https://ukraina.ru/20250320/1061912825.html

Алексей Кочетков: Украина и Британия не отстанут от Трампа, пока он не вернет Одессу в состав России

Алексей Кочетков: Украина и Британия не отстанут от Трампа, пока он не вернет Одессу в состав России - 20.03.2025 Украина.ру

Алексей Кочетков: Украина и Британия не отстанут от Трампа, пока он не вернет Одессу в состав России

Если администрация Трампа действительно заинтересована в том, чтобы на европейском континенте установился прочный мир, они должны максимально быстро удалить Лондон из этого конфликта. А для этого нужно вернуть Одессу в родную гавань, считает координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков

2025-03-20T07:00

2025-03-20T07:00

2025-03-20T07:00

интервью

одесса

украина

россия

дональд трамп

владимир путин

алексей кочетков

вооруженные силы украины

сво

великобритания

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руМинобороны РФ выпустил подробный пресс-релиз, в котором сообщил, что через несколько часов после решения Владимира Путина и Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим нанес удар по объекту в Краснодарском крае, который перекачивает нефть в трубопроводную систему Каспийского консорциума. В ведомстве при этом подчеркнули, что как только армия России получила приказ президента о прекращении атак, ей пришлось сбить семь дронов, которые полетели бомбить энергообъекты противника в Николаевской области.- Алексей, давайте рассмотрим дипломатический аспект этой истории. Что конкретно мы получим, если не устроим показательную ответку на эту провокацию? Что получим, если не обратим на нее внимания?- "Никогда такого не было, и вот опять" (смеется).Думаю, Москва сознательно согласилась прекратить взаимное нанесение ударов по энергетике, понимая, что через пару часов все это возобновится. Наш противник – это альтернативная форма жизни, живущая в другой реальности. Просто это надо было это продемонстрировать Трампу, который до сих пор испытывает иллюзии, что американцы на Украине чем-то и кем-то управляют.Он же думал, что достаточно сказать: "не надо", и на Украине это сразу возьмут под козырек. Этого не произошло, потому что Великобритания полностью перехватила управление не только самим Зеленским, но и исполнителями на местах. Даже если Зеленский не отдавал такого приказа, кто-то же его отдал. Мы же знаем, что Британия контролирует значительную часть украинских спецслужб и командования ВСУ. И Лондон сегодня является главным локомотивом продолжения конфликта с Россией.Британцев страшно раздражают мирные инициативы Трампа и попытки установить диалог с Москвой. Они делают все, чтобы этого не произошло. Дело не только в этой атаке на нашу нефтебазу. Британские СМИ активно участвуют в кампании демократов против Трампа в духе "Трамп предает Украину".И чтобы сорвать даже эти переговоры о переговорах, британцы готовы открыто вступить в конфликт со своими кузенами – США. Этот конфликт интересов виден не только на Украине, но и в других регионах.- А почему Соединенные Штаты поссорились с Соединенным Королевством?- Потому что Великобритания пытается взять под контроль Европу. Они вышли из ЕС, а потом поссорили Россию с Европой и затруднили сотрудничество Китая с Европой. Не могу сказать, что именно англичане втянули Америку в украинский конфликт (Трамп в первый свой президентский срок тоже много чего наделал), но Вашингтон понес от этого больше потерь, чем Лондон. Посмотрите, насколько был разворован американский бюджет. И большая часть того, что было украдено на Украине, из ФРС США переехало в Сити.- С англичанами нам что делать?- Хочется ответить словами Сталина "завидовать", но на самом деле с ними нужно бороться как с неизбежным злом, которое противодействует нам на протяжении столетий. Для этого нам надо четко осознавать свои национальные интересы и отстаивать их. Сам президент сказал, что одна из задач СВО – возвращение России суверенитета. И надо бороться с силами внутри страны, которые явно не хотят, чтобы мы суверенитет вернули. Эти силы – агентура Великобритании, которая так активно пытается нанести России урон уже без помощи США.- Что делать конкретно с этим прилетом по нефтебазе на Кубани? Нужно ли устраивать показательный ответ?- Нужно. Надо рассказать об этом всему миру ("Граждане, вы все это видели? Протоколы все зафиксировали") и тут же нанести такой ответный удар, чтобы Украине мало не показалось.