телеграм-канале Кремля.В Министерстве иностранных дел в свою очередь подчеркнули недопустимость передачи Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или другой стране."Возращение станции в российскую атомную отрасль – давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны", - говорится на сайте ведомства.Подчеркивается, что недопустима также совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством."Таких прецедентов в мировой практике нет. В этом случае, например, невозможно должным образом обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность, урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб", - объяснили в МИД.В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС."Выглядит абсурдной и идея участия в эксплуатации станции каких-либо международных организаций, поскольку ни мандат, ни компетенция ни одной из них не позволяют им участвовать в эксплуатации ядерных объектов", - говорится в сообщении.Владимир Зеленский признавался, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в частности, возможность участия Штатов в ее модернизации.По итогам переговоров Зеленский отметил, что Киев также передал США список объектов инфраструктуры, желая включить их в перечень тех, по которым нельзя наносить удары в ходе украинского конфликта."Важно, что мы проговорили отдельно с американской стороной об инфраструктуре. Мы этому выделили много времени, что имеется в виду, что если это тишина в море и свободное судоходство, мы говорим и об инфраструктуре… Отдельно американской стороне мы передали объекты - то, что я говорил, что мы будем отдельно передавать лист с объектами - которые мы считаем стратегическими объектами инфраструктуры, потому что мы с этим ехали также", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский "5 канал".Он также рассчитывает, что договоренности о соблюдении режима прекращения огня распространятся на инфраструктуру украинских портов."Касаемо моря, мы говорим о тишине в море и свободном судоходстве. Мы не говорим о военных целях, они не могут двигаться... Наша сторона общалась с американской стороной, они считают, что тишина в море и свободное судоходство гражданское говорит обо всем, и, что нельзя наносить удары по инфраструктуре портов", - сказал Зеленский.Зеленский считает, что договоренности по Украине, достигнутые на переговорах в Эр-Рияде между США и Украиной, вступают в силу после их оглашения Вашингтоном.Он также выразил обеспокоенность тем, что Россия и США могут обсуждать вопросы территориальных уступок Киева, но с представителями Украины никаких договоренностей по этому нет."Думаю, что американская сторона говорит с русскими о территориях. Нас волнует, чтобы США имели влияние на РФ, а не наоборот... Это понятно, что вопрос территорий они поднимают. С нами никаких договоренностей о территориях не было, они знают, что это болезненный вопрос. Я считаю, что с русскими будет в двух вопросах сложнее всего - это полное прекращение огня... и вопрос территорий... Это сложный будет диалог, но он будет", - сказал Зеленский.Кроме того, он признал, что у Украины нет денег на ВСУ, поэтому, по его мнению, их "должны финансировать" западные страны, прежде всего Европа. Он добавил, что в нынешних обстоятельствах больше полагался бы на Европу.Помимо прочего, в интервью журналу Time Зеленский заявил, что не верит в унизительный мир для Украины, однако не исключил его полностью.В свою очередь венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто указал, что прямые переговоры РФ и США уже значительно снизили опасность широкой эскалации конфликта. Он призвал Брюссель не мешать этому процессу.Сийярто проинформировал также, что отправляется в Москву, где обсудит мирное урегулирование конфликта на Украине, безопасность венгерского энергоснабжения и укрепление сотрудничества с РФ.Провалы ВСУВ ночь на среду взрывы раздавались в Черкассах и окрестностях города. Также они гремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, Днепропетровске. Не менее 15 взрывов прозвучало в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщил в своем телеграм-канале глава военной администрации города Александр Вилкул.В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удары в Кривом Роге по цехам с боекомплектами и военной техникой ВСУ."Кривой Рог… В 23.45 мск прилет в цех складского хозяйства, забитый различным БК. В 23.55 мск прилетело в пригород Верабове (ранее Красный Горняк). Взрыв со стороны жд станции Прикарьерная, там очень интересный горнотранспортный цех № 1 ЦГОКа, в котором полно военной техники. Гусеничной на субботу, 22 марта было 12 единиц, БТР и того, что не определили, но колесное – 17 единиц", - отметил Лебедев.