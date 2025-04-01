Главное за ночь 1 апреля - 01.04.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 1 апреля
Главное за ночь 1 апреля - 01.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 1 апреля
Силы ПВО ночью сбили три украинских беспилотника над территорией Брянской области — об этом сообщает Минобороны России. Украина.ру, 01.04.2025
2025-04-01T08:08
2025-04-01T08:08
новости
россия
брянская область
горловка
андрей марочко
владимир легойда
вооруженные силы украины
упц
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Силы ПВО ночью сбили три украинских беспилотника над территорией Брянской области — об этом сообщает Минобороны России.Двенадцать мирных жителей Горловки пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус, сообщил мэр города Иван Приходько.ВС РФ взяли в полуохват группировку ВСУ у Фиголевки в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.Украинские силовики поменяли замки в пещерах с мощами в Киево-Печерской лавре, указал заштатный епископ Макаровский канонической УПЦ Гедеон.Подробнее про обстановку в лавре - в материале Запад поощряет осквернение святынь лавры в Киеве - Легойда на сайте Украина.ру.
россия
брянская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, брянская область, горловка, андрей марочко, владимир легойда, вооруженные силы украины, упц
Новости, Россия, Брянская область, Горловка, Андрей Марочко, Владимир Легойда, Вооруженные силы Украины, УПЦ

Главное за ночь 1 апреля

08:08 01.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО ночью сбили три украинских беспилотника над территорией Брянской области — об этом сообщает Минобороны России.
Двенадцать мирных жителей Горловки пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус, сообщил мэр города Иван Приходько.
ВС РФ взяли в полуохват группировку ВСУ у Фиголевки в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Украинские силовики поменяли замки в пещерах с мощами в Киево-Печерской лавре, указал заштатный епископ Макаровский канонической УПЦ Гедеон.
Подробнее про обстановку в лавре - в материале Запад поощряет осквернение святынь лавры в Киеве - Легойда на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияБрянская областьГорловкаАндрей МарочкоВладимир ЛегойдаВооруженные силы УкраиныУПЦ
 
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