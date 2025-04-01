https://ukraina.ru/20250401/1062198892.html

Далекий мир, атаки ВСУ, попытки консервации киевского режима. Главное на Украине на утро 1 апреля

Далекий мир, атаки ВСУ, попытки консервации киевского режима. Главное на Украине на утро 1 апреля - 01.04.2025 Украина.ру

Далекий мир, атаки ВСУ, попытки консервации киевского режима. Главное на Украине на утро 1 апреля

Глава МИД Китая признал, что путь к миру на Украине еще далек, но непреклонный русский народ преодолеет все трудности. ВС РФ уничтожают противника и технику, однако ВСУ не оставляют попыток атаковать. Азаров рассказал о попытках консервации киевского режима

2025-04-01T09:00

2025-04-01T09:00

2025-04-01T09:21

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Министр иностранных дел Китая Ван И в интервью РИА Новости признал, что путь к миру на Украине еще далек, так как позиции сторон конфликта по ключевым вопросам сильно расходятся."Хотя ситуация на поле боя складывается совсем непросто, но наблюдается тенденция к мирным переговорам. Президент (РФ Владимир) Путин и президент (США Дональд) Трамп уже дважды говорили по телефону, контактируют команды Москвы и Вашингтона, прошел серьезный разговор по политическому урегулированию украинского кризиса и улучшению российско-американских отношений, достигнуты определенные результаты", - напомнил Ван И.По его мнению, "шаг в сторону мира хотя не такой уж большой, но конструктивный - стоит его сделать".Он обратил внимание на заявления Москвы о том, что она не отказывается от диалога по Украине.А также подчеркнул, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон.По его словам, Пекин готов играть роль в урегулировании по Украине, прежде всего совместно со странами Глобального Юга, будет учитывать чаяния вовлеченных сторон.Также он высказал убежденность, что непреклонный и мужественный русский народ преодолеет все трудности и вызовы."Десять лет назад я сопровождал председателя Си Цзиньпина на торжествах на Красной площади, посвященных 70-й годовщине Победы СССР в Великой отечественной войне. Более 80 лет назад советские солдаты именно отсюда отправились на фронт сразу после парада. Своей смертельной борьбой, где каждый вершок родной земли был полит кровью, они вписали неподдающуюся забвению доблестную страницу в летопись Победы в мировой антифашистской войне. Убежден, что 80 лет спустя под руководством президента Владимира Путина непреклонный и мужественный русский народ преодолеет все трудности и вызовы и совершит более уверенные шаги и яркие подвиги на пути к государственному развитию и национальному возрождению", - заверил Ван И.Он назвал русских выносливой нацией, которая консолидирует силы в критический момент."Россия - страна с блестящей культурой. Великолепная российская литература и искусство оказывают далекоидущее влияние на развитие мировой цивилизации. А русские - сильная и выносливая нация, которая консолидирует мощные патриотические силы в критический момент, когда Родина находится на краю пропасти или под внешним давлением", - сказал министр.Он подчеркнул, что "Китай и Россия - великие государства, а китайский и русский народы - великие народы"."У нас крепкие общественные основы. Народы двух стран связывают общая историческая память, близкие ценности и глубокая традиционная дружба. Бережное отношение к взаимовыгодному сотрудничеству формирует неиссякаемую силу для продвижения кооперации", - заявил Ван И.Он отметил, что "сотрудничество между Китаем и Россией похоже на экспресс-поезд, меняется пейзаж за окном, меняется погода, а поезд все еще устойчиво идет вперед".По его словам, Пекин и Москва будут вносить новый вклад в продвижение миропорядка в более справедливом направлении.Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что Путин примет Ван И в ближайшие дни.Атаки и провалы ВСУРоссийские военные группировки войск "Центр" во время боев в Запорожье Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли в плен диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ).Диверсанты оборудовали позицию в одном из жилых домов.В Минобороны информировали, что механик-водитель танка Т-80БВМ из российской группировки "Восток" с позывным "Макс" взял в плен военного ВСУ, одолев его в рукопашной схватке.По данным ведомства, экипаж танка выполнял задачи по освобождению населенного пункта Скудное в ДНР, в ходе передвижения на местности танк наехал на мину, и тогда экипаж решил действовать нестандартно. Танкисты покинули поврежденную машину и укрылись в ближайшей лесополосе, а чтобы минимизировать риск обнаружения, экипаж рассредоточился."Макс", направился к полуразрушенному зданию, чтобы уточнить по карте маршрут отхода."