Конечно, киевский режим может сказать: "А чего вы от нас хотите? Мы с вами не договаривались. Все вопросы к Трампу". Но то, что произошло – это болезненный щелчок по американскому самолюбию. Он показывает две вещи.Либо США всем нам морочат голову, а, следовательно, это люди безответственные. Либо они ничего не контролируют, а для этого им нужно провести серьезную работу, чтобы вернуть себе контроль над Украиной, отобрав его у британцев.А вот как это сделать – вопрос к Трампу.- А как? Есть какой-то постепенный вариант?- Постепенный вариант есть, но он слишком долгий и мучительный. Мы же знаем, что англичане – специалисты по сталкиванию всех лбами. Долгий путь в этом вопросе может плохо закончиться для тех, кто его выбрал. Но история показывает, что с англичанами случались неприятные казусы, когда их противники предпринимали нестандартные, молниеносные и смелые шаги.И если администрация Трампа действительно заинтересована в том, чтобы их британские партнеры хоть немного угомонились и чтобы на европейском континенте установился прочный мир, они должны максимально быстро удалить Лондон из этого конфликта.Самый эффективный вариант – вернуть Одессу в родную гавань. Русский город Одесса должен принадлежать русским. Если американцы в целом теряют интерес к Украине, им все равно, кому достанется Одесса, а для нас это вопрос принципиальный.Трамп рассчитывает, что если будут достигнуты договоренности, Россия будет их соблюдать. Россию вообще трудно обвинить в том, что она не соблюдает какие-то договоренности.Для британцев контроль над черноморским побережьем, которое еще пока остается за Украиной, очень важен. Но как только Одесса станет нашей, и мы выйдем на румынскую границу, Украина для Лондона просто обесценится.Более того, если у нас будет с Румынией общая граница, там на выборах начнут побеждать здоровые силы. Это вернет Бухаресту суверенитет. Потому что только проплаченные румынские политики верят, что Россия запланировала какой-то поход на Европу и что Украина – единственный их атлантический вал на пути орд с востока. А если мы выйдем к ним на границу, эти политики вынуждены будут замолчать.Изменение этой конфигурации будет означать для Британии, что овчинка выделки не стоит. Слишком многих им придется столкнуть лбами ради какой-то логистики. Это не значит, что они от нас отстанут, но на этом театре военных действий нас трогать не будут.И если Трамп примет решение вернуть Одессу России, он сделает важный шаг для достижения мира в регионе и обеспечит себе Нобелевскую премию мира за 2026 год.- Понятно, что такого идеального сценария не будет. А может ли Трамп вернуть нам Одессу за счет мягкого слива Украины?- Сомневаюсь. Если Трамп даже не может прекратить украинские атаки на наши НПЗ, то в случае с Одессой его просто пошлют куда подальше. Но американцы – народ принципиальный. "Если я чего решил, то выпью обязательно". Если они реально захотят, они найдут способ, чтобы их партнеры засунули свое особое мнение куда подальше и согласились с тем, что Одесса будет российской.Кстати, Трамп может предложить нам символически заплатить за Одессу. Американцы у нас в свое время за символическую плату купили Аляску, а мы, чтобы убрать эти шероховатости истории, выкупим у них Одессу за символическую плату.Я, конечно, шучу, но нет ничего невозможного. Необязательно собирать полумиллионную группировку, чтобы она разбивала себе лоб о стену, пытаясь прорваться к Одессе. Мы обсуждаем политико-дипломатические пути решения украинского вопроса. А для этого можно договориться о возвращении России наших исторических земель, которые у нас отжали. Тем более, если какие-то там англичане с помощью логистических возможностей Одессы разжигают третью мировую войну из-за Украины.- А можем ли мы с Трампом так договориться по экономическому сотрудничеству, чтобы это напрямую помогло нашему продвижению на фронте?- Нет ничего невозможного. Для этого надо убрать хотя бы часть неразрешимых противоречий, которые создали сами американцы. Вашингтон должен осознать, что с русскими надо договариваться, а не пытаться их нагнуть. Потому что для нагибателей это всегда плохо заканчивалось.Конечно, Америка – это не Наполеон и не Гитлер, которые пришли и ушли. Это очень серьезная цивилизация в экономическом, военном и культурном отношении. Но и ее возможности ограничены. Наш прямой трехлетний конфликт показывает, что не получается нас победить на поле боя, поэтому надо с нами договариваться. Они же не только пираты, но и бизнесмены.