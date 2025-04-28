https://ukraina.ru/20250428/eto-vsegda-sluchaetsya-vnezapno-zhurnalist-rasskazal-na-kakom-uchastke-vozmozhen-bystryy-proryv-fronta-1062774024.html

"Это всегда случается внезапно": журналист рассказал, на каком участке возможен быстрый прорыв фронта

"Это всегда случается внезапно": журналист рассказал, на каком участке возможен быстрый прорыв фронта - 28.04.2025 Украина.ру

"Это всегда случается внезапно": журналист рассказал, на каком участке возможен быстрый прорыв фронта

На Запорожском направлении есть интересные предпосылки для быстрого продвижения армии даже не к самому Запорожью, а к Орехово и Гуляйполю. Это серьезный вызов, который вынудит ВСУ снимать резервы с других направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-04-28T05:30

2025-04-28T05:30

2025-04-28T05:30

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Обрушения фронта никогда не случаются по заранее заведенному графику, это всегда случается внезапно, считает эксперт."Мы все в этой долгой войне ждем обрушения хотя бы одной части [украинского] фронта, что каскадом приведет к очень большим потерям, в том числе территориальным. Причем в самое ближайшее время", — подчеркнул Скоробогатый.Вся тактика России и Украины основана на маневрировании ресурсами по линии фронта. Российские войска прощупывают тонкие участки для прорыва, а ВСУ пытаются оперативно купировать эти участки, указал он.Потому что у обеих сторон не хватает ресурсов для плотного закрытия всей линии фронта или одновременного наступления силами одной-двух батальонно-тактических групп, отметил журналист.По его мнению, в плане "прощупывания" участков для прорыва стоит обратить внимание на Запорожское направление."Там созданы довольно интересные предпосылки для быстрого продвижения армии даже не к самому Запорожью, а к Орехово и Гуляйполю. Там не так много населенных пунктов, где можно укрыться", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.Также о переговорном процессе — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250426/general-zaluzhnyy-pervyy-posle-ze-1062772764.html

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