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Еврокомиссия снова пытается отказаться от поставок энергоносителей из России

Еврокомиссия снова пытается отказаться от поставок энергоносителей из России - 28.04.2025 Украина.ру

Еврокомиссия снова пытается отказаться от поставок энергоносителей из России

Еврокомиссия не исключает провала очередной попытки отказаться от импорта российских углеводородов. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

2025-04-28T14:45

2025-04-28T14:45

2025-04-28T14:45

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ЕК прорабатывает своё предложение по окончательному отказу от ископаемых энергоносителей из России, включая СПГ, сообщила Пиньо. Как сообщает РИА Новости, так она ответила на вопрос журналистов о разногласиях с государствами-членами ЕС, которые не согласны с отказом от закупок российского СПГ."Мы по-прежнему стараемся подготовить дорожную карту к 6 мая, но, как мы знаем, часто случаются отступления от того, что мы планируем. Мы адаптируемся к тому, как работа идет внутри (Еврокомиссии). Но это не имеет отношения к государствам-членам Евросоюза, подготовка документа ведется исключительно службами Еврокомиссии", - сказала Пиньо.Поэтапный окончательный отказ ЕС от всех видов ископаемых видов топлива из России, включая СПГ, ранее планировалось обнародовать в начале марта, отметило российское информагенство. Однако оно было перенесено на 6 мая. Теперь и этот срок под вопросом из-за недовольства ряда стран межгосударственного объединения.На продолжении закупок российских нефти, газа и угля ранее настаивали правительства нескольких стран-членов Евросоюза. Наиболее активны в этих требованиях Венгрия и Словакия, поставки в которые осуществлялись транзитом через Украину.Тем временем Польша и США обсудили обеспечение Украины американским СПГ

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новости, россия, украина, брюссель, еврокомиссия, ес, российский газ, сжиженный природный газ, спг, уголь, нефть, нефтепровод, транзит, энергетика, антироссийские санкции, венгрия, словакия