В Кременчуге военком получил пулю при преследовании "подозрительного прохожего" - 19.03.2025 Украина.ру
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В Кременчуге военком получил пулю при преследовании "подозрительного прохожего"
В Кременчуге военком получил пулю при преследовании "подозрительного прохожего" - 19.03.2025 Украина.ру
В Кременчуге военком получил пулю при преследовании "подозрительного прохожего"
Житель украинского Кременчуга открыл огонь по пытавшимся его задержать сотрудникам военкомата (РТЦК). Об этом 19 марта сообщила Нацполиция Украины.
2025-03-19T14:30
2025-03-19T14:30
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В Кременчуге мужчина ранил из травматического оружия военного: полиция выясняет обстоятельства происшествия Опубликовано 19 марта 2025 в 10:20Инцидент произошёл утром 19 марта. По официальной версии, наряд патрульной полиции и военкомов увидели подозрительного прохожего. При попытке проверить документы мужчина военкому ногу."Патрульные полицейские задержали мужчину. Раненому военнослужащему медики оказали помощь", - отметили в Нацполиции.Следственно-оперативная группа полиции установила, что стрелял местный житель 1977 года рождения, уточнили полиции Полтавской области. Травматический пистолет изъят. Обстоятельства и причины происшествия выясняются следствием, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.Проблема принудительной мобилизации на Украине поднималась президентом России Владимиром Путиным в состоявшемся 18 марта разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Подробности в публикации Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые шаги США в сторону РФ, рассекреченные тайны ЦРУ, наручники бусификации. Главное на 13.00 19 марта
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новости, кременчуг, украина, полтавская область, нацполиция, новости украины, сво, мобилизация, уклонисты, всу, потери всу
Новости, Кременчуг, Украина, Полтавская область, Нацполиция, Новости Украины, СВО, мобилизация, уклонисты, ВСУ, потери ВСУ

В Кременчуге военком получил пулю при преследовании "подозрительного прохожего"

14:30 19.03.2025
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Житель украинского Кременчуга открыл огонь по пытавшимся его задержать сотрудникам военкомата (РТЦК). Об этом 19 марта сообщила Нацполиция Украины.
В Кременчуге мужчина ранил из травматического оружия военного: полиция выясняет обстоятельства происшествия Опубликовано 19 марта 2025 в 10:20
"Местный житель произвел выстрел из травматического пистолета и ранил в ногу военнослужащего РТЦК. Полиция оружие изъяла. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего", - сказано в официальном сообщении.
Инцидент произошёл утром 19 марта. По официальной версии, наряд патрульной полиции и военкомов увидели подозрительного прохожего. При попытке проверить документы мужчина военкому ногу.
"Патрульные полицейские задержали мужчину. Раненому военнослужащему медики оказали помощь", - отметили в Нацполиции.
Следственно-оперативная группа полиции установила, что стрелял местный житель 1977 года рождения, уточнили полиции Полтавской области. Травматический пистолет изъят. Обстоятельства и причины происшествия выясняются следствием, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
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