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Виноваты пожарные и Янукович. Что постановил ЕСПЧ по поводу бойни в Одессе 2 мая, скандальные подробности

Виноваты пожарные и Янукович. Что постановил ЕСПЧ по поводу бойни в Одессе 2 мая, скандальные подробности - 15.03.2025 Украина.ру

Виноваты пожарные и Янукович. Что постановил ЕСПЧ по поводу бойни в Одессе 2 мая, скандальные подробности

В четверг 13 марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наконец-то вынес вердикт относительно бойни в Одессе 2 мая 2014 года, устроенной украинскими националистами. Тогда погибли 48 человек. Еще 250 получили ранения. Многих из погибших на камеру добивали участники Евромайдана.

2025-03-15T11:22

2025-03-15T11:22

2025-03-15T11:22

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Спустя почти 11 лет виновником было названо государство Украина, которое должно выплатить родственникам погибших по 12 000 -15 000 евро. Отдельно суд упомянул претензию Елены Вячеславовой, чей отец Михаил Вячеславов погиб в Доме профсоюзов. Она несколько месяцев добивалась выдачи его останков и смогла их получить только после обращения к главе мониторинговой миссии ООН.Коллективный иск в ЕСПЧ подали 28 человек. Трое из них сами пострадали в результате пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, остальные 25 потеряли своих родственников во время трагических событий того дня.Одесская активистка протестов на Куликовом поле, участница тех трагических событий Мария Симикчи, нашедшая убежище в Крыму, рассказывала, что поджог в Доме профсоюзов был спланирован, а губернатор Одесской области тогда просто наблюдал за пожаром."Началось с Одессы, потом Донбасс... Все это очень страшно... Так что для меня война продолжается уже 11 лет", - рассказывала Мария Симикчи в феврале текущего года.Свыше десяти лет нужно было рассматривать иск, где виновные зафиксированы на десятках видео, где существуют показания десятков свидетелей и жертв бойни. Лидеры Майдана открыто называли эту трагедию прививкой от протестов, охвативших тогда полстраны.Тем не менее, виновными были названы не организаторы и исполнители – в вину ставят лишь бездействие правоохранителей и пожарных. Тем самым действия националистов и лидеров Майдана как бы оправдываются. ЕСПЧ также не мог не обвинить в своем решении Россию, заявив, что события были вызваны "российской пропагандой", словно украинской националистической пропаганды не существовало, и она никак не повлияла на события.В решении суда также отмечается, что прибытие пожарных машин на место было намеренно задержана на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей из Дома профсоюзов. Кроме того, местные власти под видом "уборки" сознательно уничтожали доказательства на месте трагедии.Украинский Минюст воспринял решение ЕСПЧ, как возможность обвинить "попередников", чтобы снять с себя любую ответственность. "Трагедия в Одессе произошла через три месяца после Революции Достоинства [переворота на Майдане], когда страна все еще сохраняла в своих структурах институциональное наследие режима Януковича, особенно в системе правоохранительных органов", - говорится в заявлении Минюста. Проблемы якобы являются лишь результатом действий предыдущей власти, rкоторая к этому моменту была свергнута, а организаторы Майдана тут вообще ни при чем.Исходя из решения суда, виноваты во всем Янукович и пожарники, которым тогда просто не дали проехать к месту бойни и пожара. Часть вины также якобы лежит на России, которая своей "дезинформацией" об участниках Майдана слишком их разозлила.Однако даже такое решение ЕСПЧ является существенным прогрессом в сравнении с украинскими судами, которые годами обвиняли жертв побоища, включая погибших.На Украине более 10 лет расследуют более десятка дел, но все их пытаются свести к обвинению РФ в организации трагедии. "Конкретных лиц, которые бы отдавали приказы со стороны Российской Федерации, следствие не установило. Но вся совокупность его действий способствовала дестабилизации социально-политической ситуации в интересах Российской Федерации", - рассказывал в 2024 году прокурор офиса генпрокурора Украины Игорь Калинин. На вопрос, почему так долго тянется следствие, прокурор ссылался на воздушные тревоги, которые срывают заседание, и самоотвод многих судей.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда же назвал события 2 мая позорной страницей в истории Украины. "Люди, которые стояли за этим преступлением против человечности, и те, кто его исполняли, так и не понесли наказание", - отмечал Песков. По поводу же решения ЕСПЧ 13 марта Песков назвал его запоздалым проблеском здравого смысла.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что решение ЕСПЧ, даже обвиняющее государство Украина только в бездействии, уже является разрушением тоталитарной доктрины безапелляционной правоты и безнаказанности участников расправы.Игорь Сивак, одесский поэт и автор-исполнитель отмечает, что решение ЕСПЧ лишний раз подчеркивает лживость декларируемых европейских ценностей."Вот такие они европейские ценности. В Европе, белым днём, сторонники евроинтеграции и ревнители прав человека сжигают людей, добивают раненых, запугивают семьи погибших, а великие гуманисты 11 лет думают, было ли это преступлением против человечности и массовым предумышленным убийством", - отмечает одесский поэт.Возможно, лет через 20 ЕСПЧ сможет (если сохранится к тому времени) родить какое-нибудь невнятное решение и по поводу снайперов Майдана, обстрелов Горловки и массовой бусификации на Украине.Еще о решении СПЧ - Европа робко начинает прозревать. Итоги 13 марта на Украине

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, одесса, россия, виктор янукович, дмитрий песков, еспч, оон, спч