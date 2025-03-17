"Клоун, ларёчник и их подаваны": Дубинский оценил легитимность переговорной группы Зеленского
16:49 17.03.2025 (обновлено: 18:12 17.03.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Представлять Украину на мирных переговорах может только парламент, но не переговорная группа Владимира Зеленского. Об этом в своем телеграм-канале 17 марта написал находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский
В субботу, 15 марта, Зеленский утвердил состав переговорной группы Украины "для взаимодействия с международными партнерами". В нее вошли глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига, а также глава минобороны Рустем Умеров.
"С кем и о чем они могут вести переговоры от имени Украины? Настаиваю на том, что переговоры от лица Украины может вести только Верховная Рада, а не клоун, ларечник и их подаваны. США, как лидер переговорного трека, должны помочь донести эту информацию до Зеленского, который сейчас торгуется за свои личные интересы, и не за Украину", - написал Дубинский.
Он напомнил, что срок действия полномочий Зеленского истек в мае прошлого года, соответственно, он, как и сотрудники его офиса, министры иностранных дел и обороны не могут представлять интересы государства.
Во вторник он направил спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку обращение с требованием инициировать процедуру импичмента Зеленского, который утратил свою легитимность еще в мае прошлого года.
Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли еще в мае прошлого года. Россия не признает его главой украинского государства, о чем неоднократно говорил лидер РФ Владимир Путин. Это значит, что Зеленский не может участвовать в подписании каких-либо документов от лица официального Киева.
В начале марта американское издание Politico сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Зеленского.
Чуть позже эту информацию дополнила украинская "Страна", уточнив, что в качестве замены Зеленского рассматриваются экс-президент Украины Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, глава Главного управления разведки (ГУР) [Кирилл] Буданов* и глава фракции "Слуг народа" [Давид] Арахамия.
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко добавил, что легитимизацию Зеленского у власти поддерживает исключительно Запад, и если бы западные политики отказали ему в контактах как главе государства, Зеленскому пришлось бы уйти.
Эксперт уточнил, что Трампу, как и президенту России Владимиру Путину невыгодно подписывать какие-то соглашения с нелегитимным человеком. В противном случае они могут быть оспорены. Поэтому наиболее вероятный вариант развития событий - Киев вынудят провести выборы, которые заставят Зеленского уйти. Или политически, или физически: СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто.
И если еще в начале марта в общественном пространстве лидировала информация о том, что Зеленского устранят с помощью выборов, то теперь все чаще говорят, что Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского и "Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.