https://ukraina.ru/20250428/eto-vsegda-sluchaetsya-vnezapno-zhurnalist-rasskazal-na-kakom-uchastke-vozmozhen-bystryy-proryv-fronta-1062774024.html
"Это всегда случается внезапно": журналист рассказал, на каком участке возможен быстрый прорыв фронта
"Это всегда случается внезапно": журналист рассказал, на каком участке возможен быстрый прорыв фронта - 28.04.2025 Украина.ру
"Это всегда случается внезапно": журналист рассказал, на каком участке возможен быстрый прорыв фронта
На Запорожском направлении есть интересные предпосылки для быстрого продвижения армии даже не к самому Запорожью, а к Орехово и Гуляйполю. Это серьезный вызов, который вынудит ВСУ снимать резервы с других направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-04-28T05:30
2025-04-28T05:30
2025-04-28T05:30
новости
россия
украина
сша
пётр скоробогатый
орехов
гуляйполе
запорожье
запорожская область
запорожское направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056637774_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_32c478202864760465fca5ebfa244ca8.jpg
Обрушения фронта никогда не случаются по заранее заведенному графику, это всегда случается внезапно, считает эксперт."Мы все в этой долгой войне ждем обрушения хотя бы одной части [украинского] фронта, что каскадом приведет к очень большим потерям, в том числе территориальным. Причем в самое ближайшее время", — подчеркнул Скоробогатый.Вся тактика России и Украины основана на маневрировании ресурсами по линии фронта. Российские войска прощупывают тонкие участки для прорыва, а ВСУ пытаются оперативно купировать эти участки, указал он.Потому что у обеих сторон не хватает ресурсов для плотного закрытия всей линии фронта или одновременного наступления силами одной-двух батальонно-тактических групп, отметил журналист.По его мнению, в плане "прощупывания" участков для прорыва стоит обратить внимание на Запорожское направление."Там созданы довольно интересные предпосылки для быстрого продвижения армии даже не к самому Запорожью, а к Орехово и Гуляйполю. Там не так много населенных пунктов, где можно укрыться", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.Также о переговорном процессе — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250426/general-zaluzhnyy-pervyy-posle-ze-1062772764.html
россия
украина
сша
орехов
запорожье
запорожская область
запорожское направление
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056637774_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a4a936182563b8009c8c2366c981fbf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, пётр скоробогатый, орехов, гуляйполе, запорожье, запорожская область, запорожское направление, наступление, наступление вс рф, наступление россии, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, США, Пётр Скоробогатый, Орехов, Гуляйполе, Запорожье, Запорожская область, Запорожское направление, наступление, наступление ВС РФ, наступление России, СВО, Спецоперация
"Это всегда случается внезапно": журналист рассказал, на каком участке возможен быстрый прорыв фронта
На Запорожском направлении есть интересные предпосылки для быстрого продвижения армии даже не к самому Запорожью, а к Орехово и Гуляйполю. Это серьезный вызов, который вынудит ВСУ снимать резервы с других направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый