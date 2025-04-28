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Сырский придумывает, как заманить в ВСУ подростков

Сырский придумывает, как заманить в ВСУ подростков - 28.04.2025 Украина.ру

Сырский придумывает, как заманить в ВСУ подростков

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский 28 апреля в своем телеграм-канале рассказал, что провел комплексное совещание по вопросам подготовки военнослужащих

2025-04-28T14:15

2025-04-28T14:15

2025-04-28T14:15

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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"Отдельное внимание уделил реализации экспериментального проекта по привлечению к службе в вооруженных силах граждан в возрасте 18-24 лет. Усиливаем работу для повышения мотивации будущих молодых контрактников. В проекте принимают участие уже 24 бригады ВСУ. Определил задачи, в частности, для усиления групп инструкторов в рамках проекта", - написал Сырский.Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Впрочем командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков недавно признал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.Подробнее об отношении РФ к идее отправлять на фронт совсем юных граждан - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины