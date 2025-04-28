Еврокомиссия снова пытается отказаться от поставок энергоносителей из России - 28.04.2025 Украина.ру
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Еврокомиссия снова пытается отказаться от поставок энергоносителей из России
Еврокомиссия снова пытается отказаться от поставок энергоносителей из России - 28.04.2025 Украина.ру
Еврокомиссия снова пытается отказаться от поставок энергоносителей из России
Еврокомиссия не исключает провала очередной попытки отказаться от импорта российских углеводородов. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
2025-04-28T14:45
2025-04-28T14:45
новости
россия
украина
брюссель
еврокомиссия
ес
российский газ
сжиженный природный газ
спг
уголь
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ЕК прорабатывает своё предложение по окончательному отказу от ископаемых энергоносителей из России, включая СПГ, сообщила Пиньо. Как сообщает РИА Новости, так она ответила на вопрос журналистов о разногласиях с государствами-членами ЕС, которые не согласны с отказом от закупок российского СПГ."Мы по-прежнему стараемся подготовить дорожную карту к 6 мая, но, как мы знаем, часто случаются отступления от того, что мы планируем. Мы адаптируемся к тому, как работа идет внутри (Еврокомиссии). Но это не имеет отношения к государствам-членам Евросоюза, подготовка документа ведется исключительно службами Еврокомиссии", - сказала Пиньо.Поэтапный окончательный отказ ЕС от всех видов ископаемых видов топлива из России, включая СПГ, ранее планировалось обнародовать в начале марта, отметило российское информагенство. Однако оно было перенесено на 6 мая. Теперь и этот срок под вопросом из-за недовольства ряда стран межгосударственного объединения.На продолжении закупок российских нефти, газа и угля ранее настаивали правительства нескольких стран-членов Евросоюза. Наиболее активны в этих требованиях Венгрия и Словакия, поставки в которые осуществлялись транзитом через Украину.Тем временем Польша и США обсудили обеспечение Украины американским СПГ
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новости, россия, украина, брюссель, еврокомиссия, ес, российский газ, сжиженный природный газ, спг, уголь, нефть, нефтепровод, транзит, энергетика, антироссийские санкции, венгрия, словакия
Новости, Россия, Украина, Брюссель, Еврокомиссия, ЕС, российский газ, сжиженный природный газ, СПГ, уголь, нефть, нефтепровод, транзит, энергетика, антироссийские санкции, Венгрия, Словакия

Еврокомиссия снова пытается отказаться от поставок энергоносителей из России

14:45 28.04.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Еврокомиссия не исключает провала очередной попытки отказаться от импорта российских углеводородов. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
ЕК прорабатывает своё предложение по окончательному отказу от ископаемых энергоносителей из России, включая СПГ, сообщила Пиньо. Как сообщает РИА Новости, так она ответила на вопрос журналистов о разногласиях с государствами-членами ЕС, которые не согласны с отказом от закупок российского СПГ.
"Мы по-прежнему стараемся подготовить дорожную карту к 6 мая, но, как мы знаем, часто случаются отступления от того, что мы планируем. Мы адаптируемся к тому, как работа идет внутри (Еврокомиссии). Но это не имеет отношения к государствам-членам Евросоюза, подготовка документа ведется исключительно службами Еврокомиссии", - сказала Пиньо.
Поэтапный окончательный отказ ЕС от всех видов ископаемых видов топлива из России, включая СПГ, ранее планировалось обнародовать в начале марта, отметило российское информагенство. Однако оно было перенесено на 6 мая. Теперь и этот срок под вопросом из-за недовольства ряда стран межгосударственного объединения.
На продолжении закупок российских нефти, газа и угля ранее настаивали правительства нескольких стран-членов Евросоюза. Наиболее активны в этих требованиях Венгрия и Словакия, поставки в которые осуществлялись транзитом через Украину.
Тем временем Польша и США обсудили обеспечение Украины американским СПГ
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