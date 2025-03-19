В Кременчуге военком получил пулю при преследовании "подозрительного прохожего"
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
Житель украинского Кременчуга открыл огонь по пытавшимся его задержать сотрудникам военкомата (РТЦК). Об этом 19 марта сообщила Нацполиция Украины.
В Кременчуге мужчина ранил из травматического оружия военного: полиция выясняет обстоятельства происшествия Опубликовано 19 марта 2025 в 10:20
"Местный житель произвел выстрел из травматического пистолета и ранил в ногу военнослужащего РТЦК. Полиция оружие изъяла. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего", - сказано в официальном сообщении.
Инцидент произошёл утром 19 марта. По официальной версии, наряд патрульной полиции и военкомов увидели подозрительного прохожего. При попытке проверить документы мужчина военкому ногу.
"Патрульные полицейские задержали мужчину. Раненому военнослужащему медики оказали помощь", - отметили в Нацполиции.
Следственно-оперативная группа полиции установила, что стрелял местный житель 1977 года рождения, уточнили полиции Полтавской области. Травматический пистолет изъят. Обстоятельства и причины происшествия выясняются следствием, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
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