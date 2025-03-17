https://ukraina.ru/20250317/1061857035.html
"У меня в Москве такой школы не было": блогеры, побывавшие в Мариуполе, о восстановлении города
"У меня в Москве такой школы не было": блогеры, побывавшие в Мариуполе, о восстановлении города - 17.03.2025 Украина.ру
"У меня в Москве такой школы не было": блогеры, побывавшие в Мариуполе, о восстановлении города
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко приехал в Мариуполь, где на обзорной экскурсии ему и другим журналистам и блогерам из Москвы показали, как... Украина.ру, 17.03.2025
2025-03-17T17:50
2025-03-17T17:50
2025-03-17T17:50
видео
мариуполь
москва
донецкая народная республика
александр чаленко
вооруженные силы украины
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Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко приехал в Мариуполь, где на обзорной экскурсии ему и другим журналистам и блогерам из Москвы показали, как восстанавливается разрушенный во время боёв с ВСУ драматический театр, а школьники из Невской гимназии конструируют роботов. На фоне панорамы города блогеры поделились впечатлениями от возрождающегося Мариуполя. #Мариуполь #ДНР #Донбасс #Драмтеатр #блогеры #Живов #Курянская #Бондарева #Павлов #Антоновский #ЖК #школа #церковь #вера #роботы #бизнес #банки #Бенедиктов #Голиков #Украина #СВО #война #заводы #промышленность #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Эспаньола #Литературная_газета ТГ-канал Святослава Голикова "Филолог в засаде": https://t.me/s/philologist_zov ТГ-канал Романа Антоновского "Сыны монархии": https://t.me/s/SonOfMonarchy ТГ-канал Свята Павлова "Под лёд": https://t.me/podled/1886 ТГ-канал Кирилла Бенедиктова: https://t.me/RealFitzroy ТГ-канал Алексея Живова: https://t.me/zhivoff Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, мариуполь, москва, донецкая народная республика, александр чаленко, вооруженные силы украины
Видео, Мариуполь, Москва, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко приехал в Мариуполь, где на обзорной экскурсии ему и другим журналистам и блогерам из Москвы показали, как восстанавливается разрушенный во время боёв с ВСУ драматический театр, а школьники из Невской гимназии конструируют роботов.
На фоне панорамы города блогеры поделились впечатлениями от возрождающегося Мариуполя.
#Мариуполь #ДНР
#Донбасс
#Драмтеатр #блогеры #Живов #Курянская #Бондарева #Павлов #Антоновский #ЖК #школа #церковь #вера #роботы #бизнес #банки #Бенедиктов #Голиков #Украина
#СВО #война #заводы #промышленность #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ
#Эспаньола #Литературная_газета
ТГ-канал Святослава Голикова "Филолог в засаде": https://t.me/s/philologist_zov
ТГ-канал Романа Антоновского "Сыны монархии": https://t.me/s/SonOfMonarchy
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