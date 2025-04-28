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Россия объявляет перемирие на дни 80-летия Победы

Россия объявляет перемирие на дни 80-летия Победы - 28.04.2025 Украина.ру

Россия объявляет перемирие на дни 80-летия Победы

По решению президента России в дни 80-летия Победы российская сторона объявляет перемирие. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

2025-04-28T15:02

2025-04-28T15:02

2025-04-28T15:02

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"По решению Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В.Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - сказано в официальном сообщении.Там также сказано, что по мнению официальной Москвы украинская сторона должна последовать этому примеру."В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ", - подчеркнули в Кремле.Там также в очередной раз напомнили о своей готовности к переговорам о мире."Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами", - сказано в публикации на сайте президента России.Также 28 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо" заявил, что Москва открыта для переговоров о мире на Украине, однако "мяч" не на стороне Москвы и Киев не демонстрирует договороспособность. Подробности в публикации "Мяч не на стороне России": Лавров назвал условия украинского урегулирования

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