От ворот поворот, или обещать - не значит жениться: Мадрид "подвесил" российских "оппозиционеров" - 17.03.2025 Украина.ру
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От ворот поворот, или обещать - не значит жениться: Мадрид "подвесил" российских "оппозиционеров"
От ворот поворот, или обещать - не значит жениться: Мадрид "подвесил" российских "оппозиционеров" - 17.03.2025 Украина.ру
От ворот поворот, или обещать - не значит жениться: Мадрид "подвесил" российских "оппозиционеров"
Власти Испании, которые еще несколько месяцев назад обещали с распростертыми объятиями принять российских релокантов, до сих пор не упростили процесс легализации для 65 российских "оппозиционеров". Теперь эти россияне обвиняют Мадрид "в невыполнении обещания", сообщает местная газета Pais
2025-03-17T17:10
2025-03-17T17:11
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Координатор их группы Егор Куроптев высказал от лица всех 65-ти релокантов обиду на испанскую сторону, сказав, что "без этого обещания мы бы никогда не поехали в Испанию".При этом в испанском МИД опровергли какие-либо договоренности. В ведомстве отметили, что единственным возможным вариантом для указанных россиян является подача ими прошения о предоставлении убежища. Между тем, миграционная служба страны уже отклонила несколько подобных заявок, сочтя недостаточными доказательства угрозы безопасности при возвращении в РФ.Результат - большая часть "оппозиционеров" находятся в подвешенном состоянии в Испании, с одной стороны, не имея возможности официально работать и снимать жилье, с другой - покинуть территорию страны.Ранее беглый блогер Александр Шпак* &amp; Со: предатели России попали под указ Трампа о депортации нелегалов. "Данила Поперечный* и Александр Шпак*, а также король рунета Мэдиссон попали под указ о депортации нелегалов Дональда Трампа. В ближайшее время их могут выдворить из США вместе с сотней других россиян, которые уже находятся в депортационных тюрьмах", - сообщило издание Mash.Российские релоканты нередко жалуются на жизнь заграницей. Чаще всего речь идет о том, что вне России им не удается также хорошо зарабатывать, как на родине. В частности, не так давно беглый артист Алексей Панин*, собравший в России все возможные антистатусы, включая террориста и экстремиста, назвал условие своего приезда в Россию и удивил всех.* Иноагенты, террористы, экстремисты.
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новости, россия, испания, мадрид, дональд трамп, мид
Новости, Россия, Испания, Мадрид, Дональд Трамп, МИД

От ворот поворот, или обещать - не значит жениться: Мадрид "подвесил" российских "оппозиционеров"

17:10 17.03.2025 (обновлено: 17:11 17.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания. Мадрид
Страны мира. Испания. Мадрид - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Власти Испании, которые еще несколько месяцев назад обещали с распростертыми объятиями принять российских релокантов, до сих пор не упростили процесс легализации для 65 российских "оппозиционеров". Теперь эти россияне обвиняют Мадрид "в невыполнении обещания", сообщает местная газета Pais

"Испания оставила в подвешенном состоянии 65 российских оппозиционеров, которые обвиняют МИД в отказе от обещания оказать поддержку и предоставить документы", - говорится в публикации издания, где также уточняется, что среди заявителей есть "журналисты", "правозащитники" и "активисты".

Координатор их группы Егор Куроптев высказал от лица всех 65-ти релокантов обиду на испанскую сторону, сказав, что "без этого обещания мы бы никогда не поехали в Испанию".
При этом в испанском МИД опровергли какие-либо договоренности. В ведомстве отметили, что единственным возможным вариантом для указанных россиян является подача ими прошения о предоставлении убежища. Между тем, миграционная служба страны уже отклонила несколько подобных заявок, сочтя недостаточными доказательства угрозы безопасности при возвращении в РФ.
Результат - большая часть "оппозиционеров" находятся в подвешенном состоянии в Испании, с одной стороны, не имея возможности официально работать и снимать жилье, с другой - покинуть территорию страны.
Ранее беглый блогер Александр Шпак* & Со: предатели России попали под указ Трампа о депортации нелегалов.
"Данила Поперечный* и Александр Шпак*, а также король рунета Мэдиссон попали под указ о депортации нелегалов Дональда Трампа. В ближайшее время их могут выдворить из США вместе с сотней других россиян, которые уже находятся в депортационных тюрьмах", - сообщило издание Mash.
Российские релоканты нередко жалуются на жизнь заграницей. Чаще всего речь идет о том, что вне России им не удается также хорошо зарабатывать, как на родине. В частности, не так давно беглый артист Алексей Панин*, собравший в России все возможные антистатусы, включая террориста и экстремиста, назвал условие своего приезда в Россию и удивил всех.
* Иноагенты, террористы, экстремисты.
 
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