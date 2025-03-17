Красные линии Украины и цена авантюры. Итоги 17 марта на Украине - 17.03.2025 Украина.ру
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Красные линии Украины и цена авантюры. Итоги 17 марта на Украине
Красные линии Украины и цена авантюры. Итоги 17 марта на Украине - 17.03.2025 Украина.ру
Красные линии Украины и цена авантюры. Итоги 17 марта на Украине
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал красные линии Киева на переговорах. Офис президента Украины пытается оправдать вторжение в Курскую область, но получается не очень
2025-03-17T18:00
2025-03-17T18:00
хроники
эксклюзив
украина
курская область
владимир зеленский
андрей ермак
рустем умеров
вооруженные силы украины
нато
госдума
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию РБК-УКраина назвал красные линии Киева "на любых переговорах в будущем", указав, однако, что само определение "красные линии" он не любит."Первое - это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированных территорий. Второе, ни одна страна не имеет вето на выбор украинского народа, на выбор Украины относительно участия в тех или иных союзах. Или это Европейский союз, или это НАТО. Третье, не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений по силе нашей армии, наших возможностей", — указал Сибига.Он заявил, что "это фундаментальные вещи", о которых знают украинские партнёры.Также Сибига настоял на том, что "Россия должна быть привлечена к ответственности."Это все элементы всеобъемлющего мира. И я напомню, они тоже были прописаны в нашей "формуле мира", они отражают те подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене. Фундаментальные вещи, принципиальные для нас, - это "ничего об Украине без Украины", "ничего о Европе без Европы". И мы здесь тоже имеем поддержку", — отметил глава МИД Украины.Заявление Сибиги встретило понимание не у всех украинцев. Так, народный депутат Артём Дмитрук указал, что именно желание присоединиться к НАТО и стало одной из причин конфликта."Одной из основных причин большой войны является деятельность НАТО, которая шла в разрез с реальной безопасностью для Украины. Попросту НАТО использовало Украину как инструмент для достижения своих целей ценой жизней украинцев! И сейчас Сибига заявляет, что мы хотим в НАТО. Абсолютно аморальные уроды и враги Украины!" — подчеркнул он.Прокомментировали заявление Сибиги и в России.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале напомнил, что НАТО, судя по последним заявлениям его генсека, "фактически снимает с повестки вопрос членства Украины в Альянсе"."Однако укрорежим продолжает стучаться в закрытые двери. Такая тактика лишь заводит переговоры в тупик. Киев застрял в стадии отрицания неизбежного: хунта Зеленского проигрывает, но не готова прекратить войну до последнего украинца. Очевидно, что Россия, побеждая на поле боя, продолжит требовать, как говорят на Смоленской площади, "железобетонных гарантий" безопасности. И основная из них – внеблоковый статус Украины. Без НАТО", — указал Слуцкий.По его мнению, "Киев при поддержке Парижа и Лондона, по сути, пытается сорвать процесс урегулирования, выдвигая антипереговорные условия"."Зеленский боится мира, как собственного приговора", — подытожил Слуцкий.В комментарии изданию Lenta.ru зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что проведение мирных переговоров с учетом названных украинской стороной трех красных линий невозможно."Украина многие годы жила ожиданиями, когда их примут в ЕС и НАТО. Исходя из этих позиций они и выстраивали свою внешнюю и внутреннюю политику. Когда на протяжении нескольких лет велась полемика о том, что этого не будет, они продолжали верить, так как постоянно получали некие сигналы от многих лидеров ЕС о том, что их ожидания будут исполнены", — подчеркнул Чепа.Он тоже обратил внимание на то, что требования, которые озвучил Сибига, стали причиной конфликта."Всё то, что требует Украина, и явилось причиной этого конфликта. Если их не решить, то мирного соглашения не будет", — указал Чепа.Таким образом, красные линии, озвученные Сибигой, и украинские, и российские политики считают препятствием для переговоров о мире."Отход на выгодные позиции" не оценилиПосле заявления министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что украинские формирования в Курской области "отошли на более выгодные позиции", в обществе разгорелась бурная дискуссия.При этом тезис Умерова начали поддерживать и связанные с Офисом президента Украины блогеры."Банковая отправила свои говорящие рты рассказывать, что ВСУ в Курской области просто "отошли" и не было никаких котлов. Как только похожую чушь написал Денис Казанский (это тот, что завалил вместе с Ермаком минские соглашения и давно уже на "конвертной" зарплате у Банковой), ему сразу прилетело от родственников, чьи мужья, братья, сыны, отцы, и просто родные, сейчас числятся без вести пропавшими в Курской области", — прокомментировал происходящее популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала заявили, что власти Украины "лгали всем в первый день провала в Курской области".Канал также процитировал украинку Марину Франкову, чей муж погиб в Курской области."Я не знаю в каком мире розовых пони вы живете. В Суджанском районе с конца февраля до сегодняшнего дня бойня. Муж был в 82-й бригаде. Группы отправляли одну за другой. Потому что никто из предыдущих не возвращался! Выехал 3 марта вечером, а 4 его уже не стало. Это был его первый выход после учебки. И в его группе были только новички! Муж где-то лежит в поле. Тела нет. Лишь оповещение, что пропал без вести. Никто ничего не говорит! Их надо было выводить, а не заводить! Тела не собираются, потому что некому!" — обращалась она к провластному блогеру.Также она указала, что те украинские военные, которым удалось спастись, по приказу своих командиров утаивают информацию о происходящем в регионе от родственников.Другой популярный на Украине телеграм-канал — "Резидент" — отметил, что Владимир Зеленский недоволен главой своей администрации Андреем Ермаком и главкомом ВСУ Александром Сырским."Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский недоволен Ермаком и Сырским, которые подвели его в самый решающий момент войны. Он теряет популярность внутри страны, но самое главное на международной арене, где президент привык чувствовать свой вес", — указывалось в публикации канала.Днём ранее, 16 марта, Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ. Вместо Анатолия Баргилевича он назначил Андрея Гнатова. Это назначение уже раскритиковали некоторые политики, в частности, нардеп Марьяна Безуглая. Она упрекнула Гнатова в робости. При этом она также заявила, что ситуация в Курской области не контролируема."Отступление из Курщины не запланировано — это очередной просчёт. Люди не получают никаких приказов на отход, каждое подразделение выходит, как может", — писала она.Она назвала происходящее "варварством со стороны Сырского".О том, как воспринимают происходящее в Курской области сами украинские военные — в статье Дмитрия Ковалевича "Крах Курской авантюры и перспективы перемирия. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20250317/1061849186.html
https://ukraina.ru/20250317/1061837525.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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96
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Украина.ру
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5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, украина, курская область, владимир зеленский, андрей ермак, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато, госдума, киев
Хроники, Эксклюзив, Украина, Курская область, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Госдума, Киев