В здании ситуация такая получилась. Я искал место, где спрятаться от дронов, посмотреть карту, определиться с местом отхода. А там, в нише, сидел наблюдатель из ВСУ", - рассказал военный.Броском кирпича он отвлек внимание противника, а после, сократив дистанцию, вступил в рукопашную схватку. Позже задержанный украинский боевик был доставлен в расположение российских войск.Несмотря на провалы, украинские военные не оставляют попыток атаковать российские регионы. Так, за минувшие сутки они четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 13 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.По территории Белгородской области за минувшие сутки они выпустили около 60 боеприпасов, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Различные разрушения выявлены в четырех частных домовладениях и техническом помещении, никто не пострадал.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал об обострении ситуации на линии соприкосновения в ЛНР в марте."Невзирая на достигнутые договоренности, украинские боевики продолжают наносить удары по энергетической системе. В ЛНР под ударом оказались газораспределительные и электроподстанции", - заявил Марочко.Он подчеркнул, что в результате обстрелов ВСУ были жертвы вреди мирного населения."К сожалению, в результате обстрелов прифронтовых районов есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. Также целью вооруженных формирований Украины стали представители СМИ, медики и спасатели… Опасность новых провокаций и террористических акций со стороны Украины сохраняется", - подчеркнул Марочко.Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем телеграм-канале посетовал, что Киев при поддержке "европейских партнеров" не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам на российской территории, убивая и причиняя вред гражданскому населению, это происходит на фоне попыток мирного диалога между Москвой и Вашингтоном.Он отметил, что наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в ДНР, ЛНР и Херсонской области."За неделю с 24 по 30 марта от обстрелов украинских нацистов пострадали 118 мирных жителей: ранены 104 человека, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 14 человек. По гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1785 боеприпасов", - сообщил Мирошник.Кроме того, отметил посол МИД РФ, в конце марта в результате преднамеренных действий украинских боевиков пострадали сразу девять представителей российских СМИ: четыре человека погибли и пять получили ранения различной степени тяжести.Выборы на УкраинеНакануне журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве писал, что выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Зеленский хочет избежать конкуренции.А украинский блогер Анатолий Шарий заверял, что президентские выборы на Украине будут назначены в мае. По его словам, Владимир Зеленский должен будет уйти с поста и передать власть в стране спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку.В то же время политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с "Лентой.ру" полагает, что проведение выборов в мае 2025 года крайне маловероятно."Возможно, Украину действительно заставят провести выборы. Но вопрос как, на какой территории?" — сказал Журавлев.Несмотря на все сложности, политолог подчеркнул, что выборы на Украине необходимы, потому что только они обеспечат возможность подписания финальных мирных договоренностей. Для этого, по его словам, необходим легитимный глава государства."Но сам выборный процесс требует много времени на подготовку. Это и агитация, проведение пропагандистских мероприятий, сама избирательная кампания. Маловероятно, что все это успеют сделать к маю. К лету — может быть, но это зависит от готовности Украины к компромиссам. Дальше — организационные вопросы", — заключил политолог.Бывший премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале написал, что Киев планирует провести "быстрые выборы" летом.По его словам, проведение выборов в текущей обстановке означает лишь консервацию действующего режима и продолжение военных действий.Глава фракции "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия вообще утверждает, что Украина не ведет подготовку к выборам."Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется", - заявил Арахамия.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.На прошлой неделе в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Подробнее - в материале Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250331/1062170647.html

https://ukraina.ru/20250331/1062162787.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, китай, владимир путин, андрей марочко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мид, минобороны, выборы, николай азаров, верховная рада