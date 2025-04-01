Михаил Амерберг: Если Гагаузия и Приднестровье продержатся полгода, Молдова и Украина их уже не достанут - 01.04.2025 Украина.ру
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Михаил Амерберг: Если Гагаузия и Приднестровье продержатся полгода, Молдова и Украина их уже не достанут
Михаил Амерберг: Если Гагаузия и Приднестровье продержатся полгода, Молдова и Украина их уже не достанут - 01.04.2025 Украина.ру
Михаил Амерберг: Если Гагаузия и Приднестровье продержатся полгода, Молдова и Украина их уже не достанут
Арест главы Гагаузии показывает, что режим Санду начал внутреннюю охоту на ведьм, чтобы никто не протестовал против агрессии в отношении Приднестровья, считает Михаил Амерберг - эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии, который был вынужден уехать из Кишинева в Тирасполь из-за уголовного преследования
2025-04-01T07:00
2025-04-01T07:00
интервью
приднестровье
молдавия
кишинёв
евгения гуцул
дональд трамп
вооруженные силы украины
сво
гагаузия
"орешник"
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в автономии в 2023 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что молдавские власти должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.- Михаил, действительно ли Гагаузия — это наиболее пророссийский и оппозиционный регион внутри Республики Молдова? Является ли ее зачистка главным предварительным условием для подготовки режимом Майи Санду вооруженной провокации в отношении Приднестровья?- На самом деле все регионы Республики Молдова сейчас находятся в оппозиции к этому преступному режиму. Всем понятно, что результаты президентских выборов и еврореферендума были подтасованы и что люди выступили против Санду. И за это она сейчас мерзопакостно мстит собственным гражданам.В частности, когда она недавно приезжала в город Сороки, она отчитала местных чиновников за плохие результаты голосования на плебисците и сказала, что районы, которые не проголосовали за евроинтеграцию, не получат денег, которые Брюссель обещал направить республике (хотя на самом деле речь идет о бюджетных средствах, а не о европейских).А Гагаузия, даже при подтасованных результатах, дружно с результатом в 95% проголосовала и против Санду, и против этой евроинтеграции.То есть арест Гуцул – это удар по Гагаузской автономии как единому организму, где люди максимально сплочены против нынешнего режима. Кишинев боится, что там будут более решительные выступать против преступной центральной власти.Надо понимать, что Гагаузской автономии в том виде, в котором она была раньше, сейчас практически нет. Режим Санду оказывает на Комрат серьезное давление и отбирает все права на самоуправление. А аресты – это акт запугивания. Не только гагаузов, но и всех остальных молдавских граждан.Кстати, арест Гуцул был осуществлён в нарушение законодательства Республики Молдова. Глава Гагаузии имеет статус неприкосновенности. Чтобы его арестовать, должен был голосовать парламент. Хотя о чем мы говорим, если на днях Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) ворвались в здание российского посольства в Кишиневе под предлогом того, что оно якобы заминировано. Силовики рассчитывали там найти оппозиционного депутата Александра Нестеровского, которому грозит 12 лет тоже за якобы незаконное финансирование его партии.То есть ситуация в Молдавии сейчас напряженная. Похоже, режим Санду решил пока не трогать Приднестровье, а сосредоточиться на зачистке внутри страны. Уже давно созданы списки журналистов и политиков (ваш покорный слуга там тоже не на последнем месте), от которых необходимо избавиться до парламентских выборов, запланированных через полгода на 26 октября. Для этого людей будут арестовывать или вынуждать бежать из страны.Режим Санду чувствует, что скоро могут начаться серьезные протесты, потому что ситуация на грани. Поэтому все эти политические репрессии продолжатся.- Конкретно гагаузы смогут организованно выйти на какие-нибудь уличные акции протеста в том случае, если все руководство автономии будет брошено в тюрьму?- Трудно сказать. В последний раз я был в Гагаузии несколько лет назад. Люди, которые еще в начале 1990х годов давали отпор националистам, успели состариться. У них есть пару отмороженных (в хорошем смысле) человек, но, думаю, они тоже на примете у СИБа и прокуратуры. К тому же, многие гагаузы, как и остальные жители Молдовы, выехали из страны в поисках лучшей доли.Парадокс ситуации состоит в том, что именно Гагаузская автономия является одним из гарантов всей молдавской государственности, но именно по ним наносится основной удар. Потому что режим Санду не дай бог решится на какую-то силовую против Приднестровья, он бы не хотел оставлять у себя в тылу такой сплоченный регион.