СК РФ передал в суд очередное дело обвиняемого в расхищении гособоронзаказа - 17.03.2025 Украина.ру
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СК РФ передал в суд очередное дело обвиняемого в расхищении гособоронзаказа
СК РФ передал в суд очередное дело обвиняемого в расхищении гособоронзаказа - 17.03.2025 Украина.ру
СК РФ передал в суд очередное дело обвиняемого в расхищении гособоронзаказа
Главное военное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО "Ниеншанц" Виктора Ярутова, обвиняемого в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает СК РФ.
2025-03-17T15:58
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Виктор Ярутов объявлен в международный розыск. По ходатайству следователя суд избрал ему заочно меру пресечения в виде заключения под стражу.Для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 40 млн рублей.Уголовное дело с обвинительным заключением следователями направлено в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.Президент России 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации обратил внимание на проблему коррупции. Владимир Путин отметил, что в поле постоянного внимания ФСБ должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ. Подробности в публикации "Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ Ранее СК направил в суд дело экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ
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новости, россия, москва, ск рф, оборонный бюджет, мошенничество, уголовное дело, криминал, минобороны рф
Новости, Россия, Москва, СК РФ, оборонный бюджет, мошенничество, уголовное дело, криминал, Минобороны РФ

СК РФ передал в суд очередное дело обвиняемого в расхищении гособоронзаказа

15:58 17.03.2025 (обновлено: 15:59 17.03.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбыски в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве
Обыски в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Главное военное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО "Ниеншанц" Виктора Ярутова, обвиняемого в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает СК РФ.
Виктор Ярутов объявлен в международный розыск. По ходатайству следователя суд избрал ему заочно меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Следствием установлено, что в 2010 году в ходе выполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с ЗАО "Ниеншанц" контракты на поставку и установку средств связи на общую сумму свыше 5 млрд рублей. В 2010-2011 гг. в рамках исполнения указанных контрактов Ярутов в составе организованной преступной группы внес в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о стоимости средств связи, похитив путем обмана у государства более 130 млн рублей", - сказано в официальном сообщении.
Для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 40 млн рублей.
Уголовное дело с обвинительным заключением следователями направлено в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
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27 января, 15:38
СК РФ направил в суд дело расхитителей гособоронзаказа в 20 регионах РоссииУголовное дело масштабного расхищения средств гособоронзаказа с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом 27 января сообщил СК РФ.
Президент России 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации обратил внимание на проблему коррупции. Владимир Путин отметил, что в поле постоянного внимания ФСБ должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ. Подробности в публикации "Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ
Ранее СК направил в суд дело экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ
 
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