https://ukraina.ru/20250317/1061857541.html

Красные линии Украины и цена авантюры. Итоги 17 марта на Украине

Красные линии Украины и цена авантюры. Итоги 17 марта на Украине - 17.03.2025 Украина.ру

Красные линии Украины и цена авантюры. Итоги 17 марта на Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал красные линии Киева на переговорах. Офис президента Украины пытается оправдать вторжение в Курскую область, но получается не очень

2025-03-17T18:00

2025-03-17T18:00

2025-03-17T18:00

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию РБК-УКраина назвал красные линии Киева "на любых переговорах в будущем", указав, однако, что само определение "красные линии" он не любит."Первое - это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированных территорий. Второе, ни одна страна не имеет вето на выбор украинского народа, на выбор Украины относительно участия в тех или иных союзах. Или это Европейский союз, или это НАТО. Третье, не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений по силе нашей армии, наших возможностей", — указал Сибига.Он заявил, что "это фундаментальные вещи", о которых знают украинские партнёры.Также Сибига настоял на том, что "Россия должна быть привлечена к ответственности."Это все элементы всеобъемлющего мира. И я напомню, они тоже были прописаны в нашей "формуле мира", они отражают те подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене. Фундаментальные вещи, принципиальные для нас, - это "ничего об Украине без Украины", "ничего о Европе без Европы". И мы здесь тоже имеем поддержку", — отметил глава МИД Украины.Заявление Сибиги встретило понимание не у всех украинцев. Так, народный депутат Артём Дмитрук указал, что именно желание присоединиться к НАТО и стало одной из причин конфликта."Одной из основных причин большой войны является деятельность НАТО, которая шла в разрез с реальной безопасностью для Украины. Попросту НАТО использовало Украину как инструмент для достижения своих целей ценой жизней украинцев! И сейчас Сибига заявляет, что мы хотим в НАТО. Абсолютно аморальные уроды и враги Украины!" — подчеркнул он.Прокомментировали заявление Сибиги и в России.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале напомнил, что НАТО, судя по последним заявлениям его генсека, "фактически снимает с повестки вопрос членства Украины в Альянсе"."Однако укрорежим продолжает стучаться в закрытые двери. Такая тактика лишь заводит переговоры в тупик. Киев застрял в стадии отрицания неизбежного: хунта Зеленского проигрывает, но не готова прекратить войну до последнего украинца. Очевидно, что Россия, побеждая на поле боя, продолжит требовать, как говорят на Смоленской площади, "железобетонных гарантий" безопасности. И основная из них – внеблоковый статус Украины. Без НАТО", — указал Слуцкий.По его мнению, "Киев при поддержке Парижа и Лондона, по сути, пытается сорвать процесс урегулирования, выдвигая антипереговорные условия"."Зеленский боится мира, как собственного приговора", — подытожил Слуцкий.В комментарии изданию Lenta.ru зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что проведение мирных переговоров с учетом названных украинской стороной трех красных линий невозможно."Украина многие годы жила ожиданиями, когда их примут в ЕС и НАТО. Исходя из этих позиций они и выстраивали свою внешнюю и внутреннюю политику. Когда на протяжении нескольких лет велась полемика о том, что этого не будет, они продолжали верить, так как постоянно получали некие сигналы от многих лидеров ЕС о том, что их ожидания будут исполнены", — подчеркнул Чепа.Он тоже обратил внимание на то, что требования, которые озвучил Сибига, стали причиной конфликта."Всё то, что требует Украина, и явилось причиной этого конфликта. Если их не решить, то мирного соглашения не будет", — указал Чепа.Таким образом, красные линии, озвученные Сибигой, и украинские, и российские политики считают препятствием для переговоров о мире."Отход на выгодные позиции" не оценилиПосле заявления министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что украинские формирования в Курской области "отошли на более выгодные позиции", в обществе разгорелась бурная дискуссия.При этом тезис Умерова начали поддерживать и связанные с Офисом президента Украины блогеры."Банковая отправила свои говорящие рты рассказывать, что ВСУ в Курской области просто "отошли" и не было никаких котлов. Как только похожую чушь написал Денис Казанский (это тот, что завалил вместе с Ермаком минские соглашения и давно уже на "конвертной" зарплате у Банковой), ему сразу прилетело от родственников, чьи мужья, братья, сыны, отцы, и просто родные, сейчас числятся без вести пропавшими в Курской области", — прокомментировал происходящее популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала заявили, что власти Украины "лгали всем в первый день провала в Курской области".Канал также процитировал украинку Марину Франкову, чей муж погиб в Курской области."Я не знаю в каком мире розовых пони вы живете. В Суджанском районе с конца февраля до сегодняшнего дня бойня. Муж был в 82-й бригаде. Группы отправляли одну за другой. Потому что никто из предыдущих не возвращался! Выехал 3 марта вечером, а 4 его уже не стало. Это был его первый выход после учебки. И в его группе были только новички! Муж где-то лежит в поле. Тела нет. Лишь оповещение, что пропал без вести. Никто ничего не говорит! Их надо было выводить, а не заводить! Тела не собираются, потому что некому!" — обращалась она к провластному блогеру.Также она указала, что те украинские военные, которым удалось спастись, по приказу своих командиров утаивают информацию о происходящем в регионе от родственников.Другой популярный на Украине телеграм-канал — "Резидент" — отметил, что Владимир Зеленский недоволен главой своей администрации Андреем Ермаком и главкомом ВСУ Александром Сырским."Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский недоволен Ермаком и Сырским, которые подвели его в самый решающий момент войны. Он теряет популярность внутри страны, но самое главное на международной арене, где президент привык чувствовать свой вес", — указывалось в публикации канала.Днём ранее, 16 марта, Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ. Вместо Анатолия Баргилевича он назначил Андрея Гнатова. Это назначение уже раскритиковали некоторые политики, в частности, нардеп Марьяна Безуглая. Она упрекнула Гнатова в робости. При этом она также заявила, что ситуация в Курской области не контролируема."Отступление из Курщины не запланировано — это очередной просчёт. Люди не получают никаких приказов на отход, каждое подразделение выходит, как может", — писала она.Она назвала происходящее "варварством со стороны Сырского".О том, как воспринимают происходящее в Курской области сами украинские военные — в статье Дмитрия Ковалевича "Крах Курской авантюры и перспективы перемирия. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20250317/1061849186.html

https://ukraina.ru/20250317/1061837525.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, курская область, владимир зеленский, андрей ермак, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато, госдума, киев