По его словам, после взрывов большое количество раненных военных попали в больницы города, в одном из медучреждений были замечены иностранные наемники, разговаривающие на немецком языке."Украинским медикам дана команда поддерживать и максимально стабилизировать их. Но операции приедет проводить иностранная бригада медиков", - подчеркнул он.Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска подвинулись вперед в Донецкой Народной Республике (ДНР) возле Ивановки и Ямполовки."Наши войска в ходе активных боевых действий продвинулись в районах Ивановки и Ямполовки. После продавливания украинской оборонительной линии в пределах 500 метров на данном участке фронта ВС РФ заняли новые рубежи", — подчеркнул он.Марочко также добавил, что на текущий момент российские войска закрепляются на новых позициях.В Минобороны РФ указали, что российские самолеты Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу подразделений Вооруженных сил Украины. Отмечается, что цели были уничтожены.А воздушно-десантные войска группировки "Днепр" ликвидировали установленный на потопленном судне ретранслятор сигнала ВСУв районе Кинбурнской косы. Он использовался для расширения действия беспилотников, направленных для атак на населенные пункты на левом берегу Херсонской области. Судно находилось у входа из Черного моря в Днепровский лиман. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" приблизился к береговой линии, а после раскрыл местонахождение комплекса. Уточняется, что запуск ракеты выполнили издалека, примерно с шести тысяч метров от места, где располагался расчет. Цель была успешно поражена."Возвращение к нормальности"Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу заверил, что диалог между Россией и США необходим, его возобновление - это возвращение к нормальности."Считаю, что то, что мы испытали при Джо Байдене – это аномалия. Это не делает чести политикам, тем более с таким опытом, как у Джо Байдена… То, что сейчас мы, несмотря на серьезные разногласия, возобновили диалог – это возвращение к нормальности. Такой диалог необходим. Тем более, что обсуждается не только Украина", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что разногласия между странами все равно есть, но, например, восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления - "это либо больные люди, либо самоубийцы"."То, что люди Дональда Трампа хотят сделать эти отношения взаимовыгодными там, где это возможно, взаимоуважительными там, где мы не соглашаемся, и не допускать, чтобы разногласия двух крупнейших ядерных держав перерастали в конфронтацию, здесь у нас консенсус", - заверил Лавров.Он также указал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, похоже, понял суть конфликта на Украине, но относительно сроков перемирия переоценивает элиты Европы.Ранее в марте в интервью телеканалу Bloomberg TV Уиткофф заявил, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто за "пару недель". Позже в интервью журналисту Такеру Карлсону Уиткофф сделал ряд заявлений об украинском конфликте, в том числе отметил проведение референдумов в четырех регионах и желание подавляющего большинства проголосовавших находиться в составе России."Он умный, энергичный человек. Ему кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи. Он понял суть этого конфликта, судя по его высказываниям в ходе интервью Такеру Карлсону. Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят камнем висеть на руках Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину", - сказал Лавров.При этом Зеленский и сам не хочет давать слабину, поскольку понимает, что его "светлый образ" давно померк за пределами радикально настроенных кругов на Украине и его дни сочтены, отметил Лавров.Он также с иронией указал на резкую смену мнения европейских лидеров по перемирию на Украине."Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что, теперь "мяч" на стороне президента России Владимира Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия, им надо, прежде чем садиться за стол переговоров, "накачать" Украину, чтобы она выступала с позиции силы. Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился", - сказал Лавров.Он также подчеркнул, что в один день с заявленным согласием на перемирие Киев запустил рекордное количество дронов по центральным районам России, а Запад это "проглотил", не осудив никаким образом.Подробнее о высказываниях Лаврова по итогам переговоров США и РФ - в материале Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, дональд трамп, вооруженные силы украины, мид, министерство иностранных дел