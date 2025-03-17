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"Де гроші?" Украина озабочена снижением объёмов переводов

"Де гроші?" Украина озабочена снижением объёмов переводов - 17.03.2025 Украина.ру

"Де гроші?" Украина озабочена снижением объёмов переводов

Парадоксальная ситуация складывается на Украине с переводами из-за границы. Количество выехавших в Европу людей существенно выросло – к примерно 3 млн трудовых мигрантов на 2021 года (они, правда, в Европе находились не постоянно) добавилось ещё примерно столько же, выехавших с 2022 года. При этом объём переводов упал с $ 12,5 до 9,6 млрд

2025-03-17T16:09

2025-03-17T16:09

2025-03-17T16:09

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На Украине, как и во всех бедных странах, переводы из-за рубежа выполняли важную роль в экономической системе страны – с одной стороны, они повышали вместимость внутреннего рынка, на определённых этапах даже компенсируя дефицит внешней торговли; с другой стороны, они помогали снизить уровень социальной напряжённости.Сейчас же ухудшилось буквально всё – и дефицит внешней торговли вырос, и доходы населения снизились. На этом фоне сокращение объёма переводов вызывает понятную обеспокоенность у экономистов.Между тем, снижение этих объёмов было легко предсказуемым и, более того, неизбежным. Просто потому, что изменился характер миграции.Какой была ситуация в 2021 году? Миграция имела экономический характер и была временной (зачастую – сезонной, когда речь идёт о сельском хозяйстве). Люди приезжали на работу, но потом возвращались назад и не перевозили семьи.Связано такое поведение было с причинами совершенно очевидными.Во-первых, это банальным образом дешевле – уровень цен на Украине ниже.Во-вторых, на Украине во многих отношениях проще, как минимум – привычнее, жить. На Украине и в России банальным образом лучше развита сфера услуг – попробуйте найти в Германии работающий магазин в выходные, или в Италии работающее кафе во время сиесты… Многие услуги, которые в Европе или в России доступны бесплатно, но при условии выполнения массы формальностей, на Украине легко получаются за умеренную взятку.В-третьих, никуда не денешь фактор социального окружения, качество которого определяется и уровнем доходов (а относительный уровень доходов у мигрантов, как правило, ниже, чем на родине), и влиянием языкового и психологического барьера. Там банально не с кем поговорить…И вот 24 февраля 2022 года большая часть этих факторов не то, чтобы перестала работать совсем, но их удельный вес при влиянии на миграционные настроения существенно снизился. Превалирующими стали соображения безопасности.Ещё более существенно было то, что изменилось лицо эмиграции – если раньше ехали преимущественно мужчины и женщины трудоспособного возраста, то в 2022 году выехать стремились в том числе дети и пенсионеры. Воссоединение семей трудовых и стихийных мигрантов массовым скорее всего не было, но в любом случае на ситуацию с переводами это повлияло.Потом, факторы, затрудняющие социализацию в западном обществе, заработали, а требования к безопасности, напротив, стали меньше, поскольку стало понятно, что боевые действия ведутся только на довольно небольшой части территории страны, а риск попасть под ракеты украинской ПВО не так уж велик. Так что многие эмигранты вернулись, при этом кормильцы семейств остались на Западе, чтобы не попасть под мобилизацию, и привычная финансовая схема восстановилась.Тут правда есть ещё одно "но" – в духе времени как минимум часть операций проводится посредством криптовалют, а они в статистике не отражаются. Это создаёт впечатление, что деньги в страну не приходят, в то время как это не так. Правда, криптовалюты используются и для того, чтобы выводить деньги из страны – например, этим механизмом активно пользуются украинские военнослужащие.Ещё одним фактором снижения объёма переводов на Украину стал экономический кризис в Европе – зарплаты у временных работников сокращаются.Часть эмигрантов, понимая, что в ближайшее время ситуация на Украине всё равно будет очень плохая, начали работу по более глубокой интеграции в Европу, включая поиски постоянной работы и подачу документов на получение гражданства.Кстати, в прошлом году внезапно вырос поток трудовых мигрантов. Прежде всего это касается работников IT-сферы, которые работали удалённо. После ударов по энергетической инфраструктуре и отключений света работодатели сочли, что организовать переезд специалистов обойдётся дешевле, чем платить неустойки за срыв сроков реализации проектов или строить новые производственные цепочки.Добавим сюда мужчин, которые целенаправленно бегут от мобилизации – несмотря на бодрые доклады об успехах по борьбе с ухилянтством и коррупцией, довольно большое количество мужчин трудоспособного возраста сумело выехать. Это влияет на структуру украинской эмиграции. Если в 2023 году женщин трудоспособного возраста среди мигрантов было 50%, то сейчас – 44%. Мужчин, для сравнения, 18%.Украинские эксперты полны оптимизма – дескать, после прекращения военных действий ситуация вернётся к относительной норме, хотя, конечно, таких объемов перечисления средств как в 2021 году уже не будет. Однако, оптимизм тут, как представляется, чрезмерный.С одной стороны, следует отметить, что существует "отложенный спрос" на миграцию – огромное количество мужчин захотят выехать в Европу, просто чтобы не иметь больше дел с этим государством. В Киеве это осознают – заявления о том, что после перемирия военное положение будет сохраняться, показывают, что украинские власти постараются до наступления мира построить "берлинскую стену", чтобы население не разбежалось.С другой стороны, политическая ситуация на Украине будет нестабильной, криминогенная – неблагополучной, да и в сфере экономики будет не слишком хорошо – финансирование ВПК наверняка сократится. Так что основания для миграции сохранятся, причём миграция будет уже не трудовая, а семейная.Оба эти фактора заставляют предполагать, что значительного роста объёма переводов ждать всё же не стоит, а в перспективе он будет сокращаться.О других аспектах экономической жизни Украины – в статье Ивана Лизана Не только СВО. Как Украина стала полностью аграрным и зависимым от Запада государством

https://ukraina.ru/20201006/1029139007.html

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