Напомню, что еще в 1992 году во время войны в Приднестровье Комрат пришел на помощь Тирасполю. Правда, тогда гагаузы могли это сделать через территорию Украины, а сейчас ее нет.Понимаете, все эти вопросы вроде "Могут ли гагаузы выйти на протесты?" сейчас обсуждаются в центральном офисе СИБа в Кишинёве. Спецслужбы Санду будут делать все, чтобы погасить эти протесты в зародыше, а потом ликвидировать Гагаузскую автономию.Но я все же надеюсь, что ничего у режима Санду не получится. Гагаузы - народ дружный и горячий. Они еще могут удивить.- В прошлые разы мы как раз говорили, что для подготовки к агрессии против Приднестровья молдавское общество нужно обрабатывать по украинскому образцу. Выходит, этот процесс уже стартовал? Сколько он может занять времени?- Процесс начался. Но я все же не думаю, что режиму Санду удастся обработать молдавское общество по украинскому образцу.Во-первых, то, что произошло на Украине, было заложено еще очень давно. У молдавских националистов нет своих "героев" вроде Петлюры и Бандеры. Есть только небольшая прорумынская прослойка из числа интеллигенции и непонятных людей, которые за деньги Бухареста что-то пытаются изображать.Во-вторых, в Молдове нет ярко выраженных националистических регионов вроде Галиции. Наоборот. Сам факт существования Гагаузии показывает, что в республике компактно проживают люди, выступающие за дружбу с Россией.В-третьих, сами этнические молдаване – простые и гостеприимные люди, которые никого не делят по национальностям. Весь национализм в стране исходит сверху.Может быть, режим Санду накрутит несколько сот человек, у которых и так в голове все развинчено, но какого-то массового националистического психоза в Молдове организовать невозможно.- И каких-то крупных поставок оружия в Молдову, которые могли бы поменять расклад сил, вы тоже не наблюдаете?- Нет.На самом деле Кишиневу уже давно поставили все, что могли. Да, поставки начались еще с 2014 года, когда начался конфликт в Донбассе. Но нужно понимать, что в Молдове ты чисто технически не сможешь собрать полумиллионную армию. Я даже представить не могу, как тут будет проходить мобилизация. Если здесь начнется война, народ просто-напросто рванет в Румынию. Да, какие-то накрученные идиоты и наемники могут что-то изобразить. Да и то в отношении Бендер, а не Тирасполя.- А угроза того, что Украина в качестве самодеятельности нападет на Приднестровье, уменьшилась или увеличилась?- Президент ПМР регулярно заявляет, что никаких военных приготовлений ни со стороны Украины, ни со стороны Молдовы на границе сейчас нет. Но лично у меня вызывают вопросы некоторые действия киевского режима.В частности, Зеленский все-таки подписал закон о том, что теперь ВСУ могут использоваться за пределами Украины. Для чего? Может быть, в Африке есть какие-то украинские боевики, но из реальных вариантов это может быть только территория Молдавии.Не хочу нагнетать ситуацию, но, похоже, что именно под это режим Санду и начал внутреннюю охоту на ведьм, чтобы никто не протестовал против агрессии в отношении Тирасполя.Если какая-то провокация против Приднестровья и будет, то киевский режим будет преподносить этот в качестве "защиты Молдовы от российского вторжения". Хотя им бы сейчас с собственным вторжением разобраться. Из Курской области их почти выбили. Попытки что-то изобразить в Белгородской области тоже обернулись для ВСУ серьезными потерями.То есть и Кишиневу, и Киеву нужно время для подготовки такой агрессии, которого с каждым днем все меньше и меньше.К тому же, эти идиоты должны понимать, что Россия на это ответит жесточайшим образом. Они как минимум во второй раз увидят "Орешник".- Сейчас между Россией и США ведутся переговоры о возобновлении зерновой сделки, которая, как мы с вами ранее обсуждали, была единственной гарантией в отношении Приднестровья. Она будет иметь какое-то значение для этого расклада сил?- Я не верю ни в какую зерновую сделку. Даже если она на какое-то время будет заключена, долго она не продлится. Я вообще не вижу политического решения украинского конфликта.Возьмем того же Трампа. Он хочет завладеть украинскими АЭС. Мы ему будем отдавать инфраструктуру, построенную советскими людьми? А за что тогда гибнут русские солдаты? Не будет этого.Наверное, в это миротворчество еще поиграют примерно до 9 мая, а потом все вернется на круги своя.А украинский конфликт все равно придется решать силовым путем, когда киевский режим должен будет потерпеть поражение, а от всей территории Украины останется пару областей, откуда все эти нацики будут еще отравлять нам жизнь своим информационным ядом.- Вы сказали, что и у режима Санду для зачистки Молдавии, и у киевского режима для подготовки нападения на Приднестровье катастрофически мало времени. Можно ли сказать, что если до парламентских выборов через полгода ничего такого не будет, то нам можно будет выдохнуть?