The New York Times о переговорах РФ и США: есть кое-что поважнее Украины
11:13 24.03.2025 (обновлено: 11:25 24.03.2025)
Москва рассматривает переговоры с Вашингтоном по Украине и по российско-американским отношениям как два отдельных направления. Об этом написало американское издание New York Times, комментируя встречу РФ и США в Саудовской Аравии
Газета уточнила, что президенты двух стран - Владимир Путин и Дональд Трамп - разрабатывают "двустороннюю повестку дня", которая "не связана с Украиной".
"Украина идет своим чередом… Наступление продолжается… Но я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем конкретно вопрос Украины", - привело издание слова первого замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслава Никонова.
Также журналисты New York Times сослались на слова директора Института мировой экономики и международных отношений в Москве Федора Войтоловского, отметившего, что Россия будет искать "дорожную карту" для более широкого соглашения, и, возможно, сможет принять миротворческие силы ООН на Украине, если в их состав не будут входить войска из стран НАТО.
"Для России долгосрочная перспектива более ценна, чем тактическое прекращение огня. Мы можем прийти к модели, которая позволит России и США, России и НАТО сосуществовать, не вмешиваясь в сферу интересов друг друга", - сказал Войтоловский.
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