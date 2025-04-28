https://ukraina.ru/20250428/my-vse-zhdem-obrusheniya-fronta-zhurnalist-o-tom-kakoy-budet-predstoyaschaya-vesenne-letnyaya-kampaniya-1062772554.html

"Мы все ждем обрушения фронта": журналист о том, какой будет предстоящая весенне-летняя кампания

"Мы все ждем обрушения фронта": журналист о том, какой будет предстоящая весенне-летняя кампания - 28.04.2025 Украина.ру

"Мы все ждем обрушения фронта": журналист о том, какой будет предстоящая весенне-летняя кампания

Сейчас именно дипломатия определяет военную историю. Если США выходят из оперирования украинским кризисом, то надо понимать, какую часть военной поддержки они уносят с собой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-04-28T05:45

2025-04-28T05:45

2025-04-28T05:45

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Решение о продолжении боевых действий повлечет за собой необходимость давать отмашку на вовлечение нового большого пакета ресурсов для того, чтобы было возможно вести военную кампанию, считает журналист.По мнению Скоробогатого, если мирные переговоры сорвутся, то летняя кампания "будет довольно горячей". И в России необходимо принимать решения по тому, стоит ли вовлекать дополнительные ресурсы в эту кампанию, указал он."Это в том случае, если не объявлять дополнительную мобилизацию. Но я в нее не верю, потому что такая мобилизация не приведет к быстрому наполнению фронта людьми, так как потребуется довольно значительное количество времени, чтобы этих гражданских людей обучить для нужд фронта", — подчеркнул Скоробогатый.По его словам, российская сторона пока "затягивает весеннюю кампанию, возможно, рассчитывая все-таки договориться". "Мы все в этой долгой войне ждем обрушения хотя бы одной части фронта, что каскадом приведет к очень большим потерям, в том числе территориальным. Причем в самое ближайшее время", — констатировал журналист.Обрушения фронта никогда не случаются по заранее заведенному графику, это всегда случается внезапно, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.Также о переговорном процессе — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250425/sergey-khrapach-o-podryve-moskalika-voodushevlennyy-britaniey-zelenskiy-sdelal-gromkiy-namek-rossii-1062758242.html

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