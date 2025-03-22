https://ukraina.ru/20250322/1061949068.html

Чтобы решить вопрос с Британией, Трампу нужно вернуть Одессу в родную гавань — Кочетков

Чтобы решить вопрос с Британией, Трампу нужно вернуть Одессу в родную гавань — Кочетков - 22.03.2025 Украина.ру

Чтобы решить вопрос с Британией, Трампу нужно вернуть Одессу в родную гавань — Кочетков

Если администрация президента США Дональда Трампа действительно заинтересована в том, чтобы их британские партнеры хоть немного угомонились и чтобы на европейском континенте установился прочный мир, она должна максимально быстро удалить Лондон из этого конфликта. Самый эффективный способ — вернуть Одессу в родную гавань

2025-03-22T07:00

2025-03-22T07:00

2025-03-22T07:00

новости

одесса

россия

дональд трамп

британия

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061766888_0:455:2048:1607_1920x0_80_0_0_91a8e3d9808145ff65e7268a127d00fe.jpg.webp

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков.По его словам, Одесса — это русский город. И раз США теряют интерес к украинскому конфликту, то земельный вопрос для также не актуален, а для России Одесса — принципиальна.Он добавил, что такой расклад событий не будет означать, что Британия “отстанет” от России, однако на этом театре военных действий Россию трогать не будет.“И если Трамп примет решение вернуть Одессу России, он сделает важный шаг для достижения мира в регионе и обеспечит себе Нобелевскую премию мира за 2026 год”, — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250321/1061945877.html

одесса

россия

британия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, россия, дональд трамп, британия, сша, украина