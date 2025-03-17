https://ukraina.ru/20250317/1061855784.html

От ворот поворот, или обещать - не значит жениться: Мадрид "подвесил" российских "оппозиционеров"

От ворот поворот, или обещать - не значит жениться: Мадрид "подвесил" российских "оппозиционеров" - 17.03.2025 Украина.ру

От ворот поворот, или обещать - не значит жениться: Мадрид "подвесил" российских "оппозиционеров"

Власти Испании, которые еще несколько месяцев назад обещали с распростертыми объятиями принять российских релокантов, до сих пор не упростили процесс легализации для 65 российских "оппозиционеров". Теперь эти россияне обвиняют Мадрид "в невыполнении обещания", сообщает местная газета Pais

2025-03-17T17:10

2025-03-17T17:10

2025-03-17T17:11

новости

россия

испания

мадрид

дональд трамп

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101877/13/1018771379_0:141:3000:1829_1920x0_80_0_0_58456d69c5aafdf4599e359898e0f707.jpg.webp

Координатор их группы Егор Куроптев высказал от лица всех 65-ти релокантов обиду на испанскую сторону, сказав, что "без этого обещания мы бы никогда не поехали в Испанию".При этом в испанском МИД опровергли какие-либо договоренности. В ведомстве отметили, что единственным возможным вариантом для указанных россиян является подача ими прошения о предоставлении убежища. Между тем, миграционная служба страны уже отклонила несколько подобных заявок, сочтя недостаточными доказательства угрозы безопасности при возвращении в РФ.Результат - большая часть "оппозиционеров" находятся в подвешенном состоянии в Испании, с одной стороны, не имея возможности официально работать и снимать жилье, с другой - покинуть территорию страны.Ранее беглый блогер Александр Шпак* & Со: предатели России попали под указ Трампа о депортации нелегалов. "Данила Поперечный* и Александр Шпак*, а также король рунета Мэдиссон попали под указ о депортации нелегалов Дональда Трампа. В ближайшее время их могут выдворить из США вместе с сотней других россиян, которые уже находятся в депортационных тюрьмах", - сообщило издание Mash.Российские релоканты нередко жалуются на жизнь заграницей. Чаще всего речь идет о том, что вне России им не удается также хорошо зарабатывать, как на родине. В частности, не так давно беглый артист Алексей Панин*, собравший в России все возможные антистатусы, включая террориста и экстремиста, назвал условие своего приезда в Россию и удивил всех.* Иноагенты, террористы, экстремисты.

россия

испания

мадрид

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, испания, мадрид, дональд трамп, мид