- Да, да.На самом деле Санду эти выборы не нужны, как не были нужны ей выборы президента. Просто все эти глобалисты и команда Байдена сказали ей: "Давай, иди. Мы если что тебе голоса натянем". Но в итоге, несмотря на все эти фальсификации, и выборы, и референдум она проиграла. Даже ее западные кураторы это признают. А на парламентских выборах ее партию точно никто не вытянет.У них рейтинг ниже плинтуса. Ее ненавидят все, после всех этих газовых и других кульбитов. Поэтому режим Санду пошел напролом. Если они проиграют, им просто бежать будет некуда. Трамп ее в Америку не пустит, потому что она демократов поддерживала. Может, в Румынии скроются, пока там тоже какие-то политические изменения не произойдут.И я все же надеюсь, что ближе к осени вся эта история закончится нашей победой.Также по теме - в материале Павла Котова: Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул
https://ukraina.ru/20241225/1059924432.html
https://ukraina.ru/20250331/1062135901.html
приднестровье
молдавия
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, приднестровье, молдавия, кишинёв, евгения гуцул, дональд трамп, вооруженные силы украины, сво, гагаузия, "орешник", россия, зерновая сделка, националисты, санду майя
Интервью, Приднестровье, Молдавия, Кишинёв, Евгения Гуцул, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, СВО, Гагаузия, "Орешник", Россия, зерновая сделка, националисты, Санду Майя

Михаил Амерберг: Если Гагаузия и Приднестровье продержатся полгода, Молдова и Украина их уже не достанут

07:00 01.04.2025
 
© news-front.infoМихаил Амерберг интервью
Михаил Амерберг интервью
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Арест главы Гагаузии показывает, что режим Санду начал внутреннюю охоту на ведьм, чтобы никто не протестовал против агрессии в отношении Приднестровья, считает Михаил Амерберг - эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии, который был вынужден уехать из Кишинева в Тирасполь из-за уголовного преследования
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в автономии в 2023 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что молдавские власти должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
- Михаил, действительно ли Гагаузия — это наиболее пророссийский и оппозиционный регион внутри Республики Молдова? Является ли ее зачистка главным предварительным условием для подготовки режимом Майи Санду вооруженной провокации в отношении Приднестровья?
- На самом деле все регионы Республики Молдова сейчас находятся в оппозиции к этому преступному режиму. Всем понятно, что результаты президентских выборов и еврореферендума были подтасованы и что люди выступили против Санду. И за это она сейчас мерзопакостно мстит собственным гражданам.
Михаил Амерберг интервью
25 декабря 2024, 06:30
Михаил Амерберг: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый ударПриднестровье сейчас стоит на грани гуманитарной катастрофы, когда по вине режима Майи Санду и Запада десятки тысяч людей могут остаться без отопления. И вариантов выхода из этого кризиса пока нет, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
В частности, когда она недавно приезжала в город Сороки, она отчитала местных чиновников за плохие результаты голосования на плебисците и сказала, что районы, которые не проголосовали за евроинтеграцию, не получат денег, которые Брюссель обещал направить республике (хотя на самом деле речь идет о бюджетных средствах, а не о европейских).
А Гагаузия, даже при подтасованных результатах, дружно с результатом в 95% проголосовала и против Санду, и против этой евроинтеграции.
То есть арест Гуцул – это удар по Гагаузской автономии как единому организму, где люди максимально сплочены против нынешнего режима. Кишинев боится, что там будут более решительные выступать против преступной центральной власти.
Надо понимать, что Гагаузской автономии в том виде, в котором она была раньше, сейчас практически нет. Режим Санду оказывает на Комрат серьезное давление и отбирает все права на самоуправление. А аресты – это акт запугивания. Не только гагаузов, но и всех остальных молдавских граждан.
Кстати, арест Гуцул был осуществлён в нарушение законодательства Республики Молдова. Глава Гагаузии имеет статус неприкосновенности. Чтобы его арестовать, должен был голосовать парламент. Хотя о чем мы говорим, если на днях Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) ворвались в здание российского посольства в Кишиневе под предлогом того, что оно якобы заминировано. Силовики рассчитывали там найти оппозиционного депутата Александра Нестеровского, которому грозит 12 лет тоже за якобы незаконное финансирование его партии.
