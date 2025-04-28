https://ukraina.ru/20250428/boesposobna-li-armiya-germanii-seychas-i-gotovy-li-nemtsy-idti-na-voynu-s-rossiey--kamkin-1062805456.html
Боеспособна ли армия Германии сейчас и готовы ли немцы идти на войну с Россией — Камкин
Боеспособна ли армия Германии сейчас и готовы ли немцы идти на войну с Россией — Камкин - 28.04.2025 Украина.ру
Боеспособна ли армия Германии сейчас и готовы ли немцы идти на войну с Россией — Камкин
Политолог-германовед, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Александр Камкин рассказал о боеспособности немецкой армии и о настроениях в обществе Украина.ру, 28.04.2025
2025-04-28T14:19
2025-04-28T14:19
2025-04-28T14:19
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Политолог-германовед, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Александр Камкин рассказал о боеспособности немецкой армии и о настроениях в обществе ФРГ.
германия
россия
армия
фрг
европа
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Боеспособна ли армия Германии сейчас и готовы ли немцы идти на войну с Россией — Камкин
Политолог-германовед, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Александр Камкин рассказал о боеспособности немецкой армии и о настроениях в обществе ФРГ.
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