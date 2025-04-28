Боеспособна ли армия Германии сейчас и готовы ли немцы идти на войну с Россией — Камкин - 28.04.2025 Украина.ру
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Боеспособна ли армия Германии сейчас и готовы ли немцы идти на войну с Россией — Камкин
Боеспособна ли армия Германии сейчас и готовы ли немцы идти на войну с Россией — Камкин - 28.04.2025 Украина.ру
Боеспособна ли армия Германии сейчас и готовы ли немцы идти на войну с Россией — Камкин
Политолог-германовед, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Александр Камкин рассказал о боеспособности немецкой армии и о настроениях в обществе Украина.ру, 28.04.2025
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россия
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Политолог-германовед, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Александр Камкин рассказал о боеспособности немецкой армии и о настроениях в обществе ФРГ.
германия
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видео, германия, россия, армия, фрг, война, информационная война, ес, русофобия, европа, национальная безопасность, нато, бундесвер, видео
Видео, Германия, Россия, Армия, ФРГ, война, информационная война, ЕС, Русофобия, Европа, национальная безопасность, НАТО, Бундесвер

Боеспособна ли армия Германии сейчас и готовы ли немцы идти на войну с Россией — Камкин

14:19 28.04.2025
 
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Политолог-германовед, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Александр Камкин рассказал о боеспособности немецкой армии и о настроениях в обществе ФРГ.
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Заголовок открываемого материала
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14:19Боеспособна ли армия Германии сейчас и готовы ли немцы идти на войну с Россией — Камкин
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