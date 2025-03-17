Лидерам России и США стоит обсуждать Украину после нового миропорядка - Дугин - 17.03.2025 Украина.ру
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Лидерам России и США стоит обсуждать Украину после нового миропорядка - Дугин
Лидерам России и США стоит обсуждать Украину после нового миропорядка - Дугин - 17.03.2025 Украина.ру
Лидерам России и США стоит обсуждать Украину после нового миропорядка - Дугин
Новая архитектура мироустройства – первый и главный вопрос диалога лидеров России и США, а второстепенный - украинская проблема. Об этом в эфире радио Sputnik заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
2025-03-17T17:17
2025-03-17T17:17
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геополитика
философия
международные отношения
международная политика
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По мнению Дугина, есть стратегическое содержание политического процесса и вокруг этой "оси" происходят новости и события, уверен Дугин. Исходя из этого "надо говорить о стратегическом измерении российско-американских отношений в новом мире, в новой архитектуре".По его мнению, новая администрация Белого дома во главе с Трампом сейчас прокладывает новый курс – "железную дорогу в будущее". Поэтому, полагает Дугин, из логики трампизма становятся понятны контуры будущего в представлении новой элиты США.Владимиру Путину и Дональду Трампу следует начинать личный переговорный процесс именно с обсуждения нового миропорядка, убеждён русский философ. Получив ответ на ключевой вопрос, станут понятны перспективы ответов на вопросы второстепенные – такие, как урегулирование конфликта на территории Украины.По его мнению, нынешнюю войну начали враги Трампа, для которого Россия не является злом, а сверхдержавой с колоссальными возможностями. Война с Россией – не в интересах Трампа, поэтому он желает из неё выйти, пытается это сделать, заметил философ.Россия не представляет серьёзных угроз для США с точки зрения Трампа, убеждён Дугин. Поэтому нынешний президент США желает поскорее завершить начатый его врагами конфликт, закрыть сделку, забыть про Украину и заняться более важными вопросами.Он уверен, что для России нынешний конфликт – это священная война, а не сделка (как для Трампа). Россия сейчас меняет вектор своей истории от разрушения к созданию и в этом деле нет мелочей, сказал философ в программе "Эскалация Александра Дугина".Ещё одно актуальное интервью на эту тему: Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше
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новости, россия, сша, украина, марко рубио, александр дугин, геополитика, философия, международные отношения, международная политика, переговоры, владимир путин, дональд трамп, идеология
Новости, Россия, США, Украина, Марко Рубио, Александр Дугин, геополитика, философия, международные отношения, Международная политика, переговоры, Владимир Путин, Дональд Трамп, идеология

Лидерам России и США стоит обсуждать Украину после нового миропорядка - Дугин

17:17 17.03.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Горизонт-2040: Россия на карте мира Александр Дугин, Философ, политолог, социолог
ПМЭФ-2023. Горизонт-2040: Россия на карте мира Александр Дугин, Философ, политолог, социолог
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Новая архитектура мироустройства – первый и главный вопрос диалога лидеров России и США, а второстепенный - украинская проблема. Об этом в эфире радио Sputnik заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
По мнению Дугина, есть стратегическое содержание политического процесса и вокруг этой "оси" происходят новости и события, уверен Дугин. Исходя из этого "надо говорить о стратегическом измерении российско-американских отношений в новом мире, в новой архитектуре".
"В наших интересах, в первую очередь, согласовать с Трампом наши представления о будущей архитектуре мира, порядок великих держав, многополярность, уже признанная госсекретарем США Марко Рубио, то есть роли, балансы сил, фронтиры, зоны пересекающихся интересов, конфликты возможные, нашу позицию в целом по Ближнему Востоку, по Арктике, по Европе, по Азии", – сказал Дугин.
По его мнению, новая администрация Белого дома во главе с Трампом сейчас прокладывает новый курс – "железную дорогу в будущее". Поэтому, полагает Дугин, из логики трампизма становятся понятны контуры будущего в представлении новой элиты США.
Владимиру Путину и Дональду Трампу следует начинать личный переговорный процесс именно с обсуждения нового миропорядка, убеждён русский философ. Получив ответ на ключевой вопрос, станут понятны перспективы ответов на вопросы второстепенные – такие, как урегулирование конфликта на территории Украины.

"Этот миропорядок, на мой взгляд, надо обсудить вначале. В наших интересах говорить, в первую очередь, о стратегическом измерении российско-американских отношений в новом мире, в новой архитектуре. При этом было бы неправильно, на мой взгляд, несвоевременно и совершенно неконструктивно начинать именно с того, что является следствием этих стратегических отношений – т.е. регионального конфликта на Украине", - пояснил Дугин.

По его мнению, нынешнюю войну начали враги Трампа, для которого Россия не является злом, а сверхдержавой с колоссальными возможностями. Война с Россией – не в интересах Трампа, поэтому он желает из неё выйти, пытается это сделать, заметил философ.
Россия не представляет серьёзных угроз для США с точки зрения Трампа, убеждён Дугин. Поэтому нынешний президент США желает поскорее завершить начатый его врагами конфликт, закрыть сделку, забыть про Украину и заняться более важными вопросами.
"Для нас же это не так. Для нас это дело "быть или не быть", - подчеркнул Дугин.
Он уверен, что для России нынешний конфликт – это священная война, а не сделка (как для Трампа). Россия сейчас меняет вектор своей истории от разрушения к созданию и в этом деле нет мелочей, сказал философ в программе "Эскалация Александра Дугина".
Ещё одно актуальное интервью на эту тему: Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше
 
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