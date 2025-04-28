https://ukraina.ru/20250428/evgeniy-kim-kndr-pomogla-osvobodit-kurskuyu-oblast-ot-vsu-i-poslala-signal-revanshistam-v-yuzhnoy-1062803186.html

Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее

Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее - 28.04.2025 Украина.ру

Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее

Военные КНДР при освобождении Курской области приобрели хороший опыт ведения боевых действий в условиях, когда над головой 24/7 висит рой дронов. Участие северокорейцев в боевых действиях еще одно предостережение Южной Корее, военные которой не прочь устроить провокацию на границе с северным соседом.

2025-04-28T14:11

2025-04-28T14:11

2025-04-28T14:11

интервью

кндр

северная корея

курская область

дональд трамп

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

украина.ру

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1c/1048334655_85:36:811:444_1920x0_80_0_0_413bfe33043d682a4dbcff166ef0daca.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким.Президент России Владимир Путин подразделения Корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области. В сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР говорится, что корейские военные "в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование, внеся значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил". В Пхеньяне будет воздвигнут монумент, в честь северокорейских военных.- Евгений Евгеньевич, почему северокорейские военные были отправлены именно в Курскую область, ведь Пхеньян признает и новые территории Российской Федерации?- Участие корейских военных в боевых действиях попадает под статью 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР, где говорится, что если участник договора подвергнется нападению или окажется в состоянии войны, то другая сторона придет на помощь всеми имеющимися средствами.Вторжение ВСУ было на историческую международно признанную территорию РФ. Четыре новых региона по Конституции находятся под нашей юрисдикцией, но другие страны их не признают, поэтому мы не можем официально сказать, что там была агрессия Украины. А в Курской области агрессия была совершена. Туда пришли ВСУ численностью 60 тысяч человек. - Почему участие союзников в боевых действиях не афишировалось до недавнего времени?- Мы до сих пор не знаем, какое количество северокорейцев участвовало. Если бы мы об этом заявили сразу, то, возможно, и внутри страны народ мог бы подумать, что ситуация настолько плохая, что нам приходится привлекать иностранцев.Южная Корея считает, что там было примерно 10 тысяч северокорейских солдат. Украинская сторона еще большее число называет.Но если учесть, что в самом начале в нападении на Курскую область в августе прошлого года участвовало 60 тысяч военнослужащих ВСУ, а общее число потерь 76 тысяч, то 10 тысяч корейцев это не основная сила, которая противостояла украинцам. Но в отдельных операциях, очевидно, северокорейцы проявили себя хорошо. Не случайно начальник Генерального штаба Валерий Герасимов об этом рассказал.- Что можно сказать о тактическом мастерстве военных из КНДР?- Учтите, что среди тек, кто участвует в спецоперации, есть и те, кто воевал в Сирии. И даже для них было много нового. Так что военные КНДР приобрели хороший опыт ведения боевых действий в условиях, когда над головой 24/7 висит рой дронов. Два северокорейских солдата, которые ранеными попали в плен как раз оказались жертвами нападения со стороны дронов.- Как участие северокорейских военных повлияет на международный авторитет КНДР?- Это еще одно предупреждение южным корейцам, чтобы они не рыпались и не пытались проверить Северную Корею. Там среди офицерского состава есть люди, которые хотели бы устроить заварушку с Северной Кореей.- Насколько велико влияние этих военных на политические элиты Южной Кореи?- Они могут устроить провокацию без оглядки на политиков. Все спишут на северокорейцев, заявив, что они те открыли огонь первыми. Расскажу вам одну деталь. За несколько дней до попытки переворота и объявления военного положения в декабре прошлого года министр обороны запросил у командующего спецназа сухопутных войск намекнул, что в случае отправки воздушных шаров с севера можно нанести удар по территории КНДР. Если бы военный переворот удался, они бы немедленно организовали перестрелку с северянами. В Южной Корее хватает реваншистов.- Вероятность такого сценария вы не исключаете в будущем?- После того, как было продемонстрировано военное сотрудничество России и Северной Кореи вряд ли. Тем более 3 июня будут президентские выборы и к власти придет человек, который категорически против обострения отношений с КНДР, Россией и Китаем (кандидат от либеральной Демократической партии Ли Джэ Мён).- Как бы вы оценили отношения КНДР и США на фоне усилий Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине?- Трампу сейчас не до КНДР, у него проблемы внутри страны, идут торговые войны. Но полеты американских стратегических бомбардировщиков над корейским полуостровом продолжаются, появляются авианосцы в портах Южной Кореи, атомные подлодки, поэтому со стороны Северной Кореи серьезная критика позиции США существует. Но в отличие от 2017 года Ким Ё Чжон (сестра Ким Чен Ына) лично Трампа не затрагивает, не критикует.И Трамп уже два раза назвал Северную Корею ядерной державой. Когда Трамп немного успокоится, он начнет отправлять какие-то сигналы Северной Корее. Но все разговоры о денуклеаризации КНДР должны быть сняты с повестки.- Недавно КНДР спустила на воду новый эсминец, который оснащен, помимо прочего, ЗРК "Панцирь". Как это повысит ее возможности в противостоянии с вероятными противниками?- Корабль войдет в состав флота только в следующем году. Это единственный эсминец такого класса, 5000 тонн водоизмещения. Со следующего года начнется строительство крейсера. Потом уже будут строить подводную лодку с ядерным двигателем. На все это уйдет лет 10. Тогда КНДР станет морской державой, такая задача поставлена.О том, как дроны меняют ход боевых действий Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого

https://ukraina.ru/20250428/o-sokrushitelnom-udare-rossii-kotoryy-privedt-k-kapitulyatsii-vsu--shirokorad-1062797754.html

https://ukraina.ru/20250428/ukraina-v-blizhayshem-buduschem-kakie-konflikty-budut-protsvetat-v-ogryzke-nezalezhnoy-posle-zaversheniya-1062791737.html

кндр

северная корея

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, кндр, северная корея, курская область, дональд трамп, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, украина.ру, всу