СК РФ передал в суд очередное дело обвиняемого в расхищении гособоронзаказа
15:58 17.03.2025 (обновлено: 15:59 17.03.2025)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбыски в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве
Главное военное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО "Ниеншанц" Виктора Ярутова, обвиняемого в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает СК РФ.
Виктор Ярутов объявлен в международный розыск. По ходатайству следователя суд избрал ему заочно меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Следствием установлено, что в 2010 году в ходе выполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с ЗАО "Ниеншанц" контракты на поставку и установку средств связи на общую сумму свыше 5 млрд рублей. В 2010-2011 гг. в рамках исполнения указанных контрактов Ярутов в составе организованной преступной группы внес в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о стоимости средств связи, похитив путем обмана у государства более 130 млн рублей", - сказано в официальном сообщении.
Для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 40 млн рублей.
Уголовное дело с обвинительным заключением следователями направлено в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Президент России 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации обратил внимание на проблему коррупции. Владимир Путин отметил, что в поле постоянного внимания ФСБ должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ. Подробности в публикации "Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