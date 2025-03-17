СВР: Запад скрывает от своих граждан реальное лицо нацистского киевского режима - 17.03.2025 Украина.ру
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СВР: Запад скрывает от своих граждан реальное лицо нацистского киевского режима
СВР: Запад скрывает от своих граждан реальное лицо нацистского киевского режима - 17.03.2025 Украина.ру
СВР: Запад скрывает от своих граждан реальное лицо нацистского киевского режима
Власти большинства стран Запада принимают жесткие меры, чтобы их граждане не узнали о широком распространении нацистской идеологии на Украине. Такую информацию 17 марта обнародовали в Службе внешней разведки (СВР) России
2025-03-17T16:23
2025-03-17T16:23
новости
германия
россия
запад
олаф шольц
дмитрий песков
яков кедми
служба внешней разведки
"азов"
ес
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В частности, отметили в ведомстве, федеральное правительство Германии запретило немецким СМИ показывать фото-видеоматериалы, свидетельствующие об использовании украинскими военными жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией.Журналистам, добавили в СВР, предписывается вежливо просить украинцев, "носящих нацистские флаги, знаки, форму и демонстрирующих соответствующие приветствия", на время съемок удалить "агитационные элементы". Иными словами, настоящее лицо киевского режима граждане ЕС не знают, и новостей о их деяниях не видят: "Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском Поречном.В начале марта в Германии разгорелся скандал, когда в страну представители украинского националистического батальона "Азов"*. Правительство немецкой земли Бранденбург и отель Schloss Diedersdorf, его были расквартированы нацисты, быстро открестились от них, заявив, что не приглашали боевиков и не знали заранее об их приезде: "Не по нашему приглашению": в Германии открестились от гостей из "Азова"*.Известно о визите этих людей в Германию стало после того, как сотрудник немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке взял интервью у представителя 12-й интернациональной бригады батальона "Азов"*. Им оказался немецкий наемник, состоящий в рядах бригады, который рассказал, что группа расквартировалась в одном из отелей Бранденбурга и занимается "поиском поддержки среди граждан Германии".Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что "США освободили Германию" во время Второй мировой войны. Реагируя на эти слова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Европа в целом и Берлин в частности взяли целенаправленную линию на забвение исторической правды, "на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы - это был Советский Союз". Официальный представитель Кремля также отметил, что тенденция забвения исторической правды пагубна с точки зрения возможных последствий.Также израильский политолог Яков Кедми заявил, что Евросоюз не только лояльно относится к проявлениям нацизма на Украине, но и поддерживает его в собственных странах. Подтверждение тому - в воскресенье, 16 марта, в столице Латвии Риге состоялось шествие в честь латышских легионеров СС. Мероприятие прошло при полной поддержке властей. Среди манифестантов были и люди с украинскими флагами.* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.
германия
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, россия, запад, олаф шольц, дмитрий песков, яков кедми, служба внешней разведки , "азов", ес
Новости, Германия, Россия, Запад, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Яков Кедми, Служба внешней разведки , "Азов", ЕС

СВР: Запад скрывает от своих граждан реальное лицо нацистского киевского режима

16:23 17.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов во Львове
Марш националистов во Львове - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Власти большинства стран Запада принимают жесткие меры, чтобы их граждане не узнали о широком распространении нацистской идеологии на Украине. Такую информацию 17 марта обнародовали в Службе внешней разведки (СВР) России
В частности, отметили в ведомстве, федеральное правительство Германии запретило немецким СМИ показывать фото-видеоматериалы, свидетельствующие об использовании украинскими военными жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией.
Журналистам, добавили в СВР, предписывается вежливо просить украинцев, "носящих нацистские флаги, знаки, форму и демонстрирующих соответствующие приветствия", на время съемок удалить "агитационные элементы". Иными словами, настоящее лицо киевского режима граждане ЕС не знают, и новостей о их деяниях не видят: "Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском Поречном.
В начале марта в Германии разгорелся скандал, когда в страну представители украинского националистического батальона "Азов"*. Правительство немецкой земли Бранденбург и отель Schloss Diedersdorf, его были расквартированы нацисты, быстро открестились от них, заявив, что не приглашали боевиков и не знали заранее об их приезде: "Не по нашему приглашению": в Германии открестились от гостей из "Азова"*.
Известно о визите этих людей в Германию стало после того, как сотрудник немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке взял интервью у представителя 12-й интернациональной бригады батальона "Азов"*. Им оказался немецкий наемник, состоящий в рядах бригады, который рассказал, что группа расквартировалась в одном из отелей Бранденбурга и занимается "поиском поддержки среди граждан Германии".
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что "США освободили Германию" во время Второй мировой войны. Реагируя на эти слова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Европа в целом и Берлин в частности взяли целенаправленную линию на забвение исторической правды, "на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы - это был Советский Союз". Официальный представитель Кремля также отметил, что тенденция забвения исторической правды пагубна с точки зрения возможных последствий.
Также израильский политолог Яков Кедми заявил, что Евросоюз не только лояльно относится к проявлениям нацизма на Украине, но и поддерживает его в собственных странах. Подтверждение тому - в воскресенье, 16 марта, в столице Латвии Риге состоялось шествие в честь латышских легионеров СС. Мероприятие прошло при полной поддержке властей. Среди манифестантов были и люди с украинскими флагами.
© politnavigator.news
© politnavigator.news
* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.
 
НовостиГерманияРоссияЗападОлаф ШольцДмитрий ПесковЯков КедмиСлужба внешней разведки"Азов"ЕС
 
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Заголовок открываемого материала
16:23Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге
16:23СВР: Запад скрывает от своих граждан реальное лицо нацистского киевского режима
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