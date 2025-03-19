https://ukraina.ru/20250319/1061895508.html

Новые шаги США в сторону РФ, рассекреченные тайны ЦРУ, наручники бусификации. Главное на 13.00 19 марта

Новые шаги США в сторону РФ, рассекреченные тайны ЦРУ, наручники бусификации. Главное на 13.00 19 марта - 19.03.2025 Украина.ру

Новые шаги США в сторону РФ, рассекреченные тайны ЦРУ, наручники бусификации. Главное на 13.00 19 марта

Украина.ру, 19.03.2025

2025-03-19T13:00

2025-03-19T13:00

2025-03-19T13:04

эксклюзив

новости

россия

германия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

джон кеннеди

венецианская комиссия

цру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/13/1061898040_0:33:994:592_1920x0_80_0_0_1f3635036108f028b8b9adf6a2cf6bff.jpg

США приостановили контрразведывательные операции в отношении. Зеленский согласился не атаковать энергетические объекты. ВСУ не оставляют попыток прорваться в Белгородскую область. Внучка нациста у "руля" ООН. Роль ЦРУ в убийстве Кеннеди.Первые ласточки телефонных договоренностейНаутро после телефонного разговора глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Reuters сообщил, что Вашингтон приостановил контрразведывательные операции в отношении Москвы "в рамках усилий президента США".Издание уточнило, что инициатива по созданию рабочих групп для отслеживания диверсий, дезинформации и кибератак со стороны России принадлежала экс-президенту США Джо Байдену. Журналисты Reuters напомнили, что на днях Трамп пообещал избавится от бардака в отношениях с Россией, возникшего в результате работы своего предшественника.В то же время, уточнило издание, пока неизвестно, приказал ли Трамп прекратить всю работу по данным направлениям или речь идет лишь о частичной и временной заморозке.Между тем, это не единственный шаг нового американского лидера по восстановлению отношений с РФ. Так, пару дней назад США тайно уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России.Зеленский согласен?Еще накануне вечером - сразу после беседы лидеров двух стран - Владимир Зеленский негодовал, заявив, что "мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина", а также поспешил обвинить Россию в ударах якобы по гражданской инфраструктуре. Цель очевидна - побудить Запад лучше и чаще вооружать ВСУ."Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы ответный мир отверг любые попытки Путина затянуть войну. Санкции против России. Помощь Украине", - написал Зеленский у себя в телеграм-канале.Однако уже наутро он заявил, что поддержит предложение по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, но оставляет за собой право "отвечать ударами", если Россия будет их наносить. Что, впрочем, хорошо ложится в канву привычного киевскому режиму механизму провокаций, виновной в которых позже назначают Москву.Белгородская областьМетоды террористического режима ярко демонстрирует очередная попытка ВСУ прорваться в Краснояружский район Белгородской области. О новом таком инциденте 19 марта сообщил телеграм-канал "Северный Ветер"."Ночью оккупанты пытались прорваться через госграницу на квадроциклах и в пешем порядке. Вражеская техника и живая сила уничтожена. Утром враг перебросил очередное подразделение с Сумского направления, которое на бронированной технике, при поддержке РСЗО было брошено на прорыв нашей границы", - говорится в публикации канала.По последним данным Минобороны восемь попыток противника прорваться в с участием свыше 200 боевиков и более 30 единиц техники отражены. Итог - ВСУ потеряли порядка 60 человек, один танк, семь бронемашин и три инженерных машины. Также по резервам украинских войск в Сумской области нанесены массированные авиационные и ракетные удары, что также привело к значительным потерям противника.Венецианская комиссия и украинская мобилизацияТем временем Венецианская комиссия выдала заключение, что украинские ТЦК не имеют права заставлять граждан страны носить или использовать оружие, если сами люди отказываются от военной службы по убеждениям.Это заключение комиссия сделала в ответ на запрос Конституционного Суда Украины, который рассматривал дело о мобилизации члена Церкви адвентистов седьмого дня. Ранее Верховный суд Украины вынес решение, что религиозные убеждения не могут давать право человеку от отсрочку от мобилизации во время военного положения, так как противоречат конституционной обязанности защищать "территориальную целостность и суверенитет государства от иностранной агрессии".