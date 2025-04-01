"Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" - 01.04.2025 Украина.ру
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"Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира"
"Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" - 01.04.2025 Украина.ру
"Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира"
Свою часть работы на поле боя Россия выполнила. Она всех заставила поверить, что если не будет мира, не будет Украины. Теперь американцы должны заставить своих европейских союзников захотеть мира с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-01T05:15
2025-04-01T05:15
новости
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Украина — это не только Зеленский, Сырский, нацики, которые бегают по полям и стреляют в российских солдат, отметил политолог. Украина пользуется поддержкой значительной части Евросоюза, которая видит в этом свой интерес, подчеркнул он.И сейчас ситуация сложная, но не трагическая. Россия ведет сложную борьбу и далеко не с одной Украиной, указал Ищенко."Люди думают, что ушел плохой [экс-президент США Джо] Байден, пришел хороший [президент США Дональд] Трамп, США на нашей стороне. Это не так. Они не наши друзья, они реализуют свою политику, которая частично совпадает с нашими интересами. Украина и ЕС могут улететь на луну и не мешать нам заключать соглашение с США", — считает политолог.Но Украине достаточно жестко отказываться выполнять условия соглашения между Россией и США, потому что это не США присутствуют на поле боя. И тогда переговоры будут сорваны без всяких сложных планов, отметил Ищенко."Свою часть работы на поле боя Россия выполнила. Она всех заставила поверить, что если не будет мира, не будет Украины. Теперь американцы должны заставить своих европейских союзников захотеть мира с Россией", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров: "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир зеленский, всу, вс рф, джо байден, евросоюз, переговоры, европа, мир, сво, спецоперация
Новости, США, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ВСУ, ВС РФ, Джо Байден, Евросоюз, переговоры, Европа, мир, СВО, Спецоперация

"Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира"

05:15 01.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Свою часть работы на поле боя Россия выполнила. Она всех заставила поверить, что если не будет мира, не будет Украины. Теперь американцы должны заставить своих европейских союзников захотеть мира с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Украина — это не только Зеленский, Сырский, нацики, которые бегают по полям и стреляют в российских солдат, отметил политолог. Украина пользуется поддержкой значительной части Евросоюза, которая видит в этом свой интерес, подчеркнул он.
И сейчас ситуация сложная, но не трагическая. Россия ведет сложную борьбу и далеко не с одной Украиной, указал Ищенко.
"Люди думают, что ушел плохой [экс-президент США Джо] Байден, пришел хороший [президент США Дональд] Трамп, США на нашей стороне. Это не так. Они не наши друзья, они реализуют свою политику, которая частично совпадает с нашими интересами. Украина и ЕС могут улететь на луну и не мешать нам заключать соглашение с США", — считает политолог.
Но Украине достаточно жестко отказываться выполнять условия соглашения между Россией и США, потому что это не США присутствуют на поле боя. И тогда переговоры будут сорваны без всяких сложных планов, отметил Ищенко.
"Свою часть работы на поле боя Россия выполнила. Она всех заставила поверить, что если не будет мира, не будет Украины. Теперь американцы должны заставить своих европейских союзников захотеть мира с Россией", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров: "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.
Станислав Смагин
30 марта, 19:58
Станислав Смагин: На войне мало берсерков, бойцы хотят мира, но все понимают: заморозка – это новая войнаСтанислав Смагин – публицист и политолог из Ростова-на-Дону, написавший несколько книг и множество статей для различных научных сборников. Когда началась СВО, он отправился на фронт добровольцем, и на текущий момент является офицером действующей армии.
 
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