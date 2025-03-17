ВСУ грозит новая катастрофа: военкоры назвали направление

По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному Российские войска нанесли удары по целям в Одесской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях. Об этом 17 марта сообщил Телеграм-канал "Военный обозреватель". В тот же день военкоры канала "Северный ветер" написали о том, что ВС РФ ударили по подразделению испаноязычных наемников в Курском приграничье