От ворот поворот, или обещать - не значит жениться: Мадрид "подвесил" российских "оппозиционеров"
17:10 17.03.2025 (обновлено: 17:11 17.03.2025)
Власти Испании, которые еще несколько месяцев назад обещали с распростертыми объятиями принять российских релокантов, до сих пор не упростили процесс легализации для 65 российских "оппозиционеров". Теперь эти россияне обвиняют Мадрид "в невыполнении обещания", сообщает местная газета Pais
"Испания оставила в подвешенном состоянии 65 российских оппозиционеров, которые обвиняют МИД в отказе от обещания оказать поддержку и предоставить документы", - говорится в публикации издания, где также уточняется, что среди заявителей есть "журналисты", "правозащитники" и "активисты".
Координатор их группы Егор Куроптев высказал от лица всех 65-ти релокантов обиду на испанскую сторону, сказав, что "без этого обещания мы бы никогда не поехали в Испанию".
При этом в испанском МИД опровергли какие-либо договоренности. В ведомстве отметили, что единственным возможным вариантом для указанных россиян является подача ими прошения о предоставлении убежища. Между тем, миграционная служба страны уже отклонила несколько подобных заявок, сочтя недостаточными доказательства угрозы безопасности при возвращении в РФ.
Результат - большая часть "оппозиционеров" находятся в подвешенном состоянии в Испании, с одной стороны, не имея возможности официально работать и снимать жилье, с другой - покинуть территорию страны.
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