То есть ситуация в Молдавии сейчас напряженная. Похоже, режим Санду решил пока не трогать Приднестровье, а сосредоточиться на зачистке внутри страны. Уже давно созданы списки журналистов и политиков (ваш покорный слуга там тоже не на последнем месте), от которых необходимо избавиться до парламентских выборов, запланированных через полгода на 26 октября. Для этого людей будут арестовывать или вынуждать бежать из страны.
Режим Санду чувствует, что скоро могут начаться серьезные протесты, потому что ситуация на грани. Поэтому все эти политические репрессии продолжатся.
- Конкретно гагаузы смогут организованно выйти на какие-нибудь уличные акции протеста в том случае, если все руководство автономии будет брошено в тюрьму?
- Трудно сказать. В последний раз я был в Гагаузии несколько лет назад. Люди, которые еще в начале 1990х годов давали отпор националистам, успели состариться. У них есть пару отмороженных (в хорошем смысле) человек, но, думаю, они тоже на примете у СИБа и прокуратуры. К тому же, многие гагаузы, как и остальные жители Молдовы, выехали из страны в поисках лучшей доли.
Парадокс ситуации состоит в том, что именно Гагаузская автономия является одним из гарантов всей молдавской государственности, но именно по ним наносится основной удар. Потому что режим Санду не дай бог решится на какую-то силовую против Приднестровья, он бы не хотел оставлять у себя в тылу такой сплоченный регион.
Напомню, что еще в 1992 году во время войны в Приднестровье Комрат пришел на помощь Тирасполю. Правда, тогда гагаузы могли это сделать через территорию Украины, а сейчас ее нет.
Понимаете, все эти вопросы вроде "Могут ли гагаузы выйти на протесты?" сейчас обсуждаются в центральном офисе СИБа в Кишинёве. Спецслужбы Санду будут делать все, чтобы погасить эти протесты в зародыше, а потом ликвидировать Гагаузскую автономию.
Но я все же надеюсь, что ничего у режима Санду не получится. Гагаузы - народ дружный и горячий. Они еще могут удивить.
- В прошлые разы мы как раз говорили, что для подготовки к агрессии против Приднестровья молдавское общество нужно обрабатывать по украинскому образцу. Выходит, этот процесс уже стартовал? Сколько он может занять времени?
- Процесс начался. Но я все же не думаю, что режиму Санду удастся обработать молдавское общество по украинскому образцу.
Во-первых, то, что произошло на Украине, было заложено еще очень давно. У молдавских националистов нет своих "героев" вроде Петлюры и Бандеры. Есть только небольшая прорумынская прослойка из числа интеллигенции и непонятных людей, которые за деньги Бухареста что-то пытаются изображать.
Во-вторых, в Молдове нет ярко выраженных националистических регионов вроде Галиции. Наоборот. Сам факт существования Гагаузии показывает, что в республике компактно проживают люди, выступающие за дружбу с Россией.
В-третьих, сами этнические молдаване – простые и гостеприимные люди, которые никого не делят по национальностям. Весь национализм в стране исходит сверху.
Может быть, режим Санду накрутит несколько сот человек, у которых и так в голове все развинчено, но какого-то массового националистического психоза в Молдове организовать невозможно.
- И каких-то крупных поставок оружия в Молдову, которые могли бы поменять расклад сил, вы тоже не наблюдаете?
- Нет.
На самом деле Кишиневу уже давно поставили все, что могли. Да, поставки начались еще с 2014 года, когда начался конфликт в Донбассе. Но нужно понимать, что в Молдове ты чисто технически не сможешь собрать полумиллионную армию. Я даже представить не могу, как тут будет проходить мобилизация. Если здесь начнется война, народ просто-напросто рванет в Румынию. Да, какие-то накрученные идиоты и наемники могут что-то изобразить. Да и то в отношении Бендер, а не Тирасполя.
- А угроза того, что Украина в качестве самодеятельности нападет на Приднестровье, уменьшилась или увеличилась?
- Президент ПМР регулярно заявляет, что никаких военных приготовлений ни со стороны Украины, ни со стороны Молдовы на границе сейчас нет. Но лично у меня вызывают вопросы некоторые действия киевского режима.
В частности, Зеленский все-таки подписал закон о том, что теперь ВСУ могут использоваться за пределами Украины. Для чего? Может быть, в Африке есть какие-то украинские боевики, но из реальных вариантов это может быть только территория Молдавии.
Не хочу нагнетать ситуацию, но, похоже, что именно под это режим Санду и начал внутреннюю охоту на ведьм, чтобы никто не протестовал против агрессии в отношении Тирасполя.
