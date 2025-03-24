The New York Times о переговорах РФ и США: есть кое-что поважнее Украины - 24.03.2025 Украина.ру
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The New York Times о переговорах РФ и США: есть кое-что поважнее Украины
The New York Times о переговорах РФ и США: есть кое-что поважнее Украины - 24.03.2025 Украина.ру
The New York Times о переговорах РФ и США: есть кое-что поважнее Украины
Москва рассматривает переговоры с Вашингтоном по Украине и по российско-американским отношениям как два отдельных направления. Об этом написало американское издание New York Times, комментируя встречу РФ и США в Саудовской Аравии
2025-03-24T11:13
2025-03-24T11:25
новости
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
рустем умеров
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нато
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Газета уточнила, что президенты двух стран - Владимир Путин и Дональд Трамп - разрабатывают "двустороннюю повестку дня", которая "не связана с Украиной".Также журналисты New York Times сослались на слова директора Института мировой экономики и международных отношений в Москве Федора Войтоловского, отметившего, что Россия будет искать "дорожную карту" для более широкого соглашения, и, возможно, сможет принять миротворческие силы ООН на Украине, если в их состав не будут входить войска из стран НАТО."Для России долгосрочная перспектива более ценна, чем тактическое прекращение огня. Мы можем прийти к модели, которая позволит России и США, России и НАТО сосуществовать, не вмешиваясь в сферу интересов друг друга", - сказал Войтоловский.Переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта проходят в Эр-Рияде. Украинский телеканал "Рада" уточнил, что делегация Киева остается в городе в ожидании результатов контактов между представителями Москвы и Вашингтона.В состав российской делегации вошли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Издания The New York Times и Reuters заявили, что стороны сосредоточатся на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам.Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Резюмируя, глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что разговор был "продуктивным", а стороны, в свою очередь, обсудили "ключевые моменты, включая энергетику": Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона.На прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам: Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ.Ранее многие эксперты заостряли внимание на том, что главная цель диалога Путина и Трампа - не Украина, а налаживание отношений Москвы и Вашингтона, особенно в части экономических вопросов. Отдельной линией проходит тема энергетики, специалисты предсказывают глобальный передел этого рынка. Свидетельство тому - события последних дней, например, предложение Трампа Зеленскому отдать "под крыло" США украинские АЭС, слухи о том, что "Северный поток-2" отойдет Вашингтону и подрыв украинскими боевиками ГИС "Суджа".
https://ukraina.ru/20250324/1061996308.html
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Новости, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Рустем Умеров, New York Times, НАТО, Госдума

The New York Times о переговорах РФ и США: есть кое-что поважнее Украины

11:13 24.03.2025 (обновлено: 11:25 24.03.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПереговоры России и США по Украине
Переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Москва рассматривает переговоры с Вашингтоном по Украине и по российско-американским отношениям как два отдельных направления. Об этом написало американское издание New York Times, комментируя встречу РФ и США в Саудовской Аравии
Газета уточнила, что президенты двух стран - Владимир Путин и Дональд Трамп - разрабатывают "двустороннюю повестку дня", которая "не связана с Украиной".
"Украина идет своим чередом… Наступление продолжается… Но я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем конкретно вопрос Украины", - привело издание слова первого замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслава Никонова.
Также журналисты New York Times сослались на слова директора Института мировой экономики и международных отношений в Москве Федора Войтоловского, отметившего, что Россия будет искать "дорожную карту" для более широкого соглашения, и, возможно, сможет принять миротворческие силы ООН на Украине, если в их состав не будут входить войска из стран НАТО.
"Для России долгосрочная перспектива более ценна, чем тактическое прекращение огня. Мы можем прийти к модели, которая позволит России и США, России и НАТО сосуществовать, не вмешиваясь в сферу интересов друг друга", - сказал Войтоловский.
Переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта проходят в Эр-Рияде. Украинский телеканал "Рада" уточнил, что делегация Киева остается в городе в ожидании результатов контактов между представителями Москвы и Вашингтона.
Переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
10:51
Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми"Переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта проходят в Эр-Рияде. Украинский телеканал "Рада" уточнил, что украинская делегация остается в городе в ожидании результатов контактов между представителями Москвы и Вашингтона
В состав российской делегации вошли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Издания The New York Times и Reuters заявили, что стороны сосредоточатся на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам.
Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Резюмируя, глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что разговор был "продуктивным", а стороны, в свою очередь, обсудили "ключевые моменты, включая энергетику": Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона.
На прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам: Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ.
19 марта, 09:00
О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта
Ранее многие эксперты заостряли внимание на том, что главная цель диалога Путина и Трампа - не Украина, а налаживание отношений Москвы и Вашингтона, особенно в части экономических вопросов. Отдельной линией проходит тема энергетики, специалисты предсказывают глобальный передел этого рынка. Свидетельство тому - события последних дней, например, предложение Трампа Зеленскому отдать "под крыло" США украинские АЭС, слухи о том, что "Северный поток-2" отойдет Вашингтону и подрыв украинскими боевиками ГИС "Суджа".
20 марта, 15:11
Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в ЕвропеЛидер США Дональд Трамп накануне поговорил с Владимиром Зеленским. Главной линией их беседы стали прекращение ударов по энергообъектам и передача под контроль Вашингтона украинских АЭС. Эксперты отмечают, что заявленные темы - лишь "верхушка айсберга"
21 марта, 18:30
"Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2"Газопровод "Северный поток-2" ("СП-2") могут отдать под контроль Соединенных Штатов. Об этом написала немецкая газета Bild, ссылаясь на собственные анонимные источники
 
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