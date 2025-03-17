https://ukraina.ru/20250317/1061853822.html

СК РФ передал в суд очередное дело обвиняемого в расхищении гособоронзаказа

СК РФ передал в суд очередное дело обвиняемого в расхищении гособоронзаказа - 17.03.2025 Украина.ру

СК РФ передал в суд очередное дело обвиняемого в расхищении гособоронзаказа

Главное военное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО "Ниеншанц" Виктора Ярутова, обвиняемого в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает СК РФ.

2025-03-17T15:58

2025-03-17T15:58

2025-03-17T15:59

новости

россия

москва

ск рф

оборонный бюджет

мошенничество

уголовное дело

криминал

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101849/25/1018492527_0:204:3028:1907_1920x0_80_0_0_3996f8cadca04ceb0247fb26a08a0bd5.jpg

Виктор Ярутов объявлен в международный розыск. По ходатайству следователя суд избрал ему заочно меру пресечения в виде заключения под стражу.Для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 40 млн рублей.Уголовное дело с обвинительным заключением следователями направлено в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.Президент России 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации обратил внимание на проблему коррупции. Владимир Путин отметил, что в поле постоянного внимания ФСБ должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ. Подробности в публикации "Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ Ранее СК направил в суд дело экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ

https://ukraina.ru/20250127/1060600954.html

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, ск рф, оборонный бюджет, мошенничество, уголовное дело, криминал, минобороны рф