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Лидерам России и США стоит обсуждать Украину после нового миропорядка - Дугин

Лидерам России и США стоит обсуждать Украину после нового миропорядка - Дугин - 17.03.2025 Украина.ру

Лидерам России и США стоит обсуждать Украину после нового миропорядка - Дугин

Новая архитектура мироустройства – первый и главный вопрос диалога лидеров России и США, а второстепенный - украинская проблема. Об этом в эфире радио Sputnik заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

2025-03-17T17:17

2025-03-17T17:17

2025-03-17T17:17

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По мнению Дугина, есть стратегическое содержание политического процесса и вокруг этой "оси" происходят новости и события, уверен Дугин. Исходя из этого "надо говорить о стратегическом измерении российско-американских отношений в новом мире, в новой архитектуре".По его мнению, новая администрация Белого дома во главе с Трампом сейчас прокладывает новый курс – "железную дорогу в будущее". Поэтому, полагает Дугин, из логики трампизма становятся понятны контуры будущего в представлении новой элиты США.Владимиру Путину и Дональду Трампу следует начинать личный переговорный процесс именно с обсуждения нового миропорядка, убеждён русский философ. Получив ответ на ключевой вопрос, станут понятны перспективы ответов на вопросы второстепенные – такие, как урегулирование конфликта на территории Украины.По его мнению, нынешнюю войну начали враги Трампа, для которого Россия не является злом, а сверхдержавой с колоссальными возможностями. Война с Россией – не в интересах Трампа, поэтому он желает из неё выйти, пытается это сделать, заметил философ.Россия не представляет серьёзных угроз для США с точки зрения Трампа, убеждён Дугин. Поэтому нынешний президент США желает поскорее завершить начатый его врагами конфликт, закрыть сделку, забыть про Украину и заняться более важными вопросами.Он уверен, что для России нынешний конфликт – это священная война, а не сделка (как для Трампа). Россия сейчас меняет вектор своей истории от разрушения к созданию и в этом деле нет мелочей, сказал философ в программе "Эскалация Александра Дугина".Ещё одно актуальное интервью на эту тему: Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше

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