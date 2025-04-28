https://ukraina.ru/20250428/boesposobna-li-armiya-germanii-seychas-i-gotovy-li-nemtsy-idti-na-voynu-s-rossiey--kamkin-1062805456.html

Боеспособна ли армия Германии сейчас и готовы ли немцы идти на войну с Россией — Камкин

Боеспособна ли армия Германии сейчас и готовы ли немцы идти на войну с Россией — Камкин - 28.04.2025 Украина.ру

Боеспособна ли армия Германии сейчас и готовы ли немцы идти на войну с Россией — Камкин

Политолог-германовед, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Александр Камкин рассказал о боеспособности немецкой армии и о настроениях в обществе Украина.ру, 28.04.2025

2025-04-28T14:19

2025-04-28T14:19

2025-04-28T14:19

видео

германия

россия

армия

фрг

война

информационная война

ес

русофобия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062805012_0:656:1080:1264_1920x0_80_0_0_1f8359202eccd2de03a3a3d60882f820.png

Политолог-германовед, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Александр Камкин рассказал о боеспособности немецкой армии и о настроениях в обществе ФРГ.

германия

россия

армия

фрг

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, германия, россия, армия, фрг, война, информационная война, ес, русофобия, европа, национальная безопасность, нато, бундесвер, видео