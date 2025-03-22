Чтобы решить вопрос с Британией, Трампу нужно вернуть Одессу в родную гавань — Кочетков - 22.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250322/1061949068.html
Чтобы решить вопрос с Британией, Трампу нужно вернуть Одессу в родную гавань — Кочетков
Чтобы решить вопрос с Британией, Трампу нужно вернуть Одессу в родную гавань — Кочетков - 22.03.2025 Украина.ру
Чтобы решить вопрос с Британией, Трампу нужно вернуть Одессу в родную гавань — Кочетков
Если администрация президента США Дональда Трампа действительно заинтересована в том, чтобы их британские партнеры хоть немного угомонились и чтобы на европейском континенте установился прочный мир, она должна максимально быстро удалить Лондон из этого конфликта. Самый эффективный способ — вернуть Одессу в родную гавань
2025-03-22T07:00
2025-03-22T07:00
новости
одесса
россия
дональд трамп
британия
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061766888_0:455:2048:1607_1920x0_80_0_0_91a8e3d9808145ff65e7268a127d00fe.jpg.webp
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков.По его словам, Одесса — это русский город. И раз США теряют интерес к украинскому конфликту, то земельный вопрос для также не актуален, а для России Одесса — принципиальна.Он добавил, что такой расклад событий не будет означать, что Британия “отстанет” от России, однако на этом театре военных действий Россию трогать не будет.“И если Трамп примет решение вернуть Одессу России, он сделает важный шаг для достижения мира в регионе и обеспечит себе Нобелевскую премию мира за 2026 год”, — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250321/1061945877.html
одесса
россия
британия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061766888_0:263:2048:1799_1920x0_80_0_0_d8bd11156261cccd67eb834ed2b5e840.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, россия, дональд трамп, британия, сша, украина
Новости, Одесса, Россия, Дональд Трамп, Британия, США, Украина

Чтобы решить вопрос с Британией, Трампу нужно вернуть Одессу в родную гавань — Кочетков

07:00 22.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО
Пресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Если администрация президента США Дональда Трампа действительно заинтересована в том, чтобы их британские партнеры хоть немного угомонились и чтобы на европейском континенте установился прочный мир, она должна максимально быстро удалить Лондон из этого конфликта. Самый эффективный способ — вернуть Одессу в родную гавань
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков.
По его словам, Одесса — это русский город. И раз США теряют интерес к украинскому конфликту, то земельный вопрос для также не актуален, а для России Одесса — принципиальна.
“Для британцев контроль над черноморским побережьем, которое еще пока остается за Украиной, очень важен. Но как только Одесса станет нашей, и мы выйдем на румынскую границу, Украина для Лондона просто обесценится. Изменение этой конфигурации будет означать для Британии, что овчинка выделки не стоит”, — заявил Кочетков.
Он добавил, что такой расклад событий не будет означать, что Британия “отстанет” от России, однако на этом театре военных действий Россию трогать не будет.
“И если Трамп примет решение вернуть Одессу России, он сделает важный шаг для достижения мира в регионе и обеспечит себе Нобелевскую премию мира за 2026 год”, — резюмировал собеседник издания.
Вчера, 10:20
Американский журналист раскрыл, какие у Трампа планы на Крым Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, заинтересован в сотрудничестве с Россией для развития Крыма в качестве международного курорта. Такое мнение 21 марта на платформе Substack высказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиОдессаРоссияДональд ТрампБританияСШАУкраина
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:01"Ах, джаз Утёсова, он так был весел!" 130 лет первому советскому джазмену
08:00Усталость, пессимизм и новая авантюра под Белгородом. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
08:00Спецоперация на минувшей неделе. Как война подтолкнула реальную военную реформу российской армии
07:45Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня
07:30Международное право или война? Какие последствия конфискации Германией танкера с российской нефтью
07:30Идут упорные бои: Онуфриенко рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе
07:13Неделя в фотографиях. Зверства и вандализм ВСУ в Судже, переговоры через Трампа и интрига Зеленского
07:00Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы
07:00Чтобы решить вопрос с Британией, Трампу нужно вернуть Одессу в родную гавань — Кочетков
06:58"Пугающая двусмысленность" из-за Украины. В Великобритании - мусорные бунты и экономия на инвалидах
06:45ВСУ придется отступать за Днепр: Дробницкий о сдерживании ВС РФ от Сумской до Запорожской областей
06:30ВС РФ уничтожили армию “андроидов” под Суджей — Линин
06:15Нужно брать Сумы и Харьков: Онуфриенко о создании зоны безопасности
06:00Хозяин поменялся: Кочетков раскрыл, кто отдал приказ ВСУ ударить по России после переговоров
05:45Трампу будут постоянно тыкать в нос Украиной: политолог о единственном активе РФ на Западе
05:30Юнаковку брать придется в любом случае: Кутырь об операциях ВС РФ в Сумской области
05:15Даже если Украина сократится в два раза, чувство лютой ненависти будет усиливаться — Неменский
20:45Если НАТО нападет на Калининград, силы российской армии начнут двигаться через Прибалтику — Крапивник
20:30ВСУ подтягивают силы к границе: Алехин о новых попытках врага прорваться в Белгородскую область
20:15Немногие попадают в цель: эксперт о том, почему во время движения фронта дроны ВСУ теряют эффективность
Лента новостейМолния