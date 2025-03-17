ВСУ грозит новая катастрофа: военкоры назвали направление - 17.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250317/1061854781.html
ВСУ грозит новая катастрофа: военкоры назвали направление
ВСУ грозит новая катастрофа: военкоры назвали направление - 17.03.2025 Украина.ру
ВСУ грозит новая катастрофа: военкоры назвали направление
Украинским подразделениям грозит катастрофа на новом направлении: ВС РФ наступают на Запорожском фронте, освобождая поселки один за другим. Об этом 17 марта написал Телеграм-канал "Русская весна" со ссылкой на слова украинского военного Станислава Бунятова
2025-03-17T16:21
2025-03-17T16:21
новости
россия
запорожская область
запорожское направление
вооруженные силы украины
всу
потери всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2c71395fd3a01a4fa17e3957d6a89c9.jpg
По словам источника, сейчас началась активизация боевых действий в Запорожской области. Под контроль войск России перешли Щербаки, Малые Щербаки и Степовое, утверждает Бунятов.Ранее, также 17 марта, Минобороны РФ сообщило об освобождении Степового. А председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что бои начались в Щербаках и Малых Щербаках.Успехи армии России подмечаются не только на Запорожском направлении. Сегодня, 17 марта, Телеграм-канал Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ.
https://ukraina.ru/20250317/1061843917.html
россия
запорожская область
запорожское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_7349d49c3777317d39a1d9435e53661c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запорожская область, запорожское направление, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф
Новости, Россия, Запорожская область, Запорожское направление, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ

ВСУ грозит новая катастрофа: военкоры назвали направление

16:21 17.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинским подразделениям грозит катастрофа на новом направлении: ВС РФ наступают на Запорожском фронте, освобождая поселки один за другим. Об этом 17 марта написал Телеграм-канал "Русская весна" со ссылкой на слова украинского военного Станислава Бунятова
По словам источника, сейчас началась активизация боевых действий в Запорожской области. Под контроль войск России перешли Щербаки, Малые Щербаки и Степовое, утверждает Бунятов.
"Требуется оперативная реакция нашего командования на данном участке", — призвал украинский военный.
Ранее, также 17 марта, Минобороны РФ сообщило об освобождении Степового. А председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что бои начались в Щербаках и Малых Щербаках.
- РИА Новости, 1920, 17.03.2025
10:13
По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больномуРоссийские войска нанесли удары по целям в Одесской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях. Об этом 17 марта сообщил Телеграм-канал "Военный обозреватель". В тот же день военкоры канала "Северный ветер" написали о том, что ВС РФ ударили по подразделению испаноязычных наемников в Курском приграничье
Успехи армии России подмечаются не только на Запорожском направлении. Сегодня, 17 марта, Телеграм-канал Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ.
 
НовостиРоссияЗапорожская областьЗапорожское направлениеВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:23Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге
16:23СВР: Запад скрывает от своих граждан реальное лицо нацистского киевского режима
16:21ВСУ грозит новая катастрофа: военкоры назвали направление
16:09"Де гроші?" Украина озабочена снижением объёмов переводов
15:58СК РФ передал в суд очередное дело обвиняемого в расхищении гособоронзаказа
15:25Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ
15:17Дырка Лемми и русские нюансы. Россия победно отразила ультиматум
15:15"Фильм ужасов": ВСУ подобрали ряд синонимов, чтобы описать свое отступление в Курской области
15:11"Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском
14:59Хинштейн рассказал о выдаче жилищных сертификатов в Курской области
14:57В Раде главу МИД Украины назвали врагом страны после его слов о вступлении в НАТО
14:49Российские подразделения уже в черте Сумской области — Алаудинов
14:41В Киеве умерла мать Олеся Бузины, так и не дождавшись расследования убийства сына
14:37"Жди в гости": пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск
14:23"НАТО не может быть снято с повестки дня": Украина не согласна с Уолтцом
14:20Что придумали бойцы ВС России для разминирования освобождённых регионов: наш спецрепортаж из ДНР
14:11Песков рассказал о предстоящем телефонном разговоре Путина с Трампом
13:56"У наших дедов была Курская дуга, а у нас – Курская труба". Киселёв о подвигах ВС РФ
13:13Правительство Украины одобрило проект запроса внешней финансовой помощи
13:10Неприятный сюрприз для Киева и Брюсселя, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 марта
Лента новостейМолния