По всей видимости, доводы Венецианской комиссии Киев не особо интересуют, и принудительная мобилизация только набирает обороты. В среду глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал "Российской газете", что насильно мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках."Если за человеком бегали и насильно ловили на улице, то его надо еще довезти, чтобы он не сбежал по пути. Конечно, их привозят практически до самого "передка" в наручниках", - пояснил Ганчев, уточнив, что оружие мобилизованным выдают только по прибытии на фронт, когда деваться им уже некуда.Есть в запасе у киевского режима и еще один способ оправдать противоречащую всем нормам международного права насильную бусификацию. Причем довольно неожиданный: 19 марта украинские спецслужбы обвинили Польшу в создании постановочных видео с ТЦК. Украинский "Центр Противодействия Дезинформации" сообщил, что более 70% таких роликов - фейки, снятые в Польше.Разговор Путина и Трампа"Президент России, требуя остановить насильственную мобилизацию на территории, подконтрольной режиму Зеленского, сделал серьезный шаг по спасению тысяч жизней граждан Украины, которых отлавливают на улицах для отправки на фронт на верную смерть. Украинский народ должен понимать, кто о них заботится, в отличие от Зеленского", - так председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов прокомментировал итоги телефонной беседы глав России и США.Помимо требования по остановке мобилизации в ВСУ Путин отметил, что необходимо также полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву.А вот политолог из центра Карнеги* Татьяна Становая**, питающая симпатии к Украине, обратила внимание на слова российского лидера о недоговороспособности киевского режима. Она уверена, что это уже фактически прямое требование Путина об уходе Зеленского.Разговоры о том, что Зеленский давно утратил президентскую легитимность и уже не может подписывать никакие соглашения, ведутся уже давно, вплоть до того, что Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского.Однако Европу этот вариант, кажется, совершенно не устраивает. Свидетельство тому - реакция лидеров ЕС на итоги разговора лидеров РФ и США. Так, например, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц оценил происходящее как угрозу "Путин объявил войну всей Европе" и пообещал вооружиться "до зубов", а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия развивает свои военно-промышленные производственные мощности, якобы готовясь к "предстоящей конфронтации с европейскими демократиями".Внучка нацистаПосле таких заявлений совсем неудивительным выглядит предложение правительства Германии выдвинуть главу МИД ФРГ Анналену Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН.Подробнее по теме - в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной "Внучки комендантов" и возрождение Третьего рейха в центре Европы.Больше несекретные тайны смерти КеннедиМировые СМИ продолжают активно обсуждать и обнародованные накануне Трампом около 80 тысяч страниц засекреченных документов по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.В частности, в обнародованных записях в том числе приведено мнение разведчика времен Второй мировой войны Гэри Андерхилла, утверждавшего, что Кеннеди могли убить сотрудники ЦРУ, которые занимались торговлей оружием, наркотиками, а также политическими интригами. Разведчик утверждал, что сам 35-ый президент знал о сгущающихся вокруг него тучах, но был убит до того, как успел "проболтаться". Позже убили и сказавшего об этом Андерхилла.Журналисты мировых СМИ хоть и не успели целиком ознакомиться со всеми рассекреченными материалами, но уже скрестили информационные шпаги в споре. Одни, как например, BBC и AP уверены, что ничего нового рассекреченные данные не откроют. Другие же, в частности об этом написало ABC, утверждают, что почитать будет что: "на протяжении десятилетий ЦРУ настаивало на сохранении секретности части данных из опасения, что они раскроют методы шпионской деятельности агентства".В теме разбирался автор издания Украина.ру Александр Сокуренко. Свои выводы он представил в материале "Люди ждали этого десятилетиями": в США рассекречивают документы об убийстве Кеннеди.* Запрещенная в России экстремистская и/или террористическая организация.

https://ukraina.ru/20250319/1061893018.html

https://ukraina.ru/20250319/1061892899.html

россия

германия

украина

сша

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Марина Полякова

Марина Полякова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

эксклюзив, новости, россия, германия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джон кеннеди, венецианская комиссия, цру, reuters, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, белгородская область, мобилизация