Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге - 17.03.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге - 17.03.2025 Украина.ру
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-03-17T16:23
2025-03-17T16:23
сво
константиновка
харьковская область
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Купянск, хотя и находится в Харьковской области, теме не менее этот город - одно из звеньев цепи в обороне противника, протянувшейся с севера на юг, которая включает Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск и Красный Лиман. Если бы мы обладали силами и средствами в большем объеме, то было логично обойти Константиновку с юга. И так же обойти Купянск, отрезать его от Харьковского направления, и идти вниз, на юг, на соединение с частями, которые будут выходить в тыл Константиновке. Но вряд ли нам хватит войск для решения такой масштабной задачи. Артемовск, Авдеевку, Марьинку приходилось штурмовать в лоб, потому что нам не хватало сил обходить их по флангам, это десятки километров. Мы будем пробивать бреши в обороне противника, отсекать куски и уничтожать силы врага.Поэтому мне кажется, что основные события будут развиваться на двух направлениях. Это Славянско-Краматорская агломерация и Запорожье. Там сосредоточены основные силы. Разгром украинских формирований произойдет там. Сумская, Харьковская области, кроме создания там санитарного кордона, в военном плане роли не играют.Поэтому мне представляется, что мы выдавим ВСУ в Сумскую область как можно глубже и создадим санитарную зону, о которой говорил президент, когда посещал Курскую область. Санитарную зону надо создавать на глубине не менее 50 километров. Это общее правило для того, чтобы исключить поражение артиллерийской техникой и РСЗО. В Липцах и Волчанске мы отодвинули линию фронта километров на 25, и это серьезно сказалось на обстрелах Белгорода.
https://ukraina.ru/20250313/1061783322.html
константиновка
харьковская область
харьков
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, константиновка, харьковская область, харьков, алексей самойлов, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Константиновка, Харьковская область, Харьков, Алексей Самойлов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге

16:23 17.03.2025
 
© Украина.руАлексей Самойлов карта
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Украина.ру
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Купянск, хотя и находится в Харьковской области, теме не менее этот город - одно из звеньев цепи в обороне противника, протянувшейся с севера на юг, которая включает Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск и Красный Лиман.
Если бы мы обладали силами и средствами в большем объеме, то было логично обойти Константиновку с юга. И так же обойти Купянск, отрезать его от Харьковского направления, и идти вниз, на юг, на соединение с частями, которые будут выходить в тыл Константиновке.
Но вряд ли нам хватит войск для решения такой масштабной задачи. Артемовск, Авдеевку, Марьинку приходилось штурмовать в лоб, потому что нам не хватало сил обходить их по флангам, это десятки километров. Мы будем пробивать бреши в обороне противника, отсекать куски и уничтожать силы врага.
Поэтому мне кажется, что основные события будут развиваться на двух направлениях. Это Славянско-Краматорская агломерация и Запорожье. Там сосредоточены основные силы. Разгром украинских формирований произойдет там. Сумская, Харьковская области, кроме создания там санитарного кордона, в военном плане роли не играют.
Поэтому мне представляется, что мы выдавим ВСУ в Сумскую область как можно глубже и создадим санитарную зону, о которой говорил президент, когда посещал Курскую область. Санитарную зону надо создавать на глубине не менее 50 километров. Это общее правило для того, чтобы исключить поражение артиллерийской техникой и РСЗО. В Липцах и Волчанске мы отодвинули линию фронта километров на 25, и это серьезно сказалось на обстрелах Белгорода.
СВО
ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
13 марта, 16:45
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
СВОКонстантиновкаХарьковская областьХарьковАлексей СамойловУкраина.руВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
16:23Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге
16:23СВР: Запад скрывает от своих граждан реальное лицо нацистского киевского режима
16:21ВСУ грозит новая катастрофа: военкоры назвали направление
16:09"Де гроші?" Украина озабочена снижением объёмов переводов
15:58СК РФ передал в суд очередное дело обвиняемого в расхищении гособоронзаказа
15:25Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ
15:17Дырка Лемми и русские нюансы. Россия победно отразила ультиматум
15:15"Фильм ужасов": ВСУ подобрали ряд синонимов, чтобы описать свое отступление в Курской области
15:11"Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском
14:59Хинштейн рассказал о выдаче жилищных сертификатов в Курской области
14:57В Раде главу МИД Украины назвали врагом страны после его слов о вступлении в НАТО
14:49Российские подразделения уже в черте Сумской области — Алаудинов
14:41В Киеве умерла мать Олеся Бузины, так и не дождавшись расследования убийства сына
14:37"Жди в гости": пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск
14:23"НАТО не может быть снято с повестки дня": Украина не согласна с Уолтцом
14:20Что придумали бойцы ВС России для разминирования освобождённых регионов: наш спецрепортаж из ДНР
14:11Песков рассказал о предстоящем телефонном разговоре Путина с Трампом
13:56"У наших дедов была Курская дуга, а у нас – Курская труба". Киселёв о подвигах ВС РФ
13:13Правительство Украины одобрило проект запроса внешней финансовой помощи
13:10Неприятный сюрприз для Киева и Брюсселя, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 марта
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