https://ukraina.ru/20250401/1062198740.html

Главное за ночь 1 апреля

Главное за ночь 1 апреля - 01.04.2025 Украина.ру

Главное за ночь 1 апреля

Силы ПВО ночью сбили три украинских беспилотника над территорией Брянской области — об этом сообщает Минобороны России. Украина.ру, 01.04.2025

2025-04-01T08:08

2025-04-01T08:08

2025-04-01T08:08

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россия

брянская область

горловка

андрей марочко

владимир легойда

вооруженные силы украины

упц

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Силы ПВО ночью сбили три украинских беспилотника над территорией Брянской области — об этом сообщает Минобороны России.Двенадцать мирных жителей Горловки пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус, сообщил мэр города Иван Приходько.ВС РФ взяли в полуохват группировку ВСУ у Фиголевки в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.Украинские силовики поменяли замки в пещерах с мощами в Киево-Печерской лавре, указал заштатный епископ Макаровский канонической УПЦ Гедеон.Подробнее про обстановку в лавре - в материале Запад поощряет осквернение святынь лавры в Киеве - Легойда на сайте Украина.ру.

россия

брянская область

горловка

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, брянская область, горловка, андрей марочко, владимир легойда, вооруженные силы украины, упц