Удар на Демидовку и Поповку: Полищук о том, почему "накат" на Белгородчину не спасет группировку ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Сейчас Лапин делает то, что должна была делать его группировка еще в мае 2024 года, когда она пошла в наступление на Волчанск. Он вытягивает на себя ударные части ВСУ, за счет этого облегчая положение войск на других направлениях. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Контрудар ВСУ с наступлением на Поповку и Демидовку был действительно очень странным, считает эксперт.
Если противник хотел нанести удар для отвлечения внимания, тогда его надо было наносить гораздо раньше, когда группировка противника под Суджей "была еще жива и нормально выглядела", подчеркнул он. Сейчас спасать ее уже поздно, констатировал Полищук.
"Да, поначалу враг добился каких-то успехов. Даже мосты повзрывал, чтобы нашу логистику нарушить. Привлек дроноводов и штурмовые части. Ну и что? Я бы даже сказал, что [командующий ГВ "Север" генерал-полковник Александр] Лапин не особенно напрягся по этому поводу", — указал собеседник Украина.ру.
Потому что к тому моменту украинская группировка под Суджей уже была разгромлена, и это позволило Лапину перебросить войска для отражения удара под Белгородом. При этом наступление ВС РФ в Сумской области не остановилось, отметил Полищук.
По его мнению, сейчас Лапин делает то, что должна была делать его группировка еще в мае 2024 года, когда она пошла в наступление на Волчанск. Он вытягивает на себя ударные части ВСУ, и за счет этого облегчает положение российских войск на других направлениях, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты переговорного процесса и ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богатырев: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра" на сайте Украина.ру.