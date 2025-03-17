ВСУ грозит новая катастрофа: военкоры назвали направление
Украинским подразделениям грозит катастрофа на новом направлении: ВС РФ наступают на Запорожском фронте, освобождая поселки один за другим. Об этом 17 марта написал Телеграм-канал "Русская весна" со ссылкой на слова украинского военного Станислава Бунятова
По словам источника, сейчас началась активизация боевых действий в Запорожской области. Под контроль войск России перешли Щербаки, Малые Щербаки и Степовое, утверждает Бунятов.
"Требуется оперативная реакция нашего командования на данном участке", — призвал украинский военный.
Ранее, также 17 марта, Минобороны РФ сообщило об освобождении Степового. А председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что бои начались в Щербаках и Малых Щербаках.
10:13По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больномуРоссийские войска нанесли удары по целям в Одесской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях. Об этом 17 марта сообщил Телеграм-канал "Военный обозреватель". В тот же день военкоры канала "Северный ветер" написали о том, что ВС РФ ударили по подразделению испаноязычных наемников в Курском приграничье
Успехи армии России подмечаются не только на Запорожском направлении. Сегодня, 17 марта, Телеграм-канал Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ.