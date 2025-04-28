https://ukraina.ru/20250428/rossiya-obyavlyaet-peremirie-na-dni-80-letiya-pobedy-1062806199.html
Россия объявляет перемирие на дни 80-летия Победы
Россия объявляет перемирие на дни 80-летия Победы - 28.04.2025 Украина.ру
Россия объявляет перемирие на дни 80-летия Победы
По решению президента России в дни 80-летия Победы российская сторона объявляет перемирие. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Кремля.
2025-04-28T15:02
2025-04-28T15:02
2025-04-28T15:02
новости
россия
москва
кремль
владимир путин
перемирие
будет ли перемирие
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061816699_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57fef6d6ce625a6535729845b7f7bff4.jpg
"По решению Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В.Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - сказано в официальном сообщении.Там также сказано, что по мнению официальной Москвы украинская сторона должна последовать этому примеру."В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ", - подчеркнули в Кремле.Там также в очередной раз напомнили о своей готовности к переговорам о мире."Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами", - сказано в публикации на сайте президента России.Также 28 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо" заявил, что Москва открыта для переговоров о мире на Украине, однако "мяч" не на стороне Москвы и Киев не демонстрирует договороспособность. Подробности в публикации "Мяч не на стороне России": Лавров назвал условия украинского урегулирования
россия
москва
кремль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061816699_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_aa322edd17d09832b6b3ca3c86b4c18a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, кремль, владимир путин, перемирие, будет ли перемирие, сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Москва, Кремль, Владимир Путин, перемирие, будет ли перемирие, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия
Россия объявляет перемирие на дни 80-летия Победы
По решению президента России в дни 80-летия Победы российская сторона объявляет перемирие. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Кремля.
"По решению Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В.Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - сказано в официальном сообщении.
Там также сказано, что по мнению официальной Москвы
украинская сторона должна последовать этому примеру.
"В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ
дадут адекватный и эффективный ответ", - подчеркнули в Кремле
.
Там также в очередной раз напомнили о своей готовности к переговорам о мире.
"Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами", - сказано в публикации на сайте президента России.
Также 28 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров
в интервью бразильской газете "О Глобо" заявил, что Москва открыта для переговоров о мире на Украине
, однако "мяч" не на стороне Москвы и Киев
не демонстрирует договороспособность. Подробности в публикации "Мяч не на стороне России": Лавров назвал условия украинского урегулирования