Красные линии Украины и цена авантюры. Итоги 17 марта на Украине

18:00 17.03.2025
 
© AP / Alberto Pizzoli
- РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP / Alberto Pizzoli
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал красные линии Киева на переговорах. Офис президента Украины пытается оправдать вторжение в Курскую область, но получается не очень
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию РБК-УКраина назвал красные линии Киева "на любых переговорах в будущем", указав, однако, что само определение "красные линии" он не любит.
"Первое - это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированных территорий. Второе, ни одна страна не имеет вето на выбор украинского народа, на выбор Украины относительно участия в тех или иных союзах. Или это Европейский союз, или это НАТО. Третье, не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений по силе нашей армии, наших возможностей", — указал Сибига.
Он заявил, что "это фундаментальные вещи", о которых знают украинские партнёры.
Также Сибига настоял на том, что "Россия должна быть привлечена к ответственности.
"Это все элементы всеобъемлющего мира. И я напомню, они тоже были прописаны в нашей "формуле мира", они отражают те подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене. Фундаментальные вещи, принципиальные для нас, - это "ничего об Украине без Украины", "ничего о Европе без Европы". И мы здесь тоже имеем поддержку", — отметил глава МИД Украины.
последствия удара FPV-дрона в районе посёлка Степное Краснояружского района - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
13:10
Неприятный сюрприз для Киева и Брюсселя, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 мартаСША выходят из созданного при Евроюсте Центра по расследованию военных преступлений на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Заявление Сибиги встретило понимание не у всех украинцев. Так, народный депутат Артём Дмитрук указал, что именно желание присоединиться к НАТО и стало одной из причин конфликта.
"Одной из основных причин большой войны является деятельность НАТО, которая шла в разрез с реальной безопасностью для Украины. Попросту НАТО использовало Украину как инструмент для достижения своих целей ценой жизней украинцев! И сейчас Сибига заявляет, что мы хотим в НАТО. Абсолютно аморальные уроды и враги Украины!" — подчеркнул он.
Прокомментировали заявление Сибиги и в России.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале напомнил, что НАТО, судя по последним заявлениям его генсека, "фактически снимает с повестки вопрос членства Украины в Альянсе".
"Однако укрорежим продолжает стучаться в закрытые двери. Такая тактика лишь заводит переговоры в тупик. Киев застрял в стадии отрицания неизбежного: хунта Зеленского проигрывает, но не готова прекратить войну до последнего украинца. Очевидно, что Россия, побеждая на поле боя, продолжит требовать, как говорят на Смоленской площади, "железобетонных гарантий" безопасности. И основная из них – внеблоковый статус Украины. Без НАТО", — указал Слуцкий.
По его мнению, "Киев при поддержке Парижа и Лондона, по сути, пытается сорвать процесс урегулирования, выдвигая антипереговорные условия".
"Зеленский боится мира, как собственного приговора", — подытожил Слуцкий.
В комментарии изданию Lenta.ru зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что проведение мирных переговоров с учетом названных украинской стороной трех красных линий невозможно.
"Украина многие годы жила ожиданиями, когда их примут в ЕС и НАТО. Исходя из этих позиций они и выстраивали свою внешнюю и внутреннюю политику. Когда на протяжении нескольких лет велась полемика о том, что этого не будет, они продолжали верить, так как постоянно получали некие сигналы от многих лидеров ЕС о том, что их ожидания будут исполнены", — подчеркнул Чепа.
Он тоже обратил внимание на то, что требования, которые озвучил Сибига, стали причиной конфликта.
"Всё то, что требует Украина, и явилось причиной этого конфликта. Если их не решить, то мирного соглашения не будет", — указал Чепа.
