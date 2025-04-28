Сырский придумывает, как заманить в ВСУ подростков
Фото: Bloomberg via Getty Images, Александр Сырский
Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский 28 апреля в своем телеграм-канале рассказал, что провел комплексное совещание по вопросам подготовки военнослужащих
"Отдельное внимание уделил реализации экспериментального проекта по привлечению к службе в вооруженных силах граждан в возрасте 18-24 лет. Усиливаем работу для повышения мотивации будущих молодых контрактников. В проекте принимают участие уже 24 бригады ВСУ. Определил задачи, в частности, для усиления групп инструкторов в рамках проекта", - написал Сырский.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.
Впрочем командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков недавно признал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Подробнее об отношении РФ к идее отправлять на фронт совсем юных граждан - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.
Подписывайся на