https://ukraina.ru/20250317/1061855071.html
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге - 17.03.2025 Украина.ру
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-03-17T16:23
2025-03-17T16:23
2025-03-17T16:23
сво
константиновка
харьковская область
харьков
алексей самойлов
украина.ру
вооруженные силы украины
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Купянск, хотя и находится в Харьковской области, теме не менее этот город - одно из звеньев цепи в обороне противника, протянувшейся с севера на юг, которая включает Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск и Красный Лиман. Если бы мы обладали силами и средствами в большем объеме, то было логично обойти Константиновку с юга. И так же обойти Купянск, отрезать его от Харьковского направления, и идти вниз, на юг, на соединение с частями, которые будут выходить в тыл Константиновке. Но вряд ли нам хватит войск для решения такой масштабной задачи. Артемовск, Авдеевку, Марьинку приходилось штурмовать в лоб, потому что нам не хватало сил обходить их по флангам, это десятки километров. Мы будем пробивать бреши в обороне противника, отсекать куски и уничтожать силы врага.Поэтому мне кажется, что основные события будут развиваться на двух направлениях. Это Славянско-Краматорская агломерация и Запорожье. Там сосредоточены основные силы. Разгром украинских формирований произойдет там. Сумская, Харьковская области, кроме создания там санитарного кордона, в военном плане роли не играют.Поэтому мне представляется, что мы выдавим ВСУ в Сумскую область как можно глубже и создадим санитарную зону, о которой говорил президент, когда посещал Курскую область. Санитарную зону надо создавать на глубине не менее 50 километров. Это общее правило для того, чтобы исключить поражение артиллерийской техникой и РСЗО. В Липцах и Волчанске мы отодвинули линию фронта километров на 25, и это серьезно сказалось на обстрелах Белгорода.
https://ukraina.ru/20250313/1061783322.html
константиновка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, константиновка, харьковская область, харьков, алексей самойлов, украина.ру, вооруженные силы украины
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами