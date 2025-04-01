Удар на Демидовку и Поповку: Полищук о том, почему "накат" на Белгородчину не спасет группировку ВСУ - 01.04.2025 Украина.ру
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Удар на Демидовку и Поповку: Полищук о том, почему "накат" на Белгородчину не спасет группировку ВСУ
Удар на Демидовку и Поповку: Полищук о том, почему "накат" на Белгородчину не спасет группировку ВСУ - 01.04.2025 Украина.ру
Удар на Демидовку и Поповку: Полищук о том, почему "накат" на Белгородчину не спасет группировку ВСУ
Сейчас Лапин делает то, что должна была делать его группировка еще в мае 2024 года, когда она пошла в наступление на Волчанск. Он вытягивает на себя ударные части ВСУ, за счет этого облегчая положение войск на других направлениях. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2025-04-01T05:45
2025-04-01T05:45
новости
россия
волчанск
суджа
сумская область
наступление
север
краснояружский район
белгородская область
атака
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Контрудар ВСУ с наступлением на Поповку и Демидовку был действительно очень странным, считает эксперт.Если противник хотел нанести удар для отвлечения внимания, тогда его надо было наносить гораздо раньше, когда группировка противника под Суджей "была еще жива и нормально выглядела", подчеркнул он. Сейчас спасать ее уже поздно, констатировал Полищук."Да, поначалу враг добился каких-то успехов. Даже мосты повзрывал, чтобы нашу логистику нарушить. Привлек дроноводов и штурмовые части. Ну и что? Я бы даже сказал, что [командующий ГВ "Север" генерал-полковник Александр] Лапин не особенно напрягся по этому поводу", — указал собеседник Украина.ру.Потому что к тому моменту украинская группировка под Суджей уже была разгромлена, и это позволило Лапину перебросить войска для отражения удара под Белгородом. При этом наступление ВС РФ в Сумской области не остановилось, отметил Полищук.По его мнению, сейчас Лапин делает то, что должна была делать его группировка еще в мае 2024 года, когда она пошла в наступление на Волчанск. Он вытягивает на себя ударные части ВСУ, и за счет этого облегчает положение российских войск на других направлениях, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты переговорного процесса и ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богатырев: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250331/1062169813.html
россия
волчанск
суджа
сумская область
краснояружский район
белгородская область
белгород
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новости, россия, волчанск, суджа, сумская область, наступление, север, краснояружский район, белгородская область, атака, всу, вс рф, белгород
Новости, Россия, Волчанск, Суджа, Сумская область, наступление, север, Краснояружский район, Белгородская область, атака, ВСУ, ВС РФ, Белгород

Удар на Демидовку и Поповку: Полищук о том, почему "накат" на Белгородчину не спасет группировку ВСУ

05:45 01.04.2025
 
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Сейчас Лапин делает то, что должна была делать его группировка еще в мае 2024 года, когда она пошла в наступление на Волчанск. Он вытягивает на себя ударные части ВСУ, за счет этого облегчая положение войск на других направлениях. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Контрудар ВСУ с наступлением на Поповку и Демидовку был действительно очень странным, считает эксперт.
Если противник хотел нанести удар для отвлечения внимания, тогда его надо было наносить гораздо раньше, когда группировка противника под Суджей "была еще жива и нормально выглядела", подчеркнул он. Сейчас спасать ее уже поздно, констатировал Полищук.
"Да, поначалу враг добился каких-то успехов. Даже мосты повзрывал, чтобы нашу логистику нарушить. Привлек дроноводов и штурмовые части. Ну и что? Я бы даже сказал, что [командующий ГВ "Север" генерал-полковник Александр] Лапин не особенно напрягся по этому поводу", — указал собеседник Украина.ру.
Потому что к тому моменту украинская группировка под Суджей уже была разгромлена, и это позволило Лапину перебросить войска для отражения удара под Белгородом. При этом наступление ВС РФ в Сумской области не остановилось, отметил Полищук.
По его мнению, сейчас Лапин делает то, что должна была делать его группировка еще в мае 2024 года, когда она пошла в наступление на Волчанск. Он вытягивает на себя ударные части ВСУ, и за счет этого облегчает положение российских войск на других направлениях, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты переговорного процесса и ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богатырев: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Вчера, 14:04
О воинственных патриотахВ России достаточно широко распространены воинственные патриоты, любящие "цитировать" приписываемую Черчиллю фразу, которую тот никогда не произносил: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор".
 
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