Таким образом, красные линии, озвученные Сибигой, и украинские, и российские политики считают препятствием для переговоров о мире.
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
09:20
США тревожат ЗАЭС, порты и Курская область. Главное на Украине на утро 17 мартаВ США назвали проблемные вопросы, которые нужно обсудить с Украиной, говоря о перемирии
"Отход на выгодные позиции" не оценили
После заявления министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что украинские формирования в Курской области "отошли на более выгодные позиции", в обществе разгорелась бурная дискуссия.
При этом тезис Умерова начали поддерживать и связанные с Офисом президента Украины блогеры.
"Банковая отправила свои говорящие рты рассказывать, что ВСУ в Курской области просто "отошли" и не было никаких котлов. Как только похожую чушь написал Денис Казанский (это тот, что завалил вместе с Ермаком минские соглашения и давно уже на "конвертной" зарплате у Банковой), ему сразу прилетело от родственников, чьи мужья, братья, сыны, отцы, и просто родные, сейчас числятся без вести пропавшими в Курской области", — прокомментировал происходящее популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Авторы канала заявили, что власти Украины "лгали всем в первый день провала в Курской области".
Канал также процитировал украинку Марину Франкову, чей муж погиб в Курской области.
"Я не знаю в каком мире розовых пони вы живете. В Суджанском районе с конца февраля до сегодняшнего дня бойня. Муж был в 82-й бригаде. Группы отправляли одну за другой. Потому что никто из предыдущих не возвращался! Выехал 3 марта вечером, а 4 его уже не стало. Это был его первый выход после учебки. И в его группе были только новички! Муж где-то лежит в поле. Тела нет. Лишь оповещение, что пропал без вести. Никто ничего не говорит! Их надо было выводить, а не заводить! Тела не собираются, потому что некому!" — обращалась она к провластному блогеру.
Также она указала, что те украинские военные, которым удалось спастись, по приказу своих командиров утаивают информацию о происходящем в регионе от родственников.
Другой популярный на Украине телеграм-канал — "Резидент" — отметил, что Владимир Зеленский недоволен главой своей администрации Андреем Ермаком и главкомом ВСУ Александром Сырским.
"Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский недоволен Ермаком и Сырским, которые подвели его в самый решающий момент войны. Он теряет популярность внутри страны, но самое главное на международной арене, где президент привык чувствовать свой вес", — указывалось в публикации канала.
Трамп и Путин
Вчера, 18:10
Конфликту обозначили срок, но британцы хотят стравить США с Россией. Итоги 16 марта на УкраинеПрезидент США Дональд Трамп ожидает конца конфликта на Украине в течение недель, а британские СМИ пытаются стравить россиян и американцев
Днём ранее, 16 марта, Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ. Вместо Анатолия Баргилевича он назначил Андрея Гнатова. Это назначение уже раскритиковали некоторые политики, в частности, нардеп Марьяна Безуглая. Она упрекнула Гнатова в робости. При этом она также заявила, что ситуация в Курской области не контролируема.
"Отступление из Курщины не запланировано — это очередной просчёт. Люди не получают никаких приказов на отход, каждое подразделение выходит, как может", — писала она.
Она назвала происходящее "варварством со стороны Сырского".
О том, как воспринимают происходящее в Курской области сами украинские военные — в статье Дмитрия Ковалевича "Крах Курской авантюры и перспективы перемирия. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте".
 
ХроникиЭксклюзивУкраинаКурская областьВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакРустем УмеровВооруженные силы УкраиныНАТОГосдумаКиев
 
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Заголовок открываемого материала
18:13Вопрос украинского урегулирования будет главным на переговорах Путина с Трампом – Песков
18:00Красные линии Украины и цена авантюры. Итоги 17 марта на Украине
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