Судя по намекам, которые звучат из Вашингтона, США понимают, что мы не претендуем на их цивилизацию. Холодная война давно закончилась, сейчас уже американских детей не напугаешь русскими коммунистами. Единственное противоречие между нами – это попытка Штатов влезть на наш задний двор или заявления в духе "Русские владеют богатствами не по праву, они должны принадлежать всему миру (американским транснациональным корпорациям). Если прекратить пытаться окружить нас кольцом врагом, будет понятно, что есть много вещей, которые могли бы нас сблизить.Взять те же традиционные ценности. И мы, и они говорим, что мы форпост христианства, но на самом деле это далеко не так. Да, мы православные, а они – протестанты. С точки зрения твердости христианской веры нам договориться будет сложно. Но в любом случае это будет проще, чем договариваться с сатанистами.- И опять мы упираемся в фигуру Трампа. Мяч/шайба на его стороне, а хочет он или может договориться – вопрос открытый.- Теперь надо говорить "шайба", потому что в Англии хоккей непопулярен. Да, он популярен в Канаде, но Канада теперь уже под вопросом (смеется). Мы будем перебрасывать друг другу шайбу, а англичане пусть сами с собой играют в мяч. Но сначала нам надо, чтобы Одессу нам вернули без боя. Трамп же сказал украинцам: "Зачем это безумное число погибших? Верните краденое и живите нормально".- Пока мы, как и Владимир Путин, в Трампа верим. А что сделает наш Верховный, если поймет, что с Трампом каши не сваришь?- Пока Верховный дает Трампу шанс, поэтому разговаривает с ним. Путин не разговаривает только с откровенными клоунами и обманщиками. А с людьми, у которых социальная ответственность осталась, пусть и не на очень высоком уровне, он спокойно общается. На каком уровне ответственность у господина Трампа, мы увидим в ближайшие месяцы.Повторюсь, если он что-то заявил, то должен предпринять какие-то шаги, чтобы его клиентура пришла в чувство. Это же они содержали всю эту банду на деньги американских налогоплательщиков. Фактически Штаты создали Голема, которым управляют какие-то другие люди с какого-то там острова. Или сломайте этого Голема, или увезите его к себе домой. А нашу землю оставьте в покое.- На эскалацию мы пойдем, если поймем, что договориться не удалось?- Это было бы правильно. Если невозможно решить проблему прямо сейчас, то надо продолжать делать свое дело.Эксперты приводят хрестоматийный пример: переговоры Северного Вьетнама и США. Вьетнамцам тоже предлагали перемирие, но те стояли на своем. Их жгли напалмом, на них сбросили больше бомб, чем на Германию во время Второй мировой войны. Но когда американцы ушли, режим Южного Вьетнама сел в то, что было под рукой, и уплыл, прихватив то, что можно было открутить. Северный Вьетнам был уверен в своей правоте, что нам мешает поступать так же?Есть же известная фраза: "У Англии нет постоянных друзей, есть постоянные интересы". У нас друзья все-таки есть, но и наши интересы должны быть незыблемы, как и интересы любой другой уважающей себя державы. Россия доказала свое величие, поэтому с нами пытаются договариваться. Англосаксы никогда со слабыми не разговаривают. Слабых они добивают бейсбольными битами.Поняв, что нас не побить, нам предлагают сыграть в покер, где у них на руках флеш-рояль. Но мы в это не играем, только "в Чапаева".- Насчет нашей силы. Вы только что вернулись из продолжительной поездки на фронт. Готовы ли бойцы к весенне-летней кампании?- На самом фронте я не был, но был близко к фронту. Общался с ребятами, которые отдыхают или занимаются на полигонах. Проходит ротация, перевооружение и перегруппировка. Никакой апатии, о которой мы говорили в прошлый раз, у бойцов нет. Да, пару месяцев назад у них была нервозность, когда они опасались договорняка, но теперь все поняли, что все будет хорошо. "Зрада отменяется, будем давить дальше". Понятно, что люди устали, потому что СВО уже длится как Великая Отечественная война. Но мы устанем еще больше, если остановимся на полпути.Также по теме - в интервью Дмитрия Дробницкого: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать

https://ukraina.ru/20201216/1029990360.html

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Кирилл Курбатов

интервью, одесса, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, алексей кочетков, вооруженные силы украины, сво, великобритания, переговоры, дипломатия