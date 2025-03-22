Чтобы решить вопрос с Британией, Трампу нужно вернуть Одессу в родную гавань — Кочетков
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО
Если администрация президента США Дональда Трампа действительно заинтересована в том, чтобы их британские партнеры хоть немного угомонились и чтобы на европейском континенте установился прочный мир, она должна максимально быстро удалить Лондон из этого конфликта. Самый эффективный способ — вернуть Одессу в родную гавань
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков.
По его словам, Одесса — это русский город. И раз США теряют интерес к украинскому конфликту, то земельный вопрос для также не актуален, а для России Одесса — принципиальна.
“Для британцев контроль над черноморским побережьем, которое еще пока остается за Украиной, очень важен. Но как только Одесса станет нашей, и мы выйдем на румынскую границу, Украина для Лондона просто обесценится. Изменение этой конфигурации будет означать для Британии, что овчинка выделки не стоит”, — заявил Кочетков.
Он добавил, что такой расклад событий не будет означать, что Британия “отстанет” от России, однако на этом театре военных действий Россию трогать не будет.
“И если Трамп примет решение вернуть Одессу России, он сделает важный шаг для достижения мира в регионе и обеспечит себе Нобелевскую премию мира за 2026 год”, — резюмировал собеседник издания.
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