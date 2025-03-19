https://ukraina.ru/20250319/1061904760.html

В Кременчуге военком получил пулю при преследовании "подозрительного прохожего"

В Кременчуге военком получил пулю при преследовании "подозрительного прохожего" - 19.03.2025 Украина.ру

В Кременчуге военком получил пулю при преследовании "подозрительного прохожего"

Житель украинского Кременчуга открыл огонь по пытавшимся его задержать сотрудникам военкомата (РТЦК). Об этом 19 марта сообщила Нацполиция Украины.

2025-03-19T14:30

2025-03-19T14:30

2025-03-19T14:30

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В Кременчуге мужчина ранил из травматического оружия военного: полиция выясняет обстоятельства происшествия Опубликовано 19 марта 2025 в 10:20Инцидент произошёл утром 19 марта. По официальной версии, наряд патрульной полиции и военкомов увидели подозрительного прохожего. При попытке проверить документы мужчина военкому ногу."Патрульные полицейские задержали мужчину. Раненому военнослужащему медики оказали помощь", - отметили в Нацполиции.Следственно-оперативная группа полиции установила, что стрелял местный житель 1977 года рождения, уточнили полиции Полтавской области. Травматический пистолет изъят. Обстоятельства и причины происшествия выясняются следствием, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.Проблема принудительной мобилизации на Украине поднималась президентом России Владимиром Путиным в состоявшемся 18 марта разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Подробности в публикации Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые шаги США в сторону РФ, рассекреченные тайны ЦРУ, наручники бусификации. Главное на 13.00 19 марта

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