Если какая-то провокация против Приднестровья и будет, то киевский режим будет преподносить этот в качестве "защиты Молдовы от российского вторжения". Хотя им бы сейчас с собственным вторжением разобраться. Из Курской области их почти выбили. Попытки что-то изобразить в Белгородской области тоже обернулись для ВСУ серьезными потерями.
То есть и Кишиневу, и Киеву нужно время для подготовки такой агрессии, которого с каждым днем все меньше и меньше.
К тому же, эти идиоты должны понимать, что Россия на это ответит жесточайшим образом. Они как минимум во второй раз увидят "Орешник".
- Сейчас между Россией и США ведутся переговоры о возобновлении зерновой сделки, которая, как мы с вами ранее обсуждали, была единственной гарантией в отношении Приднестровья. Она будет иметь какое-то значение для этого расклада сил?
- Я не верю ни в какую зерновую сделку. Даже если она на какое-то время будет заключена, долго она не продлится. Я вообще не вижу политического решения украинского конфликта.
Возьмем того же Трампа. Он хочет завладеть украинскими АЭС. Мы ему будем отдавать инфраструктуру, построенную советскими людьми? А за что тогда гибнут русские солдаты? Не будет этого.
Наверное, в это миротворчество еще поиграют примерно до 9 мая, а потом все вернется на круги своя.
А украинский конфликт все равно придется решать силовым путем, когда киевский режим должен будет потерпеть поражение, а от всей территории Украины останется пару областей, откуда все эти нацики будут еще отравлять нам жизнь своим информационным ядом.
- Вы сказали, что и у режима Санду для зачистки Молдавии, и у киевского режима для подготовки нападения на Приднестровье катастрофически мало времени. Можно ли сказать, что если до парламентских выборов через полгода ничего такого не будет, то нам можно будет выдохнуть?
- Да, да.
На самом деле Санду эти выборы не нужны, как не были нужны ей выборы президента. Просто все эти глобалисты и команда Байдена сказали ей: "Давай, иди. Мы если что тебе голоса натянем". Но в итоге, несмотря на все эти фальсификации, и выборы, и референдум она проиграла. Даже ее западные кураторы это признают. А на парламентских выборах ее партию точно никто не вытянет.
У них рейтинг ниже плинтуса. Ее ненавидят все, после всех этих газовых и других кульбитов. Поэтому режим Санду пошел напролом. Если они проиграют, им просто бежать будет некуда. Трамп ее в Америку не пустит, потому что она демократов поддерживала. Может, в Румынии скроются, пока там тоже какие-то политические изменения не произойдут.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от УкраиныУкраине достаточно жестко отказываться выполнять условия соглашения между Россией и США, потому что это не США присутствуют на поле боя. И тогда переговоры будут сорваны без всяких сложных планов. Евросоюз Украину будет в этом поддерживать, давать деньги, посылать войска. Они создадут видимость общеевропейской войны с Россией.
И я все же надеюсь, что ближе к осени вся эта история закончится нашей победой.
Также по теме - в материале Павла Котова: Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул
 
ИнтервьюПриднестровьеМолдавияКишинёвЕвгения ГуцулДональд ТрампВооруженные силы УкраиныСВОГагаузия"Орешник"Россиязерновая сделканационалистыСанду Майя
 
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Заголовок открываемого материала
07:00Михаил Амерберг: Если Гагаузия и Приднестровье продержатся полгода, Молдова и Украина их уже не достанут
05:45Удар на Демидовку и Поповку: Полищук о том, почему "накат" на Белгородчину не спасет группировку ВСУ
05:30"Купянск уже не устоит": эксперт рассказал, почему целью летней кампании России будет дойти до Днепра
05:15"Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира"
05:09Хроника энергетической войны: Индия и Панама страдают от США, а Япония держит под "санкциями" свои же АЭС
05:00В этом заинтересована не только Украина: Ищенко о вероятности срыва российско-американских переговоров
04:57Надежды на перемирие, усиление мобилизации и коллапс гражданских перевозок.Что ожидает украинцев в апреле
04:49Грег Вайнер: Переговоры России и США по Украине необходимо спасать включением третьей стороны
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04:43Пиррова победа Реджепа Эрдогана. Чем закончатся массовые протесты в Турции
04:30Главный враг — Трамп: Ищенко объяснил, почему американские демократы "сидят в одном окопе" с Украиной
04:00"Мы за мир во всем мире": Богатырев объяснил, почему России было бы выгодно 30-дневное перемирие
03:30"Все окажется под управлением США": Павлив рассказал, каким будет новое соглашение по редкоземам
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