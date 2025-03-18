Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа - 18.03.2025 Украина.ру
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Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа
Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа - 18.03.2025 Украина.ру
Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив украинскую проблему и ряд других вопросов международных отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
2025-03-18T20:54
2025-03-18T20:54
новости
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россия
сша
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
всу
переговоры
перемирие
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"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", - сказано в официальном сообщении.Главы государств в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, отметили в Кремле.Москва уверена, что урегулирование украинской проблемы должно учитывать необходимость устранения первопричин кризиса, вопросы нацбезопасности России.В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия с российской стороны был обозначен ряд существенных моментов, касающихся в том числе необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Москвой также в этом контексте обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения.Лидеры России и США договорились, что в среду 19 марта Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175."Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях", - сказано в сообщении.Российский лидер также поддержал инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море.Там также сообщили, что в ходе разговора президентов было обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области. При этом Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.С российской стороны в ходе переговоров было подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.Кроме того, Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования на Украине, которое должно быть устойчивым и долгосрочны.Президенты в телефонном разговоре затронули ряд международных вопросов, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Путин и Трамп выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности в мире.Также был обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике, сообщили в Кремле по итогам разговора лидеров двух государств.Владимир Путин и Дональд Трамп договорились оставаться в контакте по всем затронутым в телефонном разговоре вопросам.Больше новостей на эту и другие темы представлено в публикации Переговоры Путина и Трампа, Киев чертит "красные линии", ВСУ несут потери. Итоги 18 марта
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новости, кремль, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, всу, переговоры, перемирие, международные отношения
Новости, Кремль, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ВСУ, переговоры, перемирие, международные отношения

Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа

20:54 18.03.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив украинскую проблему и ряд других вопросов международных отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", - сказано в официальном сообщении.
Главы государств в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, отметили в Кремле.
Москва уверена, что урегулирование украинской проблемы должно учитывать необходимость устранения первопричин кризиса, вопросы нацбезопасности России.
"Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И, конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности", - сообщили в Кремле.
В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия с российской стороны был обозначен ряд существенных моментов, касающихся в том числе необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Москвой также в этом контексте обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения.
Лидеры России и США договорились, что в среду 19 марта Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175.
"Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях", - сказано в сообщении.
Российский лидер также поддержал инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море.
"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", - сообщили в Кремле.
Там также сообщили, что в ходе разговора президентов было обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области. При этом Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.
С российской стороны в ходе переговоров было подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
"Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности", - заявили в Кремле по итогам переговоров.
Кроме того, Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования на Украине, которое должно быть устойчивым и долгосрочны.
"Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы", - говорится в сообщении Кремля по итогам беседы Путина и Трампа.
Президенты в телефонном разговоре затронули ряд международных вопросов, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Путин и Трамп выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности в мире.
Также был обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике, сообщили в Кремле по итогам разговора лидеров двух государств.
"Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений", - сказано в сообщении Кремля.
Владимир Путин и Дональд Трамп договорились оставаться в контакте по всем затронутым в телефонном разговоре вопросам.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в публикации Переговоры Путина и Трампа, Киев чертит "красные линии", ВСУ несут потери. Итоги 18 марта
 
НовостиКремльРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВСУпереговорыперемириемеждународные отношения
 
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20:54Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа
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